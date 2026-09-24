Aplicația românească ce creează și editează videoclipuri cu AI a trecut de 200.000 de descărcări

De la o idee scrisă la un videoclip pentru rețelele sociale

Shorts AI combină generarea de imagini și secvențe video cu instrumente de editare. Potrivit prezentării oficiale din Google Play, utilizatorul poate introduce o idee pentru un videoclip sau o poveste animată și poate adăuga propriile materiale. Aplicația include voci generate artificial, muzică și subtitrări automate.

Sunt disponibile atât formatul vertical, potrivit pentru TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts, cât și cel orizontal. Utilizările propuse de dezvoltator merg de la povești animate la prezentări de produse și videoclipuri explicative.

Pentru editarea filmărilor existente, Cristian Carp a prezentat și posibilitatea ca aplicația să analizeze materiale mai lungi, să selecteze secvențe și să le monteze în stilul ales de utilizator. Aceste capacități sunt descrise de echipa produsului; rezultatul depinde de materialul încărcat și de cerințele proiectului.

Automatizarea unor operațiuni este deja familiară celor care folosesc subtitrările generate automat în CapCut. Shorts AI încearcă să reunească mai multe etape într-o singură aplicație, astfel încât utilizatorul să nu mute permanent fișierele între servicii.

Ce trebuie să știi înainte să o instalezi

Aplicația este disponibilă în Google Play și în App Store, sub numele Shorts AI – Video Creator. Dezvoltatorul indicat în magazine este Wild Media Solutions, iar Google Play menționează o companie cu sediul în București.

Descărcarea gratuită nu înseamnă acces nelimitat. Descrierea pentru Android precizează că versiunea gratuită permite exporturi limitate, cu filigran, iar accesul la funcții și resurse suplimentare presupune plată. Înainte de abonare, merită verificate limitele pachetului și condițiile afișate în aplicație.

Și cifra descărcărilor trebuie înțeleasă corect: nu reprezintă automat numărul persoanelor care folosesc lunar serviciul sau plătesc un abonament. Pragul de 200.000 era menționat și într-un interviu publicat de Ziarul Financiar în iulie, deci nu a fost atins neapărat acum.