AI în recrutare: de ce CV-ul perfect poate fi un semn prost, nu unul bun
Inteligența artificială a schimbat radical felul în care candidații își pregătesc CV-urile, scrisorile de intenție și profilurile profesionale. În doar câteva minute, un instrument AI poate transforma o experiență banală într-un text impecabil, plin de verbe de acțiune, rezultate cuantificate și formulări perfect adaptate la anunțul de angajare. Pentru cine recrutează, asta creează o problemă nouă: documentele de aplicare arată mai bine ca niciodată, dar spun adesea mai puțin ca oricând despre omul din spatele lor.
Până nu demult, un CV foarte bine scris era un semnal destul de puternic. Arăta atenție la detalii, capacitate de sinteză, profesionalism și o minimă înțelegere a propriei cariere. Astăzi, aceste calități nu au dispărut, dar pot fi simulate mai ușor. Un candidat poate avea un CV fluent, logic, coerent și impecabil fără să fi depus efort real în articularea propriei experiențe. În unele cazuri, nici măcar nu a înțeles complet ce a ajuns să scrie în documentul final.
Asta nu înseamnă că folosirea AI în recrutare este greșită sau că un CV bine scris trebuie tratat automat cu suspiciune. Dimpotrivă, un candidat care știe să folosească instrumentele moderne poate demonstra adaptabilitate și eficiență. Problema apare atunci când perfecțiunea formală devine singurul criteriu de filtrare. Într-o piață în care aproape toți candidații pot genera CV-uri optimizate, diferența reală nu mai stă în cât de frumos sună documentul, ci în cât de bine se verifică povestea din spatele lui.
Pentru angajatori, provocarea nu este să respingă CV-urile generate cu ajutorul AI, ci să învețe să le citească altfel. Iar pentru candidați, lecția este la fel de importantă: un CV perfect poate deschide ușa, dar poate ridica și așteptări pe care un interviu prost pregătit le va demola rapid.
CV-ul perfect a devenit prea ușor de produs
Înainte, un CV foarte bun presupunea timp, exercițiu și o doză de autocunoaștere. Trebuia să alegi ce experiențe păstrezi, ce elimini, cum explici pauzele, cum traduci sarcinile zilnice în rezultate și cum îți adaptezi profilul la un rol nou. Chiar și atunci când cineva te ajuta cu formularea, procesul cerea o minimă implicare. Astăzi, AI poate face mare parte din această muncă la comandă.
Un anunț de angajare poate fi copiat într-un chatbot, urmat de instrucțiunea simplă: „rescrie CV-ul meu pentru acest rol”. Rezultatul va include, de multe ori, exact cuvintele-cheie căutate de sistemele automate de filtrare: leadership, colaborare interfuncțională, analiză de date, optimizare de procese, strategie, ownership, stakeholders, impact măsurabil. Chiar și un candidat cu experiență modestă poate ajunge să sune ca un manager de transformare organizațională după două prompturi bine formulate.
Această democratizare are și o parte bună. Mulți oameni competenți nu știu să se prezinte. Sunt candidați buni care se exprimă stângaci, își subestimează experiența sau pierd oportunități doar pentru că nu știu să scrie un CV în limbajul corporatist al recrutării. Pentru ei, AI poate funcționa ca un traducător profesional. Îi ajută să scoată la suprafață lucruri reale, dar formulate prost. În acest caz, instrumentul nu falsifică profilul, ci îl clarifică.
Problema apare când același mecanism este folosit pentru a umfla artificial experiențe, a ascunde lipsuri sau a produce o potrivire care există doar pe hârtie. Dacă un candidat a coordonat ocazional două persoane într-un proiect intern, AI poate transforma rapid episodul într-o „experiență solidă de leadership în medii dinamice”. Dacă a lucrat într-un tabel Excel, poate apărea ca „analiză avansată de date pentru susținerea deciziilor strategice”. Dacă a trimis newslettere, poate deveni „management integrat al comunicării digitale pe multiple canale”.
În trecut, exagerările existau și fără AI. Diferența este de scară, viteză și calitate stilistică. AI-ul face exagerările mai greu de detectat la prima vedere, pentru că le ambalează într-un limbaj plauzibil. Nu mai ai de-a face cu un CV stângaci, plin de formulări forțate, ci cu un document curat, elegant și convingător. Exact de aceea, perfecțiunea lui devine un posibil semnal de alarmă.
Un CV perfect poate fi prea aliniat cu anunțul. Poate repeta suspect de bine termenii din descrierea rolului. Poate avea aceeași arhitectură narativă ca alte zeci de CV-uri generate cu aceleași instrumente. Poate transforma fiecare job anterior într-o succesiune de realizări rotunde, fără eșecuri, fără ambiguități, fără zone gri. Dar carierele reale nu arată așa. Ele au ocoluri, proiecte neterminate, roluri neclare, perioade de tranziție, rezultate parțiale și decizii imperfecte.
