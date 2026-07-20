BYD aduce în Europa hatchback-ul care merge 105 km electric și peste 1.000 km cu rezervorul plin

Prețul de listă al versiunii de bază este de 28.990 de euro în Germania. Prin combinarea unui stimulent guvernamental de 4.500 de euro cu o reducere oferită de BYD, prețul promoțional coboară la 18.990 de euro. Oferta este specifică pieței germane și nu trebuie confundată cu un posibil tarif pentru România, unde subvențiile și politica importatorului pot fi diferite.

Două baterii și o autonomie electrică neobișnuită pentru un hatchback

Dolphin G DM-i este oferit în echipările Active, Boost, Comfort și Sport Edition. Versiunea Active folosește o baterie Blade de 7,42 kWh și poate parcurge aproximativ 40 de kilometri în regim complet electric. Autonomia totală declarată ajunge la aproape 1.020 de kilometri.

Celelalte variante primesc o baterie de 18,3 kWh, suficientă pentru aproximativ 105 kilometri electric și aproape 1.040 de kilometri în regim combinat. Dacă mașina este încărcată zilnic, motorul termic poate rămâne oprit în majoritatea deplasărilor urbane și periurbane.

Sistemul include un motor pe benzină de 1,5 litri și două unități electrice. Una pune în mișcare roțile, iar cealaltă funcționează în principal ca generator. În modul EV, automobilul se comportă ca o electrică până la descărcarea bateriei. În modul hibrid, electronica alege automat una dintre mai multe configurații pentru a reduce consumul.

Motorul electric frontal dezvoltă 161 CP și 210 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 8,3 secunde, o valoare suficientă pentru un hatchback de familie și pentru depășirile obișnuite.

Modelul Active acceptă încărcare AC la 3,3 kW și poate trece de la 15% la capacitatea maximă în mai puțin de trei ore. Versiunile cu bateria mare primesc încărcător AC de 6,6 kW și pot folosi inclusiv stații rapide DC la 39 kW. Trecerea de la 10% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 26 de minute.

Poate concura cu Yaris, Clio și modelele electrice de oraș

Cu o lungime de 4.160 mm, o lățime de 1.825 mm și o înălțime de 1.575 mm, Dolphin G se încadrează în zona automobilelor compacte de oraș. Este mai mare decât un supermini clasic, dar rămâne suficient de scurt pentru parcările și străzile aglomerate din București, Cluj-Napoca sau Iași.