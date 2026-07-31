Bulgaria majorează prețul vinietelor de la 1 august. Cât vor plăti românii care merg cu mașina în vacanță
Vești mai puțin bune pentru românii care aleg să călătorească cu mașina în Bulgaria. Începând cu 1 august 2026, autoritățile bulgare vor aplica tarife mai mari pentru vinietele electronice, majorarea fiind de aproximativ 30%.
Schimbarea îi vizează și pe numeroșii turiști români care merg în fiecare vară pe litoralul bulgăresc sau tranzitează țara în drum spre Grecia și Turcia.
Cu cât se scumpesc vinietele
Decizia a fost aprobată de Guvernul Bulgariei și modifică taxele percepute pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri. Noile tarife se aplică autoturismelor cu masa maximă de până la 3,5 tone, precum și rulotelor din categoria M1.
Noile prețuri vor fi următoarele:
- vinieta anuală: 64,50 euro (față de 49,60 euro);
- vinieta trimestrială: 35,90 euro (față de 27,61 euro);
- vinieta lunară: 19,90 euro (față de 15,34 euro);
- vinieta săptămânală: 10 euro (față de 7,67 euro);
- vinieta de weekend: 6,60 euro (față de 5,11 euro);
- vinieta de o zi: 5,30 euro (față de 4,09 euro).
Totodată, șoferii surprinși circulând fără o vinietă valabilă vor plăti o taxă compensatorie mai mare, care crește de la 35,79 euro la 46,50 euro.
De ce a decis Bulgaria să mărească tarifele
Guvernul bulgar estimează că majorarea va aduce venituri suplimentare de peste 22,5 milioane de euro încă din 2026, iar în anii următori încasările ar putea depăși 54 de milioane de euro anual.
Autoritățile susțin că banii sunt necesari pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit evaluărilor tehnice, peste o treime dintre drumurile naționale de categoria a doua și a treia, adică mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare nesatisfăcătoare și au nevoie de lucrări ample de reabilitare.
Unde vor fi investiți banii
Fondurile obținute din scumpirea vinietelor vor fi folosite pentru refacerea drumurilor locale și regionale, înlocuirea parapetelor deteriorate, aplicarea unor marcaje rutiere mai rezistente, instalarea sistemelor moderne de iluminat în zonele periculoase și dezvoltarea sistemului electronic de taxare.
În același timp, autoritățile vor extinde rețeaua de supraveghere video și vor încerca să reducă numărul șoferilor care folosesc drumurile fără să achite taxa de utilizare.
De ce majorarea intră în vigoare chiar la începutul lunii august
Executivul de la Sofia a ales data de 1 august deoarece este perioada în care traficul de tranzit prin Bulgaria atinge cele mai ridicate valori, în special din cauza turiștilor străini.
Oficialii consideră că astfel o parte importantă din costurile suplimentare va fi suportată de șoferii care tranzitează țara în sezonul estival, iar încasările obținute în lunile următoare vor contribui inclusiv la pregătirea și întreținerea drumurilor pe timpul iernii.