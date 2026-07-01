Alăptarea exclusivă timp de șase luni ar putea reduce riscul de ADHD la copii, arată un nou studiu

Totuși, rezultatele adaugă un nou element în discuția despre efectele pe termen lung ale laptelui matern asupra sănătății copiilor.

Studiul a urmărit peste 37.000 de copii pentru a analiza legătura dintre alăptare și ADHD

Cercetarea, publicată în revista Biological Psychiatry, a analizat date provenite de la 37.643 de copii și mame incluse în studiul norvegian Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study.

Echipa de cercetători de la University of Bergen a urmărit cât timp au fost copiii hrăniți exclusiv la sân și dacă această perioadă avea legătură cu apariția simptomelor ADHD la vârste diferite.

Mamele au fost întrebate, la șase luni după naștere, cât timp au alăptat exclusiv, când au introdus laptele praf și momentul în care copiii au început să consume alte lichide sau alimente solide.

Rezultatele au indicat o asociere între o perioadă mai lungă de alăptare exclusivă și un nivel mai redus al simptomelor ADHD la vârstele de trei, cinci și opt ani. Legătura a fost observată atât la băieți, cât și la fete, iar efectul a fost mai evident în primii ani analizați.

Dr. Berit Skretting Solberg, coordonatoarea studiului, a explicat că cercetătorii au observat că, pe măsură ce perioada de alăptare exclusivă creștea până la șase luni, simptomele asociate ADHD tindeau să fie mai reduse.

O posibilă explicație ar putea fi legată de nutrienții din laptele matern, care joacă un rol important în dezvoltarea creierului. Cercetătorii spun însă că mecanismul exact prin care alăptarea ar putea influența riscul de ADHD nu este încă pe deplin înțeles.