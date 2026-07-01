Alăptarea exclusivă timp de șase luni ar putea reduce riscul de ADHD la copii, arată un nou studiu
Copiii alăptați exclusiv timp de cel puțin șase luni ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta simptome asociate cu ADHD, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători norvegieni. Analiza sugerează că durata alăptării ar putea avea o legătură cu nivelul simptomelor de deficit de atenție și hiperactivitate observate în copilărie.
Cercetarea nu demonstrează că alăptarea elimină riscul apariției ADHD și nici că reprezintă singurul factor care influențează dezvoltarea neurologică a unui copil. Specialiștii subliniază că ADHD este o afecțiune complexă, influențată de mai mulți factori genetici și de mediu, scrie The Daily Mail.
Totuși, rezultatele adaugă un nou element în discuția despre efectele pe termen lung ale laptelui matern asupra sănătății copiilor.
Studiul a urmărit peste 37.000 de copii pentru a analiza legătura dintre alăptare și ADHD
Cercetarea, publicată în revista Biological Psychiatry, a analizat date provenite de la 37.643 de copii și mame incluse în studiul norvegian Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study.
Echipa de cercetători de la University of Bergen a urmărit cât timp au fost copiii hrăniți exclusiv la sân și dacă această perioadă avea legătură cu apariția simptomelor ADHD la vârste diferite.
Mamele au fost întrebate, la șase luni după naștere, cât timp au alăptat exclusiv, când au introdus laptele praf și momentul în care copiii au început să consume alte lichide sau alimente solide.
Rezultatele au indicat o asociere între o perioadă mai lungă de alăptare exclusivă și un nivel mai redus al simptomelor ADHD la vârstele de trei, cinci și opt ani. Legătura a fost observată atât la băieți, cât și la fete, iar efectul a fost mai evident în primii ani analizați.
Dr. Berit Skretting Solberg, coordonatoarea studiului, a explicat că cercetătorii au observat că, pe măsură ce perioada de alăptare exclusivă creștea până la șase luni, simptomele asociate ADHD tindeau să fie mai reduse.
O posibilă explicație ar putea fi legată de nutrienții din laptele matern, care joacă un rol important în dezvoltarea creierului. Cercetătorii spun însă că mecanismul exact prin care alăptarea ar putea influența riscul de ADHD nu este încă pe deplin înțeles.
ADHD este în creștere în statistici, dar specialiștii spun că diagnosticele trebuie interpretate cu atenție
ADHD este o tulburare neurodezvoltativă care afectează atenția, controlul impulsurilor și nivelul de activitate. Simptomele apar de obicei în copilărie și pot include dificultăți de concentrare, agitație sau probleme în urmarea instrucțiunilor.
În ultimii ani, numărul diagnosticelor de ADHD a crescut în mai multe țări. În Regatul Unit, estimările indică sute de mii de copii afectați, iar serviciile de sănătate se confruntă cu un număr tot mai mare de solicitări pentru evaluări psihologice și psihiatrice.
Totuși, creșterea numărului de diagnostice nu înseamnă automat că afecțiunea este mai răspândită decât înainte. Unii specialiști susțin că o parte din creștere poate fi explicată printr-o mai bună identificare a cazurilor și prin schimbări în modul în care sunt evaluate dificultățile copiilor.
Noul studiu se alătură altor cercetări care au analizat beneficiile alăptării asupra sănătății copiilor, inclusiv asupra riscului de infecții, alergii și alte probleme de dezvoltare.
Cercetătorii implicați în această analiză spun că rezultatele indică un posibil efect protector al alăptării exclusive, dar sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea legăturii și pentru înțelegerea mecanismelor implicate.