Brandul Melkior dispare din România. Cum a ajuns în faliment afacerea lui Alexandre Eram
După mai bine de un deceniu de prezență pe piața românească a produselor cosmetice, brandul Melkior se pregătește să închidă ultimele magazine proprii pe care le mai opera în București. Afacerea fondată în 2011 de Alexandre Eram, cunoscut și ca soțul Andreei Esca, trece printr-o transformare majoră după o perioadă marcată de dificultăți financiare, insolvență și încercări nereușite de redresare. Produsele Melkior vor continua să fie comercializate, însă magazinele operate de compania care a lansat brandul dispar treptat din peisajul comercial.
Ultimele magazine Melkior intră în lichidare
Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, magazinele Melkior din centrele comerciale Sun Plaza și Iris Titan se află în plin proces de lichidare a stocurilor.
Clienții pot găsi reduceri care ajung până la 70%, înainte ca aceste spații comerciale să fie preluate de lanțul Meli Melo.
Transferul vine după ce alte două magazine Melkior, cele din ParkLake și AFI Cotroceni, au trecut deja în portofoliul Meli Melo.Chiar dacă magazinele proprii dispar, produsele Melkior vor continua să fie comercializate prin intermediul rețelei care le-a preluat.
Un brand care a crescut rapid pe piața cosmeticelor
Melkior a fost lansat în anul 2011 și s-a adresat inițial saloanelor de înfrumusețare și profesioniștilor din domeniul cosmetic.
Ulterior, afacerea și-a extins activitatea către publicul larg, dezvoltând o rețea de magazine în marile centre comerciale și o platformă de comerț online.
Compania care administra brandul era Sonya Mod SA, avându-i ca acționari pe Alexandre Douglas Eram, cu 49,37% din participații, Eric Bernard Jeanmet Peralta, cu 49,36%, și Mircea Caragea, cu 1,25%.
Extinderea afacerii a fost însă urmată de o perioadă dificilă, care avea să afecteze semnificativ activitatea companiei.
Pandemia și problemele financiare au afectat compania
Conform raportului privind cauzele insolvenței, consultat prin platforma Termene.ro, pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra afacerii.
Închiderea magazinelor fizice și blocajele din lanțurile de distribuție au contribuit la diminuarea veniturilor și la acumularea de datorii.
În încercarea de a relansa afacerea, Sonya Mod a demarat în 2023 un proiect de extindere pe piețele din Franța și Belgia, în colaborare cu partenerul GIFI France.
Planurile nu au avut însă rezultatul așteptat. Problemele financiare întâmpinate de partener au dus la eșecul acestei inițiative.
Tot în încercarea de a genera noi surse de venit, compania a lansat brandul MKL, destinat distribuției en-gros.
Nici acest proiect nu a reușit să producă rezultatele anticipate, iar lipsa resurselor financiare pentru promovare a limitat dezvoltarea noului brand.
Închiderea celui mai profitabil magazin a reprezentat o nouă lovitură
Un alt moment dificil pentru companie a fost pierderea magazinului din Băneasa Shopping City. Acesta era considerat cel mai profitabil punct de vânzare al rețelei Melkior.
Contractul de închiriere nu a mai fost prelungit, iar spațiul a fost atribuit unui competitor, ceea ce a însemnat o nouă reducere a activității comerciale.
În noiembrie 2024, Sonya Mod a intrat oficial în insolvență.
În perioada de observație, veniturile generate de magazinele rămase nu au mai fost suficiente pentru acoperirea cheltuielilor operaționale și a salariilor angajaților.
În aceste condiții, administratorul judiciar a decis încetarea activității și închiderea punctelor de lucru.
Transferul către Meli Melo și protejarea angajaților
Raportul citat arată că au fost purtate negocieri pentru preluarea unor magazine și a personalului.
„Pentru a proteja în primul rând salariații, s-au purtat negocieri cu o societate în vederea preluării magazinelor deținute, respectiv a contractelor de închiriere și a salariaților care deserveau aceste magazine”, se arată în document.
Procesul a dus la transferul magazinelor către Meli Melo, companie care comercializează în continuare produsele Melkior.
În prezent, brandul se regăsește în magazinele Meli Melo din mai multe orașe din țară, inclusiv București, Constanța, Galați, Brașov și Timișoara.
Cine controlează acum brandul
Magazinele care aparțineau inițial Sonya Mod au ajuns în portofoliul Meli Melo Fashion SRL.
Compania are ca acționar unic Frumentum LTD din Cipru, firmă deținută de Stéphane Jacques Dumas, unul dintre fondatorii lanțului Meli Melo.
Tot Stéphane Jacques Dumas controlează și site-ul Melkior în proporție de 95%, prin intermediul companiei Brands Maker International, alături de Andreea Catrinel Dumas.
Potrivit datelor prezentate, Meli Melo Fashion SRL a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 113,7 milioane de lei și un profit de 2,4 milioane de lei, comparativ cu 8,7 milioane de lei în anul precedent.