Are pedale, dar prinde 105 km/h: „bicicleta” electrică mai puternică decât multe scutere

Prețul de precomandă este echivalentul a aproximativ 2.450 de euro, redus de la aproape 2.710 euro. Pentru această sumă, MUDD oferă performanțe care pot depăși numeroase scutere, dar și o masă, o viteză și riscuri care cer echipament și experiență apropiate de motociclism.

Motorul livrează 330 Nm și poate atinge un vârf de 8 kW

MUDD folosește un motor instalat în butucul roții din spate, răcit cu ulei și evaluat la 3.500 W în regim nominal. În perioade scurte, sistemul poate atinge 8.000 W, fiind controlat de o unitate de 95 A proiectată pentru accelerații puternice și urcări abrupte.

Cuplul declarat ajunge la 330 Nm. Valoarea este măsurată la roată și nu poate fi comparată direct cu cea a unui automobil, dar explică de ce vehiculul poate accelera puternic în ciuda masei de 43 kg.

Bateria funcționează la 72 V, are 39 Ah și stochează 2.808 Wh. Autonomia estimată este cuprinsă între 130 și 200 de kilometri, însă intervalul depinde enorm de viteză, teren, masa utilizatorului și modul selectat. La 105 km/h, consumul aerodinamic crește puternic, iar autonomia reală va fi mult mai mică decât valoarea maximă.

Utilizatorul poate alege între modurile Eco, Sport și Boost, fiecare având șase niveluri de asistență. Există atât accelerație rotativă, cât și senzor de cadență pentru pedale. În practică, pedalele oferă o opțiune suplimentară de utilizare, dar nu schimbă natura motociclistică a performanțelor.

Bateria este amplasată astfel încât să distribuie mai bine masa și să reducă instabilitatea la viteză mare. Vehiculele puternice cu acumulator greu montat prea sus sau prea în spate pot dezvolta oscilații periculoase ale ghidonului.

Nu este un vehicul pe care îl duci liniștit pe pista de biciclete

Cadrul folosește suspensie spate cu sistem de pârghii și o furcă față cu o cursă de 100 mm. Roțile au anvelope late de 24 x 4 inchi, iar frânarea este asigurată de etriere hidraulice cu patru pistoane și discuri de 220 mm pe ambele roți.