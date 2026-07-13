Anii de facultate, armată și concediu pentru creșterea copilului. Când se iau în calcul la pensie și când nu
Anii petrecuți la facultate, perioada serviciului militar sau concediul pentru creșterea copilului pot conta la stabilirea pensiei, chiar dacă în anumite intervale persoana nu a lucrat și nu a plătit contribuții de asigurări sociale. Regulile nu sunt însă identice pentru toate aceste perioade, iar diferența devine importantă mai ales atunci când se verifică dacă o persoană are suficienți ani contributivi pentru a ieși la pensie.
- Ce spune legea pensiilor valabilă în 2026
- Anii de facultate pot conta la pensie, dar există mai multe condiții
- Armata se recunoaște la pensie, dar nu înseamnă ani de contribuții
- Concediul pentru creșterea copilului are o regulă specială
- De ce contează diferența dintre stagiu de cotizare și stagiu contributiv
Ce spune legea pensiilor valabilă în 2026
Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aplicată integral de la 1 septembrie 2024. Astfel, legea face o diferență clară între stagiul de cotizare contributiv și perioadele asimilate. Stagiul contributiv reprezintă, în principiu, perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Perioadele asimilate sunt intervale în care contribuțiile nu au fost datorate sau plătite, dar pe care statul le recunoaște, în anumite condiții, la stabilirea drepturilor de pensie.
Cu alte cuvinte, faptul că o perioadă „se ia în calcul la pensie” nu înseamnă automat că este tratată exact ca un an lucrat și pentru care s-a plătit CAS.
Anii de facultate pot conta la pensie, dar există mai multe condiții
Potrivit art. 14 din Legea nr. 360/2023, studiile universitare pot reprezenta perioade asimilate stagiului de cotizare. Practic, sunt luate în calcul cursurile de zi sau, după caz, studiile cu frecvență, urmate în cadrul învățământului universitar organizat potrivit legii. Este recunoscută numai durata normală a studiilor sau a ciclului universitar respectiv.
Mai există o condiție esențială: studiile trebuie absolvite cu diplomă. Legea menționează diploma, diploma de licență, diploma de master sau diploma de doctor, după caz.
De exemplu, o persoană care a urmat patru ani de facultate la zi și a absolvit cu diplomă poate avea această perioadă recunoscută ca perioadă asimilată.
Dacă studiile nu au fost finalizate cu diploma cerută de lege, perioada respectivă nu beneficiază de același tratament. De asemenea, facultatea nu este considerată stagiu contributiv propriu-zis doar pentru că este valorificată la pensie.
Această diferență contează la pensia anticipată. Casa Națională de Pensii Publice precizează că anii de studii universitare considerați perioade asimilate nu intră în stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată.
Armata se recunoaște la pensie, dar nu înseamnă ani de contribuții
Și serviciul militar este prevăzut expres de lege printre perioadele asimilate. Practic, se ia în calcul perioada în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus. Legea include, de asemenea, perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat.
Astfel, un bărbat care a efectuat nouă luni sau un an de serviciu militar poate avea perioada respectivă valorificată la stabilirea pensiei.
Totuși, armata nu devine stagiu contributiv în sensul strict al legii. Persoana nu a plătit contribuții de asigurări sociale pentru această perioadă, iar anii respectivi nu pot fi folosiți pentru completarea stagiului contributiv cerut pentru pensia anticipată.
Cu alte cuvinte, armata poate conta în istoricul folosit la stabilirea pensiei, dar nu poate înlocui anii efectiv contributivi atunci când legea cere în mod expres un anumit stagiu de cotizare contributiv.
Concediul pentru creșterea copilului are o regulă specială
Situația concediului pentru creșterea copilului este diferită și reprezintă una dintre excepțiile importante prevăzute de actuala lege a pensiilor.
Potrivit Legii nr. 360/2023, perioada în care o persoană a beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la limitele de vârstă prevăzute de lege este perioadă asimilată.
În același timp, această perioadă este luată în considerare la calcularea stagiului minim de cotizare contributiv și a stagiului complet de cotizare contributiv.
Așadar, spre deosebire de facultate și armată, concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 beneficiază de un tratament special atunci când se verifică anii contributivi necesari pentru pensie.
Data concediului este însă importantă. Pentru perioadele anterioare există reguli stabilite de legislația aplicabilă la momentul respectiv, iar casa de pensii verifică intervalul exact în care persoana a beneficiat de concediu.
De ce contează diferența dintre stagiu de cotizare și stagiu contributiv
Legea nr. 360/2023 stabilește un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, atingerea acestuia realizându-se pentru femei potrivit eșalonării din anexa nr. 5.
Problemele apar atunci când o persoană adună pur și simplu toți anii din viața sa profesională. De exemplu, cineva poate avea 30 de ani lucrați, patru ani de facultate și un an de armată și poate considera că a ajuns la 35 de ani contributivi.
Din punct de vedere legal, calculul nu funcționează astfel. Facultatea și armata sunt perioade asimilate, dar nu completează stagiul contributiv cerut pentru pensia anticipată. CNPP le enumeră expres printre perioadele care nu sunt incluse în stagiul complet contributiv necesar acestei categorii de pensie.
Tocmai de aceea, înainte de depunerea dosarului de pensionare, este important să fie verificată situația exactă a stagiilor în evidența casei teritoriale de pensii. Un an recunoscut la calculul pensiei nu este întotdeauna, în sensul Legii nr. 360/2023, echivalent cu un an pentru care au fost plătite contribuții.