AI la facultate: ajutor sau scurtătură periculoasă? Două experimente arată că diferența o face modul în care este folosită

Instrumentul, bazat pe GPT-4o, folosea materiale selectate de profesori pentru explicații și sprijin la învățare. Cercetătorii au urmărit notele finale și activitatea studenților pe platforma universității pe parcursul unui semestru.

În comparația care a inclus 1.353 de studenți înscriși la aceleași discipline, grupele cu acces la AI au avut note finale mai mici, în medie cu 4,12 puncte pe o scară de la 0 la 100. Diferența a fost semnificativă statistic.

Pentru întregul eșantion, scăderea estimată a fost de 2,88 puncte, dar nu a atins pragul convențional de semnificație statistică de 5%. Participarea pe platforma educațională a fost mai redusă, fără diferențe semnificative privind proporția temelor predate sau respectarea termenelor.

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Aproximativ 85% dintre cei cu acces nu au folosit asistentul

Un detaliu esențial pentru interpretarea rezultatelor este utilizarea redusă a instrumentului. Numai 14,63% dintre studenții cărora li s-a oferit acces au interacționat cu asistentul cel puțin o dată, iar aproximativ 40% dintre utilizatori au avut o singură sesiune.

Cercetătorii au analizat și cele 3.460 de solicitări adresate sistemului. Dintre acestea, 73,8% urmăreau răspunsuri directe, explicații sau soluții, în timp ce doar 0,7% cereau feedback asupra unor rezolvări realizate anterior de studenți.

Experimentul măsoară, așadar, efectul oferirii accesului la instrument în condițiile respective. Nu demonstrează că fiecare student care l-a folosit a învățat mai puțin sau că utilizarea AI explică singură scăderea notelor.