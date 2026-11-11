Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun. Cine primește 300, 400 sau 500 de lei și ce urmează în 2027

Pensia lunară Ajutor în decembrie Până la 1.500 lei 500 lei Între 1.501 și 2.000 lei 400 lei Între 2.001 și 3.000 lei 300 lei Peste 3.000 lei Nu beneficiază de acest ajutor

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei – acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei”, a explicat Florin Manole, la Digi24.

De exemplu, un pensionar care încasează lunar 1.400 de lei va primi în decembrie încă 500 de lei, ajungând la un total de 1.900 de lei. O persoană cu o pensie de 2.500 de lei va încasa 2.800 de lei în luna respectivă.

Ajutorul este temporar și nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei. Suma suplimentară nu se adaugă la pensia lunară din ianuarie 2027.

Cu cât ar putea crește pensiile în 2027

O altă temă importantă este indexarea pensiilor cu 7,3% începând de anul viitor. Ministrul Muncii a explicat că procentul rezultă din aplicarea indicatorilor macroeconomici prevăzuți de legislația pensiilor și nu reprezintă o estimare personală.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

Dacă majorarea de 7,3% ar fi aplicată integral, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, ajungând la 2.146 de lei. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, până la 3.219 lei.

Acestea sunt însă calcule orientative. Indexarea de 7,3% nu trebuie considerată confirmată până la adoptarea deciziilor legislative și bugetare necesare.

De asemenea, ministrul a insistat că dificultățile bugetare nu ar trebui suportate din nou de pensionari.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani”, a afirmat acesta.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale

Florin Manole a precizat că discuțiile privind majorarea vizează componenta contributivă a pensiilor, adică partea calculată în funcție de contribuțiile realizate în timpul activității profesionale. În cazul pensiilor de serviciu, componenta necontributivă este supusă unor reguli distincte.