Amenda pe care o poți primi dacă rupi bujorul de munte. Avertisment pentru turiști după înflorirea spectaculoasă a plantei protejate
Bujorul de munte a început să înflorească în Munții Rodnei, transformând pajiștile alpine într-un adevărat spectacol de culoare. Odată cu apariția turiștilor atrași de peisajele spectaculoase, autoritățile au transmis însă și un avertisment important: planta este protejată prin lege, iar ruperea ei poate atrage sancțiuni severe.
Spectacolul roz care atrage sute de turiști
În fiecare an, la începutul verii, zonele alpine din Munții Rodnei se transformă odată cu înflorirea bujorului de munte, cunoscut și sub denumirea de rododendron sau smârdar.
Jandarmeria Bistrița-Năsăud a anunțat că florile pot fi admirate în special în zona Lacurilor Lala și a Vârfului Ineu, două dintre cele mai spectaculoase destinații montane din nordul României.
„Sus, la Lacurile Lala şi Vârful Ineu, bujorul de munte – rododendronul – îşi deschide florile şi transformă pajiştile alpine într-un covor roz care merită tot urcuşul. Acolo, printre turişti, sunt şi jandarmii montani de la Postul Montan Rodna, ca drumul fiecăruia spre acest spectacol să fie unul în siguranţă”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.
Ce riști dacă rupi bujorul de munte
Autoritățile atrag atenția că bujorul de munte este o specie protejată și nu poate fi culeasă, distrusă sau transportată din habitatul natural.
„Un singur lucru vă cerem în schimbul priveliștii: lăsați bujorul acolo unde îi este locul. Este o plantă protejată, iar ruperea ei nu strică doar peisajul, ci poate atrage și răspunderea penală”, au precizat jandarmii montani.
În România, protecția speciilor de plante sălbatice este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale.
În funcție de gravitatea faptei și de zona în care aceasta este comisă, sancțiunile pot include amenzi contravenționale de la câteva mii de lei până la zeci de mii de lei pentru distrugerea speciilor protejate. În anumite situații, dacă sunt afectate habitate naturale sau specii strict protejate, pot exista și consecințe de natură penală.
Nu doar bujorul de munte este protejat
Mulți turiști nu știu că există numeroase plante care nu pot fi culese din natură. Printre cele mai cunoscute specii protejate din România se numără:
- floarea-de-colț;
- papucul-doamnei;
- sângele-voinicului;
- laleaua pestriță;
- narcisa sălbatică din anumite rezervații;
- garofița Pietrei Craiului;
- bujorul românesc.
Ruperea, distrugerea sau comercializarea acestora poate atrage sancțiuni importante.
De unde provine bujorul de munte
Potrivit specialiștilor, bujorul de munte este originar din zona Balcanilor și face parte din genul Rhododendron, care cuprinde numeroase specii adaptate zonelor montane.
Planta poate fi întâlnită în lanțurile muntoase din Himalaya, Caucaz, Alpi și Pirinei, iar în România crește în special în Carpații Orientali și Meridionali.
Bujorul de munte preferă altitudinile ridicate și versanții însoriți, iar perioada de înflorire durează doar câteva săptămâni pe an, motiv pentru care spectacolul natural este atât de apreciat de turiști și fotografi.
Cum poți admira florile fără să încalci legea
Specialiștii recomandă turiștilor să fotografieze plantele, să rămână pe traseele marcate și să evite orice intervenție asupra florei alpine.
În plus, cei care aleg traseele către Lacurile Lala sau Vârful Ineu sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător, deoarece vremea se poate schimba rapid la altitudini mari.
Pentru mulți iubitori de munte, bujorul de munte reprezintă unul dintre cele mai frumoase simboluri ale verii în Carpați. Tocmai de aceea, cea mai bună modalitate de a-l proteja este să fie admirat acolo unde a crescut, astfel încât și generațiile viitoare să se poată bucura de același spectacol natural.