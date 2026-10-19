Alfabetizarea AI ca obligație pentru angajatori: ce trebuie să știe un salariat înainte să folosească algoritmi?

AI Act a introdus o obligație în această zonă, dar formula „toți angajații trebuie să obțină un certificat AI” simplifică greșit problema. Pentru o firmă din România, întrebarea utilă este cum transformă instruirea într-o practică adaptată activității, astfel încât oamenii să poată folosi tehnologia cu discernământ, fără să învețe doar câteva expresii la modă.

Ce cere obligația și unde începe responsabilitatea companiei

Articolul 4 din AI Act se aplică din 2 februarie 2025, iar forma modificată în iulie 2026 pune accent pe măsuri care sprijină dezvoltarea alfabetizării AI. Furnizorii și organizațiile care utilizează profesional sisteme AI trebuie să țină seama de pregătirea persoanelor implicate, de experiența lor, de contextul utilizării și de cei asupra cărora sistemele pot avea efecte.

Textul actual nu impune garantarea unui anumit nivel de competență fiecărui individ și nici o diplomă universală, cu un număr fix de ore. Aceasta nu golește obligația de conținut. Înseamnă că măsurile trebuie alese în funcție de utilizare, în loc ca toate companiile să cumpere același curs și să considere că problema este închisă odată cu emiterea unei adeverințe.

Nici categoria vizată nu trebuie extinsă automat la orice angajator, indiferent dacă folosește sau nu AI. Contează rolul concret de furnizor ori de utilizator profesional. Totodată, o companie nu trebuie să construiască propriul model pentru ca discuția să devină relevantă: sistemele folosite în activitate pot fi achiziționate separat sau integrate în programe deja existente.

Pentru conducere, primul pas practic este să afle unde apare AI în muncă. O inventariere poate include redactarea documentelor, analiza datelor, relația cu clienții și instrumentele care sugerează clasificări ori priorități. Lista trebuie legată de procese reale. Denumirea comercială a unei aplicații spune prea puțin despre informațiile pe care le primește și despre influența pe care o are.

Este utilă și delimitarea responsabilităților interne: cine aprobă instrumentele, cine răspunde la întrebările despre date și cine poate opri o utilizare problematică. Aceste alegeri organizează munca, fără să înlocuiască analiza obligațiilor legale aplicabile fiecărui caz. Un salariat nu poate rezolva singur, printr-un curs general, lipsa unei politici privind contractele, accesul sau confidențialitatea.

Ce ar trebui să înțeleagă un angajat înainte de prima utilizare

Prima distincție este între un răspuns plauzibil și unul verificat. Un instrument generativ poate produce un text fluent care conține o dată greșită, o explicație incompletă sau o referință inexistentă. Calitatea exprimării poate ascunde problema, mai ales când răspunsul privește un domeniu în care utilizatorul nu are experiență. Verificarea trebuie făcută în raport cu sursa și cu scopul documentului.