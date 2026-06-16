Amatorii de gaming la prețuri accesibile se bucură de noile periferice din seria Logitech G3

Mouse-ul G305 X SUPERLIGHT aduce precizie competitivă într-un format familiar

G305 este deja un nume cunoscut printre gamerii care caută un mouse fiabil, simplu și eficient, iar noul G305 X SUPERLIGHT încearcă să ducă mai departe această reputație. Logitech păstrează ideea unui design ușor de recunoscut, dar schimbă partea tehnică într-o direcție mult mai ambițioasă. Modelul integrează un senzor HERO actualizat, cu rezoluție de până la 44.000 DPI, și ajunge la o greutate de aproximativ 59 de grame, ceea ce îl plasează într-o categorie atractivă pentru cei care preferă mișcările rapide și controlul precis.

Unul dintre cele mai importante avantaje este compatibilitatea cu receptorul PRO LIGHTSPEED, care permite o rată de raportare de până la 8 kHz. În practică, asta înseamnă un timp de răspuns foarte scurt și o conexiune gândită pentru jocuri în care fiecare reacție contează, de la shootere competitive până la titluri în care mișcarea rapidă a cursorului face diferența.

Mouse-ul poate fi folosit prin LIGHTSPEED wireless, Bluetooth sau cablu, ceea ce îl face mai flexibil decât un periferic dedicat exclusiv gamingului de birou. Autonomia declarată trece de 130 de ore, iar încărcarea rapidă prin USB-C promite până la 3,5 ore de joc după doar două minute de alimentare. Pentru un gamer care uită să-și încarce perifericele înainte de o sesiune mai lungă, o astfel de funcție poate deveni rapid mai utilă decât pare pe hârtie.

Logitech pune accent și pe partea de sustenabilitate. G305 X SUPERLIGHT este fabricat cu minimum 51% plastic reciclat și folosește șuruburi vizibile, o alegere care susține ideea de reparație mai facilă și durată de viață extinsă. Mouse-ul va fi disponibil în alb și negru, la un preț recomandat de 79,99 euro, începând cu 30 iunie 2026.

Tastatura G316 X 98 mizează pe personalizare, sunet „thocky” și reacții rapide

A doua noutate importantă din seria G3 este Logitech G316 X 98, o tastatură mecanică wired care încearcă să aducă senzația unei tastaturi custom într-un produs gata de folosit imediat. Formatul 98 este o alegere interesantă pentru cei care vor multe taste disponibile, inclusiv funcții utile pentru productivitate, dar fără amprenta foarte mare a unei tastaturi full-size clasice.

Modelul promite o rată de raportare de 8 kHz și un timp de răspuns de 0,125 ms, valori care o poziționează clar în zona gamingului competitiv. Pentru jucătorii care urmăresc latența cât mai mică, fiecare apăsare trebuie să fie transmisă cât mai rapid, iar Logitech mizează aici pe o combinație între viteză, rigiditate structurală și feedback tactil.

G316 X 98 folosește un design multi-strat cu fixare de tip gasket mount, fără șuruburi vizibile în structura principală, optimizat pentru un sunet mai plăcut și mai plin. Termenul „thocky” este foarte popular în comunitățile de pasionați de tastaturi mecanice și descrie acel sunet grav, rotund, satisfăcător, diferit de zgomotul ascuțit sau metalic al unor tastaturi ieftine.