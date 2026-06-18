Brandul Melkior dispare din România. Cum a ajuns în faliment afacerea lui Alexandre Eram

Clienții pot găsi reduceri care ajung până la 70%, înainte ca aceste spații comerciale să fie preluate de lanțul Meli Melo.

Transferul vine după ce alte două magazine Melkior, cele din ParkLake și AFI Cotroceni, au trecut deja în portofoliul Meli Melo.Chiar dacă magazinele proprii dispar, produsele Melkior vor continua să fie comercializate prin intermediul rețelei care le-a preluat.

Un brand care a crescut rapid pe piața cosmeticelor

Melkior a fost lansat în anul 2011 și s-a adresat inițial saloanelor de înfrumusețare și profesioniștilor din domeniul cosmetic.

Ulterior, afacerea și-a extins activitatea către publicul larg, dezvoltând o rețea de magazine în marile centre comerciale și o platformă de comerț online.

Compania care administra brandul era Sonya Mod SA, avându-i ca acționari pe Alexandre Douglas Eram, cu 49,37% din participații, Eric Bernard Jeanmet Peralta, cu 49,36%, și Mircea Caragea, cu 1,25%.

Extinderea afacerii a fost însă urmată de o perioadă dificilă, care avea să afecteze semnificativ activitatea companiei.

Pandemia și problemele financiare au afectat compania

Conform raportului privind cauzele insolvenței, consultat prin platforma Termene.ro, pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra afacerii.