Audi Q9 a fost dezvăluit: SUV-ul uriaș de peste 100.000 de euro care înlocuiește indirect limuzina A8

Q9 va putea fi comandat în Germania începând cu finalul lunii iulie 2026. Prețul de pornire este de 108.400 de euro, iar primele livrări sunt programate pentru ultimul trimestru al anului.

Cel mai mare Audi construit vreodată

Audi Q9 are o lungime de 5,31 metri, o lățime de 2,21 metri și o înălțime de 1,81 metri. Ampatamentul ajunge la 3,14 metri. Este mai mare decât principalii săi rivali germani și poate deveni dificil de manevrat pe străzile înguste sau în parcările urbane europene.

Dimensiunile nu reprezintă însă doar o declarație de putere. Ele permit instalarea a trei rânduri de scaune și oferă suficient spațiu inclusiv pentru adulții așezați în spate. Configurația standard are șapte locuri, iar toate cele trei scaune de pe rândul al doilea sunt prevăzute cu sisteme de fixare pentru scaunele copiilor.

Clienții pot alege și o versiune cu șase locuri. Aceasta înlocuiește bancheta centrală cu două scaune individuale reglabile electric, apropiate de cele întâlnite într-o cabină business-class. Scaunele pot avea încălzire, iar cele din față pot primi ventilație și masaj.

Prezentarea completă vine după ce Audi confirmase lansarea SUV-ului Q9 încă din 2025. Modelul se poziționează deasupra lui Q8 și transformă cifra 9 în noul simbol al luxului în gama constructorului.

Ușile se deschid singure, iar bordul are trei ecrane

Q9 este primul Audi echipat cu uși automate. Acestea se pot deschide și închide atunci când pasagerii se apropie, prin ecranele din interior sau din aplicația myAudi. Senzorii monitorizează zona din jur și opresc ușa dacă detectează o mașină, un biciclist, un pieton sau un obstacol.

Habitaclul este dominat de trei ecrane. Instrumentarul digital are 12,3 inci, ecranul central curbat măsoară 14,5 inci, iar pasagerul din dreapta primește propriul display de 12,3 inci. Acesta folosește un mod special de confidențialitate, astfel încât imaginile care ar putea distrage atenția să nu fie vizibile de pe scaunul șoferului.