Amenda pe care o poți primi dacă rupi bujorul de munte. Avertisment pentru turiști după înflorirea spectaculoasă a plantei protejate

Jandarmeria Bistrița-Năsăud a anunțat că florile pot fi admirate în special în zona Lacurilor Lala și a Vârfului Ineu, două dintre cele mai spectaculoase destinații montane din nordul României.

„Sus, la Lacurile Lala şi Vârful Ineu, bujorul de munte – rododendronul – îşi deschide florile şi transformă pajiştile alpine într-un covor roz care merită tot urcuşul. Acolo, printre turişti, sunt şi jandarmii montani de la Postul Montan Rodna, ca drumul fiecăruia spre acest spectacol să fie unul în siguranţă”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Ce riști dacă rupi bujorul de munte

Autoritățile atrag atenția că bujorul de munte este o specie protejată și nu poate fi culeasă, distrusă sau transportată din habitatul natural.

„Un singur lucru vă cerem în schimbul priveliștii: lăsați bujorul acolo unde îi este locul. Este o plantă protejată, iar ruperea ei nu strică doar peisajul, ci poate atrage și răspunderea penală”, au precizat jandarmii montani.

În România, protecția speciilor de plante sălbatice este reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale.

În funcție de gravitatea faptei și de zona în care aceasta este comisă, sancțiunile pot include amenzi contravenționale de la câteva mii de lei până la zeci de mii de lei pentru distrugerea speciilor protejate. În anumite situații, dacă sunt afectate habitate naturale sau specii strict protejate, pot exista și consecințe de natură penală.

Nu doar bujorul de munte este protejat

Mulți turiști nu știu că există numeroase plante care nu pot fi culese din natură. Printre cele mai cunoscute specii protejate din România se numără:

floarea-de-colț;

papucul-doamnei;

sângele-voinicului;

laleaua pestriță;

narcisa sălbatică din anumite rezervații;

garofița Pietrei Craiului;

bujorul românesc.

Ruperea, distrugerea sau comercializarea acestora poate atrage sancțiuni importante.

De unde provine bujorul de munte

Potrivit specialiștilor, bujorul de munte este originar din zona Balcanilor și face parte din genul Rhododendron, care cuprinde numeroase specii adaptate zonelor montane.