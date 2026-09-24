Ultima ora
Cât costă încălzirea apartamentului în iarna 2026–2027. Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei în marile orașe
de Cristian Cojocaru
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

Aplicația românească ce creează și editează videoclipuri cu AI a trecut de 200.000 de descărcări

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Aplicația românească ce creează și editează videoclipuri cu AI a trecut de 200.000 de descărcări
Shorts AI, aplicația fondată de Cristian Carp, a depășit 200.000 de descărcări. (Foto: Playtech)

Filmezi ceva cu telefonul și ai o idee bună, dar până la un clip gata de publicat mai sunt de ales cadre, de tăiat pauze și de adăugat subtitrări. Shorts AI, o aplicație fondată de românul Cristian Carp, încearcă să preia o parte din această muncă folosind inteligența artificială.

Fondatorul a declarat la emisiunea Profit Live că aplicația a depășit 200.000 de descărcări pe Android și dispozitive Apple, fără buget de marketing. Pentru finalul lui 2026, el estimează că proiectul ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de utilizatori. Este un obiectiv, nu un rezultat deja obținut.

De la o idee scrisă la un videoclip pentru rețelele sociale

Shorts AI combină generarea de imagini și secvențe video cu instrumente de editare. Potrivit prezentării oficiale din Google Play, utilizatorul poate introduce o idee pentru un videoclip sau o poveste animată și poate adăuga propriile materiale. Aplicația include voci generate artificial, muzică și subtitrări automate.

Sunt disponibile atât formatul vertical, potrivit pentru TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts, cât și cel orizontal. Utilizările propuse de dezvoltator merg de la povești animate la prezentări de produse și videoclipuri explicative.

Pentru editarea filmărilor existente, Cristian Carp a prezentat și posibilitatea ca aplicația să analizeze materiale mai lungi, să selecteze secvențe și să le monteze în stilul ales de utilizator. Aceste capacități sunt descrise de echipa produsului; rezultatul depinde de materialul încărcat și de cerințele proiectului.

Automatizarea unor operațiuni este deja familiară celor care folosesc subtitrările generate automat în CapCut. Shorts AI încearcă să reunească mai multe etape într-o singură aplicație, astfel încât utilizatorul să nu mute permanent fișierele între servicii.

Ce trebuie să știi înainte să o instalezi

Aplicația este disponibilă în Google Play și în App Store, sub numele Shorts AI – Video Creator. Dezvoltatorul indicat în magazine este Wild Media Solutions, iar Google Play menționează o companie cu sediul în București.

Descărcarea gratuită nu înseamnă acces nelimitat. Descrierea pentru Android precizează că versiunea gratuită permite exporturi limitate, cu filigran, iar accesul la funcții și resurse suplimentare presupune plată. Înainte de abonare, merită verificate limitele pachetului și condițiile afișate în aplicație.

Și cifra descărcărilor trebuie înțeleasă corect: nu reprezintă automat numărul persoanelor care folosesc lunar serviciul sau plătesc un abonament. Pragul de 200.000 era menționat și într-un interviu publicat de Ziarul Financiar în iulie, deci nu a fost atins neapărat acum.

Pentru utilizator, testul relevant rămâne rezultatul obținut cu propriile filmări. Un montaj automat poate economisi timp, dar selecția cadrelor, corectitudinea subtitrărilor și mesajul final merită verificate înainte de publicare, inclusiv când folosești instrumente simple de editare pe telefon.

Loc de parcare în proprietate sau doar drept de folosință? Diferența pe care trebuie să o știe proprietarii de apartamente
Revista presei
Digi24
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
Hit.ro
Castlevania poate fi descărcat gratuit pe Android și iPhone timp de o lună
Romania TV
AVEM ultimele imagini cu Iosif în viață. Băiețelul de 4 ani, surprins cum plânge și...ȘOC FOTO
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era viața în patria originală a războinicilor de coșmar
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Cum se folosesc pudra și capsulele de ashwagandha
Zooland.ro
Munții au rămas deasupra unei mări de nori în nord-vestul Pacificului. Imagini spectaculoase surprinse de NASA!