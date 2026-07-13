Anii de facultate, armată și concediu pentru creșterea copilului. Când se iau în calcul la pensie și când nu

Cu alte cuvinte, faptul că o perioadă „se ia în calcul la pensie” nu înseamnă automat că este tratată exact ca un an lucrat și pentru care s-a plătit CAS.

Anii de facultate pot conta la pensie, dar există mai multe condiții

Potrivit art. 14 din Legea nr. 360/2023, studiile universitare pot reprezenta perioade asimilate stagiului de cotizare. Practic, sunt luate în calcul cursurile de zi sau, după caz, studiile cu frecvență, urmate în cadrul învățământului universitar organizat potrivit legii. Este recunoscută numai durata normală a studiilor sau a ciclului universitar respectiv.

Mai există o condiție esențială: studiile trebuie absolvite cu diplomă. Legea menționează diploma, diploma de licență, diploma de master sau diploma de doctor, după caz.

De exemplu, o persoană care a urmat patru ani de facultate la zi și a absolvit cu diplomă poate avea această perioadă recunoscută ca perioadă asimilată.

Dacă studiile nu au fost finalizate cu diploma cerută de lege, perioada respectivă nu beneficiază de același tratament. De asemenea, facultatea nu este considerată stagiu contributiv propriu-zis doar pentru că este valorificată la pensie.

Această diferență contează la pensia anticipată. Casa Națională de Pensii Publice precizează că anii de studii universitare considerați perioade asimilate nu intră în stagiul complet de cotizare contributiv necesar pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată.

Armata se recunoaște la pensie, dar nu înseamnă ani de contribuții

Și serviciul militar este prevăzut expres de lege printre perioadele asimilate. Practic, se ia în calcul perioada în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus. Legea include, de asemenea, perioadele de concentrare, mobilizare sau prizonierat.