Alfabetizarea AI ca obligație pentru angajatori: ce trebuie să știe un salariat înainte să folosească algoritmi?
Un angajat cere unui asistent AI să rezume un contract, altul îl folosește pentru o prezentare, iar un manager îi solicită să compare câteva candidaturi. Din exterior, toate aceste activități par variații ale aceluiași gest: introduci o cerere și primești un răspuns. În interiorul unei companii, diferențele sunt însă mari, pentru că se schimbă datele introduse, oamenii afectați și consecințele unei concluzii greșite.
De aici pornește discuția despre alfabetizarea AI. Nu este suficient ca salariatul să știe unde se află butonul sau cum se formulează o cerere mai elaborată. Trebuie să înțeleagă ce poate face instrumentul respectiv, unde poate greși, ce informații poate primi și cine verifică rezultatul înainte ca acesta să devină un document, o recomandare sau o decizie.
AI Act a introdus o obligație în această zonă, dar formula „toți angajații trebuie să obțină un certificat AI” simplifică greșit problema. Pentru o firmă din România, întrebarea utilă este cum transformă instruirea într-o practică adaptată activității, astfel încât oamenii să poată folosi tehnologia cu discernământ, fără să învețe doar câteva expresii la modă.
Ce cere obligația și unde începe responsabilitatea companiei
Articolul 4 din AI Act se aplică din 2 februarie 2025, iar forma modificată în iulie 2026 pune accent pe măsuri care sprijină dezvoltarea alfabetizării AI. Furnizorii și organizațiile care utilizează profesional sisteme AI trebuie să țină seama de pregătirea persoanelor implicate, de experiența lor, de contextul utilizării și de cei asupra cărora sistemele pot avea efecte.
Textul actual nu impune garantarea unui anumit nivel de competență fiecărui individ și nici o diplomă universală, cu un număr fix de ore. Aceasta nu golește obligația de conținut. Înseamnă că măsurile trebuie alese în funcție de utilizare, în loc ca toate companiile să cumpere același curs și să considere că problema este închisă odată cu emiterea unei adeverințe.
Nici categoria vizată nu trebuie extinsă automat la orice angajator, indiferent dacă folosește sau nu AI. Contează rolul concret de furnizor ori de utilizator profesional. Totodată, o companie nu trebuie să construiască propriul model pentru ca discuția să devină relevantă: sistemele folosite în activitate pot fi achiziționate separat sau integrate în programe deja existente.
Pentru conducere, primul pas practic este să afle unde apare AI în muncă. O inventariere poate include redactarea documentelor, analiza datelor, relația cu clienții și instrumentele care sugerează clasificări ori priorități. Lista trebuie legată de procese reale. Denumirea comercială a unei aplicații spune prea puțin despre informațiile pe care le primește și despre influența pe care o are.
Este utilă și delimitarea responsabilităților interne: cine aprobă instrumentele, cine răspunde la întrebările despre date și cine poate opri o utilizare problematică. Aceste alegeri organizează munca, fără să înlocuiască analiza obligațiilor legale aplicabile fiecărui caz. Un salariat nu poate rezolva singur, printr-un curs general, lipsa unei politici privind contractele, accesul sau confidențialitatea.
Ce ar trebui să înțeleagă un angajat înainte de prima utilizare
Prima distincție este între un răspuns plauzibil și unul verificat. Un instrument generativ poate produce un text fluent care conține o dată greșită, o explicație incompletă sau o referință inexistentă. Calitatea exprimării poate ascunde problema, mai ales când răspunsul privește un domeniu în care utilizatorul nu are experiență. Verificarea trebuie făcută în raport cu sursa și cu scopul documentului.
Într-un exemplu de lucru, asistentul rezumă o ofertă comercială și omite condiția care limitează reducerea la primul an. Rezumatul poate fi util pentru orientare, dar devine periculos dacă ajunge direct în calculul de buget. Angajatul trebuie să știe ce elemente merită confruntate cu documentul inițial: sume, perioade, excluderi și formulări de care depinde o obligație concretă.
La fel de important este traseul datelor. Dacă folosești un instrument la serviciu, verifică dacă este aprobat pentru tipul de informații pe care vrei să le introduci. Un cont personal și un serviciu contractat de companie pot avea condiții diferite. Eliminarea numelui dintr-un document nu garantează că restul informațiilor nu mai permite identificarea persoanei sau recunoașterea unui proiect confidențial.
Un alt lucru de înțeles este diferența dintre sugestie și acțiune. Un asistent care redactează un e-mail poate avea un impact limitat cât timp mesajul rămâne o ciornă. Dacă poate trimite răspunsul, atașa documente sau modifica o înregistrare, trebuie cunoscute permisiunile și punctele de verificare. Aceeași interfață conversațională poate ascunde niveluri foarte diferite de acces.
Nu toate sistemele AI sunt însă chatboți. Unele clasifică solicitări, recomandă produse sau estimează valori pe baza unor date. Instruirea trebuie să explice funcția concretă și limitele relevante, fără să presupună că un curs despre formularea prompturilor acoperă automat toate aceste utilizări. Pentru un angajat contează ce poate influența instrumentul din fluxul lui de lucru.
