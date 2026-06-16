Amatorii de gaming la prețuri accesibile se bucură de noile periferice din seria Logitech G3
Logitech G își extinde seria G3 cu două periferice noi dedicate gamerilor de PC care vor performanță ridicată, dar nu vor să intre neapărat în zona produselor foarte scumpe. Noile modele sunt mouse-ul G305 X SUPERLIGHT și tastatura mecanică G316 X 98, două produse care încearcă să aducă în zona mainstream tehnologii asociate de obicei cu perifericele premium sau cu echipamentele folosite în competiții.
Noua direcție este construită în jurul unei idei simple: un setup de gaming nu trebuie să coste cât un PC întreg pentru a oferi reacții rapide, precizie bună și un nivel generos de personalizare. Alături de headsetul wireless Logitech G325, lansat anterior, cele două periferice completează un ecosistem G3 gândit pentru jucători care vor un birou coerent, rapid și modern, fără să facă prea multe compromisuri.
Mouse-ul G305 X SUPERLIGHT aduce precizie competitivă într-un format familiar
G305 este deja un nume cunoscut printre gamerii care caută un mouse fiabil, simplu și eficient, iar noul G305 X SUPERLIGHT încearcă să ducă mai departe această reputație. Logitech păstrează ideea unui design ușor de recunoscut, dar schimbă partea tehnică într-o direcție mult mai ambițioasă. Modelul integrează un senzor HERO actualizat, cu rezoluție de până la 44.000 DPI, și ajunge la o greutate de aproximativ 59 de grame, ceea ce îl plasează într-o categorie atractivă pentru cei care preferă mișcările rapide și controlul precis.
Unul dintre cele mai importante avantaje este compatibilitatea cu receptorul PRO LIGHTSPEED, care permite o rată de raportare de până la 8 kHz. În practică, asta înseamnă un timp de răspuns foarte scurt și o conexiune gândită pentru jocuri în care fiecare reacție contează, de la shootere competitive până la titluri în care mișcarea rapidă a cursorului face diferența.
Mouse-ul poate fi folosit prin LIGHTSPEED wireless, Bluetooth sau cablu, ceea ce îl face mai flexibil decât un periferic dedicat exclusiv gamingului de birou. Autonomia declarată trece de 130 de ore, iar încărcarea rapidă prin USB-C promite până la 3,5 ore de joc după doar două minute de alimentare. Pentru un gamer care uită să-și încarce perifericele înainte de o sesiune mai lungă, o astfel de funcție poate deveni rapid mai utilă decât pare pe hârtie.
Logitech pune accent și pe partea de sustenabilitate. G305 X SUPERLIGHT este fabricat cu minimum 51% plastic reciclat și folosește șuruburi vizibile, o alegere care susține ideea de reparație mai facilă și durată de viață extinsă. Mouse-ul va fi disponibil în alb și negru, la un preț recomandat de 79,99 euro, începând cu 30 iunie 2026.
Tastatura G316 X 98 mizează pe personalizare, sunet „thocky” și reacții rapide
A doua noutate importantă din seria G3 este Logitech G316 X 98, o tastatură mecanică wired care încearcă să aducă senzația unei tastaturi custom într-un produs gata de folosit imediat. Formatul 98 este o alegere interesantă pentru cei care vor multe taste disponibile, inclusiv funcții utile pentru productivitate, dar fără amprenta foarte mare a unei tastaturi full-size clasice.
Modelul promite o rată de raportare de 8 kHz și un timp de răspuns de 0,125 ms, valori care o poziționează clar în zona gamingului competitiv. Pentru jucătorii care urmăresc latența cât mai mică, fiecare apăsare trebuie să fie transmisă cât mai rapid, iar Logitech mizează aici pe o combinație între viteză, rigiditate structurală și feedback tactil.
G316 X 98 folosește un design multi-strat cu fixare de tip gasket mount, fără șuruburi vizibile în structura principală, optimizat pentru un sunet mai plăcut și mai plin. Termenul „thocky” este foarte popular în comunitățile de pasionați de tastaturi mecanice și descrie acel sunet grav, rotund, satisfăcător, diferit de zgomotul ascuțit sau metalic al unor tastaturi ieftine.
Tastatura include și un afișaj LED dot-matrix interactiv, alături de un buton rotativ pentru control rapid. De aici pot fi ajustate rata de raportare, luminozitatea, muzica și volumul. Bara de lumină LIGHTSYNC RGB oferă feedback vizual instant pentru schimbările făcute, iar iluminarea per tastă și cele 30 de zone personalizabile pentru bara de lumină pot fi configurate prin Logitech G HUB.
Un detaliu important pentru cei care vor să personalizeze tastatura în timp este suportul pentru switch-uri hot-swappable și keycaps compatibile. Asta înseamnă că utilizatorul nu este blocat permanent în configurația inițială, ci poate schimba senzația la tastare sau aspectul tastaturii fără să cumpere un model complet nou. G316 X 98 va fi disponibilă în alb și negru, la un preț recomandat de 119,99 euro, tot din 30 iunie 2026.
Seria G3 devine un ecosistem complet pentru gaming accesibil
Noile periferice nu vin singure, ci se alătură headsetului wireless Logitech G325 LIGHTSPEED, disponibil deja la un preț recomandat de 79,99 euro. Acesta oferă sunet pe 24-bit și un microfon cu reducere a zgomotului bazată pe AI, fiind gândit pentru sesiuni lungi de gaming, dar și pentru un setup curat, modern, potrivit pentru birouri în care echipamentele trebuie să arate bine, nu doar să funcționeze bine.
Împreună, G305 X SUPERLIGHT, G316 X 98 și G325 formează o combinație care acoperă principalele nevoi ale unui gamer de PC: control precis, tastare rapidă și sunet wireless. În plus, integrarea în Logitech G HUB permite personalizarea presetărilor de performanță, a iluminării, a macro-urilor și descărcarea de profiluri create de comunitate.
Pentru publicul mainstream, seria G3 poate fi interesantă tocmai pentru că nu încearcă să transforme fiecare funcție într-un lux inaccesibil. Mouse-ul vine cu senzor avansat, greutate redusă și rată mare de raportare, tastatura aduce elemente din zona custom, iar căștile completează experiența cu sunet wireless și microfon asistat de AI.
Prin această extindere, Logitech G încearcă să ocupe un spațiu tot mai important între perifericele entry-level și gama premium. Pentru gamerii care vor să-și modernizeze biroul fără să plătească prețuri de flagship pentru fiecare accesoriu, noua serie G3 pare construită exact în acea zonă de echilibru dintre performanță, funcții moderne și preț accesibil.