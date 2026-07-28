Autostrăzile care se deschid până la sfârșitul anului. Pe ce drumuri noi vor putea circula șoferii

În prezent, șoferii circulă doar pe segmentul dintre Corbeanca și Afumați, în timp ce restul loturilor sunt în diferite stadii de execuție.

Tronsonul dintre Afumați și Pantelimon a depășit 90% grad de realizare, însă întârzierile constructorului au amânat deschiderea circulației. Totodată, sectorul Pantelimon – Glina este aproape finalizat, însă nu poate fi folosit deoarece lipsesc bretelele și nodurile de descărcare necesare.

Autoritățile spun că, dacă lucrările vor fi accelerate, șoferii ar putea circula până la sfârșitul anului pe aproape întreg inelul nordic al A0. În caz contrar, ultimii aproximativ 10 kilometri ai lotului dintre Joița și Corbeanca ar urma să fie finalizați în primăvara anului viitor.

A7 avansează spre Bacău și Mircești

Și Autostrada Moldovei (A7) va avea noi sectoare deschise în perioada următoare.

În prezent, circulația este posibilă pe aproximativ 196 de kilometri, între Ploiești și Adjud, iar următoarele inaugurări sunt programate pe traseul către Bacău.

Potrivit estimărilor CNAIR, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie deschis tronsonul dintre Adjud și Bacău, împreună cu legătura către varianta ocolitoare a municipiului Bacău.

Planul autorităților este ca până la finalul anului autostrada să ajungă până la Mircești. În ceea ce privește ultimul sector dintre Mircești și Pașcani, acesta ar putea fi finalizat fie la sfârșitul acestui an, fie în primele luni ale anului viitor, în funcție de ritmul lucrărilor.