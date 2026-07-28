Asfaltul încins poate distruge anvelopele mai repede decât crezi. Cele 5 verificări recomandate înainte să pleci la drum
Vara nu pune la încercare doar sistemul de răcire al mașinii sau aerul condiționat. Temperaturile extreme afectează și anvelopele, iar pericolul este mai mare decât pare la prima vedere. Chiar dacă afară sunt 35 de grade Celsius, suprafața asfaltului poate ajunge la temperaturi aproape duble, ceea ce înseamnă că anvelopele sunt expuse permanent unei călduri intense.
Specialiștii Bridgestone atrag atenția că problemele nu apar doar din cauza caniculei. Căldura, combinată cu o presiune greșită în anvelope, uzura, încărcarea excesivă a mașinii sau viteza mare, poate accelera degradarea acestora și poate crește riscul unor incidente în trafic. Din fericire, câteva verificări făcute înainte de plecare pot reduce semnificativ aceste riscuri.
De ce temperaturile ridicate pun presiune pe anvelope
Anvelopele sunt singurul punct de contact dintre automobil și carosabil, iar în timpul verii suportă solicitări mult mai mari decât în alte anotimpuri. Când asfaltul se încinge, toate componentele din interiorul anvelopei, de la cauciuc și straturile textile până la armătura metalică și aerul din interior, sunt supuse unor temperaturi și forțe mai mari.
Unul dintre primele efecte este creșterea presiunii interne. Aerul se dilată pe măsură ce temperatura urcă, iar dacă anvelopa nu are presiunea recomandată de producător, comportamentul mașinii se poate schimba. Suprafața de contact cu asfaltul nu mai este optimă, ceea ce poate influența stabilitatea și aderența, mai ales în timpul manevrelor bruște.
În același timp, căldura accelerează uzura benzii de rulare. Drumurile lungi parcurse cu viteză mare și temperaturile ridicate pot grăbi deteriorarea cauciucului, chiar dacă anvelopele sunt proiectate să reziste în astfel de condiții.
Când crește riscul unei defecțiuni
Temperaturile extreme nu duc automat la probleme, însă ele pot amplifica efectele unor defecte sau ale unei întrețineri necorespunzătoare.
O anvelopă uzată, deteriorată sau umflată incorect poate oferi o aderență mai slabă și poate prelungi distanța de frânare în situații de urgență. În cazurile cele mai grave, dacă la temperaturile ridicate se adaugă subumflarea, supraîncărcarea mașinii sau rularea constantă cu viteză mare, există un risc mai mare de deteriorare structurală a anvelopei, inclusiv desprinderea benzii de rulare sau explozia acesteia.
De aceea, verificările periodice sunt la fel de importante ca revizia tehnică a mașinii, mai ales înaintea concediilor și a drumurilor lungi.
Cele cinci lucruri pe care ar trebui să le verifici înainte de o călătorie
Bridgestone recomandă câteva măsuri simple care pot fi făcute în doar câteva minute și care contribuie la siguranța în trafic.
În primul rând, verifică presiunea anvelopelor înainte de plecare, atunci când acestea sunt reci. Valorile trebuie să fie cele recomandate de producătorul automobilului, iar presiunea nu ar trebui redusă doar pentru că pare mai mare după ce ai mers câțiva kilometri.
Apoi, inspectează vizual fiecare anvelopă. Tăieturile, crăpăturile, deformările sau uzura neuniformă pot indica probleme care necesită atenție. Dacă observi vibrații în volan sau mașina tinde să tragă într-o parte, este recomandată verificarea geometriei și echilibrării roților.
Greutatea transportată contează și ea. O mașină încărcată peste limita recomandată solicită suplimentar anvelopele, crește temperatura de funcționare, mărește distanța de frânare și poate duce inclusiv la un consum mai ridicat de combustibil.
Pe timpul caniculei este indicat și să eviți vitezele foarte mari, mai ales pe distanțe lungi. Un ritm de deplasare moderat reduce încălzirea excesivă a anvelopelor și solicitarea lor mecanică.
Nu în ultimul rând, atunci când ai posibilitatea, parchează la umbră. Chiar dacă gestul pare minor, expunerea prelungită la soare încălzește suplimentar cauciucul și poate contribui, în timp, la îmbătrânirea materialelor.
O verificare de câteva minute poate preveni probleme costisitoare
Mulți șoferi acordă atenție anvelopelor doar atunci când trebuie schimbate sezonier sau când apare o pană. Totuși, pe timpul verii, acestea sunt printre cele mai solicitate componente ale mașinii, iar efectele temperaturilor ridicate nu sunt întotdeauna vizibile la prima vedere.