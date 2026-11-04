Black Friday 2026 la DIGI: reduceri de 50% timp de un an la internet, televiziune și telefonie mobilă. Abonamente de la 1,50 euro pe lună

Potrivit comunicatului oficial DIGI, campania începe joi, 5 noiembrie 2026, la ora 20:00, și se încheie duminică, 8 noiembrie, la ora 23:59. Reducerea de 50% este disponibilă pentru serviciile nou contractate, trecerea la un abonament superior, portarea numerelor de telefon sau activarea unor extraopțiuni.

Oferta se adresează persoanelor fizice și presupune încheierea unui contract pe 24 de luni, cu preț redus în primul an.

Abonamente mobile de la 1,50 euro și internet de mare viteză la preț redus

Una dintre principalele atracții ale campaniei este abonamentul DIGI Mobil Nelimitat, al cărui tarif scade în funcție de numărul de linii contractate. În cazul unui pachet cu patru numere, prețul promoțional poate ajunge la 1,50 euro pe lună pentru fiecare abonament, o variantă avantajoasă pentru familiile care vor să își reducă facturile lunare.

Pachetul include internet mobil și minute naționale nelimitate, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI și 3.000 de minute internaționale către principalele rețele mobile din Statele Unite, Canada și Uniunea Europeană. Sunt incluse și beneficii de roaming în Spațiul Economic European, cu minute nelimitate și până la 7,6 GB de trafic de date.

Operatorul propune reduceri și pentru internetul fix. Abonamentul FiberLink 500 costă 3,13 euro pe lună, în timp ce FiberLink 1000 ajunge la 4,13 euro pe lună, ambele tarife fiind valabile în primele 12 luni.

Cele două pachete oferă viteze de download de până la 500 Mbps, respectiv 940 Mbps, alături de primul router gratuit și spațiu de stocare în DIGI Storage, de maximum 50 GB.

Pentru comparație, tarifele obișnuite ale abonamentelor DIGI sunt de 6,25 euro lunar pentru FiberLink 500 și 8,25 euro pentru FiberLink 1000. Astfel, reducerea oferită de Black Friday poate genera economii considerabile pe parcursul primului an.

Reduceri la televiziune, SkyShowtime și extraopțiunile 4K

Campania de Black Friday 2026 include și serviciile de televiziune, cu tarife promoționale pentru abonamentele TV Analogic și TV Digital.

În funcție de pachetul ales, prețurile încep de la 2,75 euro pe lună și ajung la 3,13 euro pe lună în primul an de contract.

Pentru abonații care își doresc mai mult conținut de divertisment, DIGI propune și pachetul Digital SkyShowtime, disponibil la 4 euro lunar. Acesta oferă acces la platforma de streaming SkyShowtime și la două canale TV dedicate, SkyShowtime 1 și SkyShowtime 2.

Reducerea de 50% se aplică inclusiv unor extraopțiuni de televiziune:

Opțiunea 4K – 0,63 euro/lună, cu acces la canalele DIGI 4K, Eurosport 4K și Love Nature 4K.

Film Now – 0,30 euro/lună, pentru acces la filme din diferite genuri.

Digital SkyShowtime – 4 euro/lună, cu platforma de streaming și canalele TV incluse în ofertă.

Promoțiile vin într-un context în care costurile lunare pentru internet, telefonie și televiziune reprezintă o cheltuială constantă pentru gospodăriile din România. O analiză Playtech despre facturile la serviciile telecom arată cât pot ajunge să plătească românii anual pentru aceste abonamente.

Cum beneficiezi de reducerile DIGI de Black Friday 2026 și ce condiții trebuie să îndeplinești

Ofertele vor putea fi accesate online, pe site-ul DIGI.ro și în aplicația mobilă a operatorului. De asemenea, contractarea serviciilor se poate face telefonic, la numărul 031.400.4600, în magazinele DIGI din întreaga țară sau prin agenții de teren.

Sâmbătă, magazinele DIGI cu program normal vor fi deschise până la ora 14:00. Punctele de lucru din centrele comerciale vor respecta programul obișnuit al acestora.

Există însă câteva condiții importante. Reducerea de 50% se aplică exclusiv în primele 12 luni ale unui contract încheiat pe 24 de luni. După expirarea perioadei promoționale, abonamentele revin la tarifele standard aplicabile.

De asemenea, oferta nu poate fi cumulată cu alte promoții aflate în desfășurare. În cazul telefoniei mobile, clienții pot combina reducerea abonamentului cu achiziționarea unui telefon în 12 rate, dar nu și cu varianta de plată în 24 de rate.

Campania se încheie pe 8 noiembrie 2026, la ora 23:59, astfel că persoanele interesate au la dispoziție aproximativ trei zile pentru a contracta serviciile eligibile.

Mai multe informații despre pachete, condiții și disponibilitate sunt publicate pe pagina oficială DIGI dedicată Black Friday.

DIGI se numără printre principalii operatori de telecomunicații din România. Potrivit datelor ANCOM citate de companie, la finalul anului 2025 operatorul depășise pragul de 7,7 milioane de SIM-uri active, devenind liderul pieței și din perspectiva acestui indicator.