Autostrăzile care se deschid până la sfârșitul anului. Pe ce drumuri noi vor putea circula șoferii
Mai multe tronsoane de autostradă sunt programate să fie inaugurate până la sfârșitul anului, iar dacă lucrările vor continua în ritmul estimat de autorități, șoferii vor avea la dispoziție noi legături rutiere importante atât în jurul Capitalei, cât și spre Moldova. Totuși, unele sectoare vor rămâne în așteptare din cauza întârzierilor sau a lipsei conexiunilor cu restul rețelei.
Noi porțiuni din Autostrada Bucureștiului ar putea fi deschise circulației
Una dintre cele mai așteptate inaugurări este pe Autostrada Bucureștiului (A0), unde obiectivul autorităților este ca până la finalul anului să fie deschis aproape întregul semicerc nordic.
În prezent, șoferii circulă doar pe segmentul dintre Corbeanca și Afumați, în timp ce restul loturilor sunt în diferite stadii de execuție.
Tronsonul dintre Afumați și Pantelimon a depășit 90% grad de realizare, însă întârzierile constructorului au amânat deschiderea circulației. Totodată, sectorul Pantelimon – Glina este aproape finalizat, însă nu poate fi folosit deoarece lipsesc bretelele și nodurile de descărcare necesare.
Autoritățile spun că, dacă lucrările vor fi accelerate, șoferii ar putea circula până la sfârșitul anului pe aproape întreg inelul nordic al A0. În caz contrar, ultimii aproximativ 10 kilometri ai lotului dintre Joița și Corbeanca ar urma să fie finalizați în primăvara anului viitor.
A7 avansează spre Bacău și Mircești
Și Autostrada Moldovei (A7) va avea noi sectoare deschise în perioada următoare.
În prezent, circulația este posibilă pe aproximativ 196 de kilometri, între Ploiești și Adjud, iar următoarele inaugurări sunt programate pe traseul către Bacău.
Potrivit estimărilor CNAIR, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie deschis tronsonul dintre Adjud și Bacău, împreună cu legătura către varianta ocolitoare a municipiului Bacău.
Planul autorităților este ca până la finalul anului autostrada să ajungă până la Mircești. În ceea ce privește ultimul sector dintre Mircești și Pașcani, acesta ar putea fi finalizat fie la sfârșitul acestui an, fie în primele luni ale anului viitor, în funcție de ritmul lucrărilor.
De ce unele autostrăzi rămân închise, deși lucrările sunt aproape gata
Există și situații în care un tronson este aproape finalizat, dar nu poate fi deschis circulației.
Pe A0, lipsa nodurilor rutiere și a bretelelor împiedică folosirea unor sectoare deja construite. Probleme similare există și pe unele porțiuni ale Autostrăzii Moldovei, unde anumite loturi nu pot fi inaugurate până când nu sunt realizate conexiunile cu restul infrastructurii.
Din acest motiv, șoferii vor trebui să mai aștepte chiar și în cazul unor tronsoane care, la prima vedere, par terminate.
România se apropie de un nou prag la capitolul infrastructură
Dacă termenele anunțate vor fi respectate, România ar putea încheia anul cu aproximativ 1.660 de kilometri de drumuri de mare viteză.
Cele mai importante inaugurări sunt așteptate pe Autostrada Bucureștiului și pe Autostrada Moldovei, proiecte care vor reduce timpul petrecut în trafic și vor îmbunătăți legăturile dintre Capitală, litoral și regiunea Moldovei. Rămâne însă de văzut dacă constructorii vor reuși să respecte calendarul stabilit sau dacă unele deschideri vor fi amânate pentru anul viitor.