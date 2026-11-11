Bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun. Cine primește 300, 400 sau 500 de lei și ce urmează în 2027
Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie 2026 un ajutor financiar cuprins între 300 și 500 de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că banii reprezintă a doua tranșă a sprijinului acordat prin pachetul de solidaritate. În paralel, autoritățile discută despre indexarea pensiilor cu 7,3% în 2027 și despre prelungirea ajutorului pentru plata energiei electrice.
Cine primește 300, 400 sau 500 de lei în decembrie
Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de valoarea pensiei. Persoanele cu cele mai mici venituri vor beneficia de cele mai mari sume.
|Pensia lunară
|Ajutor în decembrie
|Până la 1.500 lei
|500 lei
|Între 1.501 și 2.000 lei
|400 lei
|Între 2.001 și 3.000 lei
|300 lei
|Peste 3.000 lei
|Nu beneficiază de acest ajutor
„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei – acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei”, a explicat Florin Manole, la Digi24.
De exemplu, un pensionar care încasează lunar 1.400 de lei va primi în decembrie încă 500 de lei, ajungând la un total de 1.900 de lei. O persoană cu o pensie de 2.500 de lei va încasa 2.800 de lei în luna respectivă.
Ajutorul este temporar și nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei. Suma suplimentară nu se adaugă la pensia lunară din ianuarie 2027.
Cu cât ar putea crește pensiile în 2027
O altă temă importantă este indexarea pensiilor cu 7,3% începând de anul viitor. Ministrul Muncii a explicat că procentul rezultă din aplicarea indicatorilor macroeconomici prevăzuți de legislația pensiilor și nu reprezintă o estimare personală.
„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.
Dacă majorarea de 7,3% ar fi aplicată integral, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, ajungând la 2.146 de lei. Pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, până la 3.219 lei.
Acestea sunt însă calcule orientative. Indexarea de 7,3% nu trebuie considerată confirmată până la adoptarea deciziilor legislative și bugetare necesare.
De asemenea, ministrul a insistat că dificultățile bugetare nu ar trebui suportate din nou de pensionari.
„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani”, a afirmat acesta.
Ce se întâmplă cu pensiile speciale
Florin Manole a precizat că discuțiile privind majorarea vizează componenta contributivă a pensiilor, adică partea calculată în funcție de contribuțiile realizate în timpul activității profesionale. În cazul pensiilor de serviciu, componenta necontributivă este supusă unor reguli distincte.
Ministrul a explicat că sistemul public se bazează pe principiul contributivității: persoanele care au contribuit mai mult, în condiții comparabile, beneficiază de pensii mai mari.
Tichetele de energie de 50 de lei ar putea continua în 2027
Pe lângă ajutoarele din decembrie, ministrul Muncii intenționează să propună prelungirea schemei de sprijin pentru plata energiei electrice. În prezent, ajutorul este de 50 de lei lunar pentru o gospodărie eligibilă, nu pentru fiecare persoană care locuiește la aceeași adresă.
Potrivit datelor prezentate de Florin Manole, peste 700.000 de gospodării beneficiază de această măsură, reprezentând aproximativ 2,2–2,3 milioane de persoane.
„Voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii. Nu vreau să anticipez valoarea și pragurile”, a declarat ministrul.
Desigur, propunerea urmează să fie discutată cu Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și celelalte instituții implicate.
De ce sunt necesare ajutoare suplimentare pentru pensionari
Florin Manole a atras atenția că pensionarii din marile orașe suportă cheltuieli ridicate cu alimentele, întreținerea și utilitățile. Numai în București, aproape 200.000 de pensionari au venituri din pensii sub 3.000 de lei, potrivit datelor menționate de ministru.
„Mi se pare extrem de presant pentru pensionarii din marile orașe să ai o pensie mică și cheltuieli mai mari, pentru că totul costă mai scump”, a afirmat acesta.
Astfel, pentru finalul anului 2026 este anunțată plata celei de-a doua tranșe a ajutorului de solidaritate, în timp ce indexarea pensiilor și continuarea tichetelor de energie în 2027 rămân subiecte de negociere la nivelul Guvernului.