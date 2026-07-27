Bicicleta electrică de 11.400 de euro care cântărește doar 18,8 kg: de ce Specialized cere cât pentru o mașină second hand

Motor de 850 W și autonomie adaptată traseelor lungi

Noul model folosește motorul Turbo 3.1 S-Works, capabil să dezvolte un cuplu de 111 Nm și o putere maximă de 850 W. Valorile sunt importante pe urcări abrupte, pe teren cu pietre sau rădăcini și în situațiile în care biciclistul are nevoie de asistență imediată la viteze reduse.

Configurația standard include un acumulator de 600 Wh, ales probabil pentru echilibrul dintre autonomie și greutate. Cei care vor să petreacă mai mult timp pe traseu pot monta o baterie de 840 Wh și un extender suplimentar de 280 Wh. În cea mai generoasă configurație, Specialized estimează până la 4,4 ore de utilizare, deși autonomia reală depinde de greutatea biciclistului, diferența de nivel, temperatură, presiunea anvelopelor și modul de asistență.

Încărcătorul inteligent de 700 W și 12 A poate duce acumulatorul opțional de 840 Wh de la zero la 80% în mai puțin de o oră. Este o performanță neobișnuită pentru segment și poate fi utilă celor care fac două ieșiri într-o singură zi. Utilizatorul poate alege și limitarea încărcării la 80%, o funcție gândită pentru reducerea degradării bateriei pe termen lung.

Pentru traseele din Carpați, din zona Brașovului, a Văii Prahovei sau din stațiunile care dezvoltă infrastructură de mountain-bike, combinația dintre putere și greutate poate fi foarte atractivă. Rămâne însă problema legală și a încadrării exacte a sistemului de asistență pe drumurile publice, unde puterea nominală și viteza la care motorul continuă să ajute pot determina categoria vehiculului.

Componentele premium explică o parte din preț, dar nu tot

Cadrul este realizat din carbon FACT 11m și a fost proiectat pentru trasee de cross-country și trail. Suspensia oferă o cursă de 140 mm în față și 130 mm în spate, iar geometria poate fi ajustată pentru stabilitate sau agilitate, în funcție de traseu.

Transmisia wireless SRAM XX SL Eagle, roțile Roval Control SL din carbon și frânele Trickstuff Direttissima cu patru pistoane sunt componente aflate în zona superioară a pieței. Acestea reduc greutatea, îmbunătățesc precizia schimbării și oferă control mai bun pe coborâri. Bicicleta include și un compartiment de depozitare integrat în cadru, plus un ecran de 2,2 inci compatibil cu rețeaua Apple Find My.

Prețul nu reflectă însă doar costul pieselor. Denumirea S-Works marchează gama de vârf Specialized, unde clientul plătește pentru materiale exotice, producție în volume reduse și eliminarea fiecărui gram considerat inutil. Randamentul financiar scade rapid: o bicicletă mult mai ieftină poate oferi cea mai mare parte din performanță, dar nu aceeași greutate și exclusivitate.