În sfârșit, trebuie să existe un răspuns simplu la întrebarea „ce fac atunci când ceva pare greșit?”. O adresă de contact, un responsabil identificabil și posibilitatea de a suspenda folosirea rezultatului sunt mai utile decât recomandarea vagă de a manifesta prudență. Semnalarea unei probleme trebuie încurajată înainte ca o eroare să circule în documentele companiei.
Aceeași instruire pentru toată lumea poate rata tocmai riscurile importante
Un specialist în resurse umane, un programator și o persoană care răspunde clienților nu au nevoie de exact aceleași exerciții. Pot porni de la un nucleu comun, despre limite, date și verificare, apoi trebuie să discute situațiile întâlnite efectiv. O instruire generică lasă prea mult din transferul către activitatea reală în sarcina fiecărui participant.
Pentru relația cu clienții, exercițiul poate urmări un răspuns corect gramatical, dar care promite o rambursare neprevăzută în contract. Pentru programare, poate analiza un fragment de cod care pare funcțional, dar nu tratează corect accesul la date. Pentru recrutare, poate arăta cum o recomandare aparent neutră preia criterii nejustificate. Scopul este recunoașterea erorii relevante pentru rol.
Managerii au nevoie de o parte distinctă a pregătirii. Ei decid termenele, obiectivele și cât timp este alocat verificării. Dacă solicită folosirea AI pentru accelerarea muncii, dar evaluează salariații exclusiv după volum, pot crea un stimulent pentru acceptarea răspunsurilor neverificate. Discernământul angajatului trebuie susținut de modul în care este organizată activitatea și măsurată performanța.
Contează și gradul de experiență digitală. O explicație despre transferul datelor către un serviciu extern nu este evidentă pentru cine vede aplicația ca pe o funcție a laptopului de serviciu. Exemplele concrete, prezentate fără jargon inutil, pot clarifica mai mult decât definițiile. Întrebările aparent simple ar trebui tratate ca puncte de pornire pentru îmbunătățirea instruirii.
Evaluarea poate fi practică: participantul identifică informațiile care nu trebuie încărcate, observă o sursă neverificabilă și explică unde cere ajutor. O asemenea verificare oferă companiei indicii despre ce nu a fost înțeles. Nu este necesar ca orice utilizator să cunoască arhitectura unui model, dacă activitatea lui cere mai ales discernământ editorial și respectarea regulilor de confidențialitate.
Pregătirea trebuie reluată atunci când se schimbă instrumentul sau atribuțiile sale. O aplicație folosită ieri pentru redactare poate primi mâine acces la baze de date și funcții de automatizare. Experiența acumulată în prima etapă nu acoperă automat a doua. Instruirea are sens când urmărește aceste schimbări, fără să fie transformată într-o succesiune de prezentări identice.
Cum poate deveni alfabetizarea AI parte a muncii obișnuite
O abordare realistă începe cu reguli scurte, accesibile în momentul utilizării. Angajatul trebuie să găsească rapid instrumentele aprobate, categoriile de date permise și pașii necesari înainte de publicare ori trimitere. Un manual lung, ascuns într-un director rar consultat, poate exista formal fără să ajute persoana care trebuie să ia o decizie în câteva minute.
Compania poate construi exemple din propriile procese, folosind documente fictive sau pregătite astfel încât să nu expună informații reale. Un contract demonstrativ, o solicitare de client și un raport cu o eroare intenționată permit exersarea verificării. Discuția devine mai credibilă când participanții recunosc situația și pot explica de ce o anumită omisiune ar produce consecințe.
Este utilă păstrarea unei evidențe rezonabile a măsurilor: cine a primit instrucțiuni, pentru ce utilizări și când a fost actualizat conținutul. Aceasta este o recomandare de organizare, fără a inventa un registru unic impus tuturor prin articolul 4. Documentarea trebuie să ajute la identificarea lacunelor, nu să transforme fiecare interacțiune cu un asistent într-o verificare individuală excesivă.
La fel de importantă este existența unei căi acceptate pentru propunerea unui instrument nou. Dacă politica spune doar „nu”, iar volumul de muncă împinge oamenii către improvizații, compania poate pierde vizibilitatea asupra utilizărilor reale. O procedură clară de evaluare oferă un loc pentru întrebări despre utilitate, cost, acces și condițiile în care aplicația ar putea fi permisă.
Alfabetizarea AI nu transferă întreaga răspundere către salariat și nu îl transformă în auditorul tuturor sistemelor cumpărate de angajator. Ea îi oferă repere pentru propriile acțiuni, în interiorul unei organizații care trebuie să stabilească reguli și resurse. Un curs bun nu compensează accesul configurat greșit, obiectivele contradictorii sau absența unei persoane capabile să clarifice o problemă.
Pentru o firmă românească, rezultatul valoros se vede în întrebări mai bune și în erori oprite la timp. Angajatul știe când răspunsul poate fi folosit, când trebuie verificat și când problema depășește rolul său. În acest punct, obligația de alfabetizare începe să producă un beneficiu practic: tehnologia intră în muncă împreună cu un mod inteligibil de a o controla.
Un semn bun este și posibilitatea de a spune „nu știu încă” fără presiunea de a produce imediat un rezultat. Dacă oamenii pot cere clarificări înainte de a introduce date sau de a transmite o recomandare, instruirea capătă continuitate. Competența se dezvoltă prin folosire atentă și feedback, nu doar prin prezența la o sesiune.