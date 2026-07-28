Asfaltul încins poate distruge anvelopele mai repede decât crezi. Cele 5 verificări recomandate înainte să pleci la drum

De ce temperaturile ridicate pun presiune pe anvelope

Anvelopele sunt singurul punct de contact dintre automobil și carosabil, iar în timpul verii suportă solicitări mult mai mari decât în alte anotimpuri. Când asfaltul se încinge, toate componentele din interiorul anvelopei, de la cauciuc și straturile textile până la armătura metalică și aerul din interior, sunt supuse unor temperaturi și forțe mai mari.

Unul dintre primele efecte este creșterea presiunii interne. Aerul se dilată pe măsură ce temperatura urcă, iar dacă anvelopa nu are presiunea recomandată de producător, comportamentul mașinii se poate schimba. Suprafața de contact cu asfaltul nu mai este optimă, ceea ce poate influența stabilitatea și aderența, mai ales în timpul manevrelor bruște.

În același timp, căldura accelerează uzura benzii de rulare. Drumurile lungi parcurse cu viteză mare și temperaturile ridicate pot grăbi deteriorarea cauciucului, chiar dacă anvelopele sunt proiectate să reziste în astfel de condiții.

Când crește riscul unei defecțiuni

Temperaturile extreme nu duc automat la probleme, însă ele pot amplifica efectele unor defecte sau ale unei întrețineri necorespunzătoare.

O anvelopă uzată, deteriorată sau umflată incorect poate oferi o aderență mai slabă și poate prelungi distanța de frânare în situații de urgență. În cazurile cele mai grave, dacă la temperaturile ridicate se adaugă subumflarea, supraîncărcarea mașinii sau rularea constantă cu viteză mare, există un risc mai mare de deteriorare structurală a anvelopei, inclusiv desprinderea benzii de rulare sau explozia acesteia.

De aceea, verificările periodice sunt la fel de importante ca revizia tehnică a mașinii, mai ales înaintea concediilor și a drumurilor lungi.

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