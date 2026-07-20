BYD aduce în Europa hatchback-ul care merge 105 km electric și peste 1.000 km cu rezervorul plin
BYD a deschis comenzile pentru Dolphin G DM-i, un hatchback plug-in hybrid dezvoltat special pentru piețele europene și internaționale. Modelul încearcă să introducă tehnologia PHEV într-un segment în care cumpărătorii găsesc în principal automobile cu motoare termice mici sau sisteme full hybrid care nu pot fi încărcate la priză.
Versiunile superioare promit aproximativ 105 kilometri de autonomie complet electrică și peste 1.000 de kilometri autonomie totală. Pentru un șofer care își poate încărca mașina acasă, distanța electrică este suficientă pentru majoritatea navetelor zilnice, iar motorul pe benzină elimină nevoia unei opriri la încărcare în călătoriile lungi.
Prețul de listă al versiunii de bază este de 28.990 de euro în Germania. Prin combinarea unui stimulent guvernamental de 4.500 de euro cu o reducere oferită de BYD, prețul promoțional coboară la 18.990 de euro. Oferta este specifică pieței germane și nu trebuie confundată cu un posibil tarif pentru România, unde subvențiile și politica importatorului pot fi diferite.
Două baterii și o autonomie electrică neobișnuită pentru un hatchback
Dolphin G DM-i este oferit în echipările Active, Boost, Comfort și Sport Edition. Versiunea Active folosește o baterie Blade de 7,42 kWh și poate parcurge aproximativ 40 de kilometri în regim complet electric. Autonomia totală declarată ajunge la aproape 1.020 de kilometri.
Celelalte variante primesc o baterie de 18,3 kWh, suficientă pentru aproximativ 105 kilometri electric și aproape 1.040 de kilometri în regim combinat. Dacă mașina este încărcată zilnic, motorul termic poate rămâne oprit în majoritatea deplasărilor urbane și periurbane.
Sistemul include un motor pe benzină de 1,5 litri și două unități electrice. Una pune în mișcare roțile, iar cealaltă funcționează în principal ca generator. În modul EV, automobilul se comportă ca o electrică până la descărcarea bateriei. În modul hibrid, electronica alege automat una dintre mai multe configurații pentru a reduce consumul.
Motorul electric frontal dezvoltă 161 CP și 210 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 8,3 secunde, o valoare suficientă pentru un hatchback de familie și pentru depășirile obișnuite.
Modelul Active acceptă încărcare AC la 3,3 kW și poate trece de la 15% la capacitatea maximă în mai puțin de trei ore. Versiunile cu bateria mare primesc încărcător AC de 6,6 kW și pot folosi inclusiv stații rapide DC la 39 kW. Trecerea de la 10% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 26 de minute.
Poate concura cu Yaris, Clio și modelele electrice de oraș
Cu o lungime de 4.160 mm, o lățime de 1.825 mm și o înălțime de 1.575 mm, Dolphin G se încadrează în zona automobilelor compacte de oraș. Este mai mare decât un supermini clasic, dar rămâne suficient de scurt pentru parcările și străzile aglomerate din București, Cluj-Napoca sau Iași.
Versiunea de bază include un instrumentar digital de 8,8 inchi și un ecran central de 10,1 inchi. De la Boost în sus, ecranul multimedia crește la 12,8 inchi, iar echiparea adaugă scaune și volan încălzite, ventilație pentru pasagerii din spate, iluminare ambientală și un sistem audio cu opt difuzoare.
Comfort aduce un head-up display, plafon panoramic, cameră la 360 de grade și integrare Google în sistemul multimedia. Toate versiunile primesc senzori de parcare față și spate, pilot automat adaptiv, monitorizarea unghiului mort, avertizare la deschiderea portierei și sisteme pentru evitarea coliziunilor la deplasarea înainte sau înapoi.
Pentru cumpărătorul român, modelul are sens mai ales dacă poate fi încărcat regulat. Un plug-in hybrid cu bateria descărcată permanent transportă masa suplimentară a acumulatorului fără să folosească principalul său avantaj. Consumul foarte mic anunțat în omologare presupune pornirea fiecărei călătorii cu energie disponibilă.
Dolphin G va concura cu automobile precum Toyota Yaris Hybrid, Renault Clio E-Tech și alte modele compacte electrificate. Diferența este că BYD poate parcurge o navetă completă fără benzină și poate fi încărcat rapid, o funcție rară în zona PHEV-urilor mici.
Primele livrări europene sunt programate pentru septembrie. Rămâne de văzut dacă modelul va ajunge rapid și în România și cât va costa fără stimulentele generoase oferite pe anumite piețe occidentale.