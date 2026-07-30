Audi Q9 a fost dezvăluit: SUV-ul uriaș de peste 100.000 de euro care înlocuiește indirect limuzina A8
Audi a prezentat oficial noul Q9, cel mai mare SUV construit vreodată de marca germană. Modelul cu trei rânduri de scaune devine noul vârf de gamă și un succesor indirect pentru limuzina A8, intrând în luptă directă cu BMW X7 și Mercedes-Benz GLS, potrivit publicației britanice Autocar.
Audi descrie noul automobil drept un SUV care nu încearcă să-și ascundă statutul. Mașina a fost dezvoltată în special pentru clienții din America de Nord și Orientul Mijlociu, unde modelele mari, luxoase și puternice continuă să fie foarte căutate.
Q9 va putea fi comandat în Germania începând cu finalul lunii iulie 2026. Prețul de pornire este de 108.400 de euro, iar primele livrări sunt programate pentru ultimul trimestru al anului.
Cel mai mare Audi construit vreodată
Audi Q9 are o lungime de 5,31 metri, o lățime de 2,21 metri și o înălțime de 1,81 metri. Ampatamentul ajunge la 3,14 metri. Este mai mare decât principalii săi rivali germani și poate deveni dificil de manevrat pe străzile înguste sau în parcările urbane europene.
Dimensiunile nu reprezintă însă doar o declarație de putere. Ele permit instalarea a trei rânduri de scaune și oferă suficient spațiu inclusiv pentru adulții așezați în spate. Configurația standard are șapte locuri, iar toate cele trei scaune de pe rândul al doilea sunt prevăzute cu sisteme de fixare pentru scaunele copiilor.
Clienții pot alege și o versiune cu șase locuri. Aceasta înlocuiește bancheta centrală cu două scaune individuale reglabile electric, apropiate de cele întâlnite într-o cabină business-class. Scaunele pot avea încălzire, iar cele din față pot primi ventilație și masaj.
Prezentarea completă vine după ce Audi confirmase lansarea SUV-ului Q9 încă din 2025. Modelul se poziționează deasupra lui Q8 și transformă cifra 9 în noul simbol al luxului în gama constructorului.
Ușile se deschid singure, iar bordul are trei ecrane
Q9 este primul Audi echipat cu uși automate. Acestea se pot deschide și închide atunci când pasagerii se apropie, prin ecranele din interior sau din aplicația myAudi. Senzorii monitorizează zona din jur și opresc ușa dacă detectează o mașină, un biciclist, un pieton sau un obstacol.
Habitaclul este dominat de trei ecrane. Instrumentarul digital are 12,3 inci, ecranul central curbat măsoară 14,5 inci, iar pasagerul din dreapta primește propriul display de 12,3 inci. Acesta folosește un mod special de confidențialitate, astfel încât imaginile care ar putea distrage atenția să nu fie vizibile de pe scaunul șoferului.
Audi a instalat și cel mai mare plafon panoramic folosit vreodată pe unul dintre automobilele sale. Suprafața din sticlă depășește 1,5 metri pătrați. Opțional, transparența poate fi modificată electronic, iar plafonul poate fi iluminat în 30 de culori.
Noul Q9 continuă digitalizarea observată și pe Audi Q7 2027, însă mută luxul și confortul într-o categorie superioară. Sistemul audio Bang & Olufsen poate avea 22 de difuzoare și o putere de 1.360 W, iar actuatoarele instalate în scaune transmit vibrații sincronizate cu muzica.
Motor V6 diesel, tracțiune quattro și condus fără mâini
La lansare, Audi Q9 va fi disponibil cu un motor diesel V6 de trei litri și tehnologie mild-hybrid. Versiunea principală dezvoltă 299 CP și un cuplu de 630 Nm. În anumite piețe europene va exista și o variantă cu 245 CP și 500 Nm.
Ambele motorizări sunt asociate cu o transmisie automată tiptronic cu opt trepte și tracțiune integrală permanentă quattro. Sistemul mild-hybrid poate furniza temporar încă 24 CP la plecarea de pe loc sau în timpul depășirilor.
SUV-ul este construit pe platforma Premium Platform Combustion, utilizată și de noile generații A6 și Q7. Aceasta permite montarea longitudinală a motorului și folosirea unui diferențial Torsen pentru sistemul de tracțiune integrală.
Q9 poate primi și Adaptive Driving Assistant Plus. Pe anumite autostrăzi aprobate din Germania, Statele Unite și Canada, sistemul permite șoferului să ridice mâinile de pe volan la viteze de până la 130 km/h. Automobilul poate controla direcția, accelerația și frânarea, însă șoferul rămâne responsabil și trebuie să urmărească permanent drumul.
Prin dimensiuni, tehnologie și poziționare, Q9 atacă direct viitoarea generație BMW X7. Audi pregătește și versiuni suplimentare, iar o variantă performantă SQ9 va completa gama în anumite piețe.