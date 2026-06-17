AI în recrutare: de ce CV-ul perfect poate fi un semn prost, nu unul bun

Asta nu înseamnă că folosirea AI în recrutare este greșită sau că un CV bine scris trebuie tratat automat cu suspiciune. Dimpotrivă, un candidat care știe să folosească instrumentele moderne poate demonstra adaptabilitate și eficiență. Problema apare atunci când perfecțiunea formală devine singurul criteriu de filtrare. Într-o piață în care aproape toți candidații pot genera CV-uri optimizate, diferența reală nu mai stă în cât de frumos sună documentul, ci în cât de bine se verifică povestea din spatele lui.

Pentru angajatori, provocarea nu este să respingă CV-urile generate cu ajutorul AI, ci să învețe să le citească altfel. Iar pentru candidați, lecția este la fel de importantă: un CV perfect poate deschide ușa, dar poate ridica și așteptări pe care un interviu prost pregătit le va demola rapid.

CV-ul perfect a devenit prea ușor de produs

Înainte, un CV foarte bun presupunea timp, exercițiu și o doză de autocunoaștere. Trebuia să alegi ce experiențe păstrezi, ce elimini, cum explici pauzele, cum traduci sarcinile zilnice în rezultate și cum îți adaptezi profilul la un rol nou. Chiar și atunci când cineva te ajuta cu formularea, procesul cerea o minimă implicare. Astăzi, AI poate face mare parte din această muncă la comandă.

Un anunț de angajare poate fi copiat într-un chatbot, urmat de instrucțiunea simplă: „rescrie CV-ul meu pentru acest rol”. Rezultatul va include, de multe ori, exact cuvintele-cheie căutate de sistemele automate de filtrare: leadership, colaborare interfuncțională, analiză de date, optimizare de procese, strategie, ownership, stakeholders, impact măsurabil. Chiar și un candidat cu experiență modestă poate ajunge să sune ca un manager de transformare organizațională după două prompturi bine formulate.

Această democratizare are și o parte bună. Mulți oameni competenți nu știu să se prezinte. Sunt candidați buni care se exprimă stângaci, își subestimează experiența sau pierd oportunități doar pentru că nu știu să scrie un CV în limbajul corporatist al recrutării. Pentru ei, AI poate funcționa ca un traducător profesional. Îi ajută să scoată la suprafață lucruri reale, dar formulate prost. În acest caz, instrumentul nu falsifică profilul, ci îl clarifică.

Problema apare când același mecanism este folosit pentru a umfla artificial experiențe, a ascunde lipsuri sau a produce o potrivire care există doar pe hârtie. Dacă un candidat a coordonat ocazional două persoane într-un proiect intern, AI poate transforma rapid episodul într-o „experiență solidă de leadership în medii dinamice”. Dacă a lucrat într-un tabel Excel, poate apărea ca „analiză avansată de date pentru susținerea deciziilor strategice”. Dacă a trimis newslettere, poate deveni „management integrat al comunicării digitale pe multiple canale”.

În trecut, exagerările existau și fără AI. Diferența este de scară, viteză și calitate stilistică. AI-ul face exagerările mai greu de detectat la prima vedere, pentru că le ambalează într-un limbaj plauzibil. Nu mai ai de-a face cu un CV stângaci, plin de formulări forțate, ci cu un document curat, elegant și convingător. Exact de aceea, perfecțiunea lui devine un posibil semnal de alarmă.