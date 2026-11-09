Bușon de golire care nu se mai strânge: ce opțiuni există când filetul băii de ulei este deteriorat

Cum afli dacă este afectat bușonul sau filetul din baie

Atelierul poate inspecta întâi filetul piesei scoase. Spirele deformate, urmele de aluminiu și deteriorarea pe o singură parte indică unde trebuie căutat. Totuși, un bușon care arată bine nu spune cum arată filetul interior. Contează și ce piesă a fost montată la ultima revizie: două bușoane pot avea capete asemănătoare, dar lungimi, diametre sau pași diferiți. Un bușon nepotrivit poate prinde câteva spire și părea strâns până când nu mai are material pe care să se sprijine.

Dacă prinderea este sănătoasă, dar uleiul apare pe lângă bușon, verificarea merge și către șaibă sau garnitură, suprafața ei de așezare și eventualele fisuri din jurul orificiului. Tipul băii contează: aluminiul, tabla și materialul compozit au construcții și posibilități de reparație diferite. Unele băi au un filet încorporat, altele folosesc un insert sau chiar un sistem de închidere diferit de bușonul metalic obișnuit.

Înainte să aprobi lucrarea, cere să vezi unde este deteriorarea și ce soluție prevede producătorul pentru baia respectivă. Dacă apare ulei în jurul bușonului, merită verificat și dacă nu curge de mai sus. În caz contrar, poți ajunge să repari un filet care funcționează, în timp ce scurgerea vine dintr-o îmbinare alăturată.

Când are sens un insert și când se schimbă baia de ulei

Dacă filetul interior este bun și doar bușonul este afectat, montarea piesei corecte, cu etanșarea prevăzută, poate fi suficientă. Când filetul din baie este smuls, o reparație cu insert poate restabili prinderea la dimensiunea inițială, dacă există suficient material și soluția este compatibilă. Unele proceduri aprobate merg pe refacerea orificiului pentru un bușon cu diametru mai mare. De exemplu, BMW a documentat o astfel de intervenție pentru anumite băi din aluminiu cu bușon de 12 mm. Existența acelei proceduri nu înseamnă că se aplică la orice motor.

O intervenție pe filet trebuie să controleze alinierea și așchiile, astfel încât suprafața de etanșare să rămână dreaptă, iar resturile să nu ajungă în motor. În funcție de procedură și de acces, poate fi necesară demontarea băii. Dacă zona este fisurată, suprafața este deformată ori o reparație anterioară a lăsat prea puțin material, înlocuirea băii poate fi soluția mai predictibilă. Siliconul și bușoanele improvizate nu refac rezistența prinderii.

După lucrare, cere să fie verificată etanșarea și să fie notat pe deviz tipul bușonului rămas pe mașină. Dacă diametrul a fost schimbat, detaliul îl ajută și pe mecanicul care face următoarea revizie. O reparație bună se vede inclusiv atunci, când bușonul poate fi desfăcut și montat din nou fără ca problema să reapară.