Din acest motiv, recruiterii trebuie să fie atenți nu doar la ce spune CV-ul, ci și la ce nu spune. Perfecțiunea excesivă poate ascunde lipsa de profunzime. Un document impecabil, dar generic, poate fi mai puțin valoros decât un CV ușor imperfect, dar plin de detalii concrete, verificabile și personale. Într-o epocă în care oricine poate suna profesionist, autenticitatea devine un criteriu mai important decât lustruirea.
Când optimizarea devine mască, nu clarificare
Un CV bun nu este o transcriere brută a trecutului profesional, ci o interpretare organizată a acestuia. Este normal ca un candidat să aleagă ce evidențiază și ce lasă în plan secund. Este normal să adapteze limbajul la rolul pentru care aplică. Este normal să folosească AI pentru a formula mai clar, mai concis sau mai convingător. Granița problematică apare atunci când optimizarea nu mai clarifică realitatea, ci o înlocuiește.
În recrutare, unul dintre cele mai periculoase efecte ale AI este uniformizarea. Candidații ajung să folosească aceleași structuri, aceleași formule și aceleași promisiuni. Toți sunt orientați spre rezultate. Toți sunt colaborativi. Toți livrează în medii agile. Toți gestionează stakeholderi. Toți optimizează procese. Toți au contribuit la creștere, eficiență și inovare. Când toate CV-urile sună bine, niciunul nu mai sună distinct.
Această uniformizare poate păcăli atât sistemele automate de filtrare, cât și oamenii. Algoritmii care caută potriviri lexicale pot favoriza candidații care au învățat să repete exact limbajul anunțului. Recruiterii grăbiți pot fi atrași de CV-uri care par „la obiect”, dar care nu oferă dovezi solide. În același timp, candidații mai onești sau mai puțin familiarizați cu AI pot părea mai slabi, deși au experiență mai relevantă.
Aici apare un paradox important: CV-ul perfect poate fi un semn prost nu pentru că este bine scris, ci pentru că poate indica o dependență de ambalaj. Dacă un candidat nu poate explica natural ce a făcut, ce decizii a luat, ce probleme a întâlnit și ce a învățat, documentul devine o vitrină fără magazin în spate. În interviu, diferența se vede repede. Întrebi despre o realizare aparent impresionantă și primești un răspuns vag. Ceri un exemplu concret și candidatul revine la aceleași fraze generale din CV. Îl rogi să explice un rezultat numeric și nu poate spune de unde vine cifra.
Un alt semn de alarmă este lipsa proporției. AI-ul are tendința să ridice tonul tuturor experiențelor. Un stagiu devine „rol strategic”. O contribuție minoră devine „inițiativă condusă end-to-end”. O activitate de suport devine „optimizare operațională cu impact asupra performanței organizaționale”. Nu orice exagerare este intenționată. Uneori, candidatul acceptă pur și simplu textul generat pentru că sună bine. Dar în recrutare, efectul este același: așteptările cresc peste nivelul real al experienței.
Există și problema responsabilității. Dacă un candidat folosește AI ca să își cosmetizeze profilul, trebuie să fie pregătit să susțină fiecare formulare. Nu este suficient ca fraza să fie elegantă. Trebuie să fie adevărată, proporțională și explicabilă. Un CV nu este un material publicitar fără consecințe, ci o declarație profesională. Când promite mai mult decât poate livra, creează o relație greșită încă din primul contact cu angajatorul.
Pentru companii, lecția este că filtrarea trebuie să se mute de la formă la verificabilitate. Un CV perfect trebuie citit cu întrebarea: ce dovezi concrete susțin aceste afirmații? Există cifre explicabile? Există proiecte numite clar? Există contexte reale? Se vede rolul exact al candidatului sau doar rezultatul echipei? Sunt prezentate decizii, compromisuri și dificultăți, sau doar o succesiune de victorii rotunde?
Candidații foarte buni nu au neapărat CV-uri spectaculoase. Uneori, cei mai competenți oameni sunt specifici, nu grandioși. Scriu exact ce au făcut, cu ce instrumente, în ce context și cu ce limitări. Nu transformă fiecare activitate într-o epopee profesională. Iar această sobrietate poate fi mai valoroasă decât perfecțiunea stilistică generată de AI.
Cum se schimbă interviul într-o lume cu CV-uri generate de AI
Dacă CV-ul devine mai ușor de optimizat, interviul trebuie să devină mai bun. Nu neapărat mai lung, mai agresiv sau mai formal, ci mai ancorat în realitate. În loc să întrebi doar „povestește-mi despre experiența ta”, trebuie să cobori rapid de la formulări generale la situații concrete. AI-ul poate produce un paragraf excelent despre leadership, dar îi este mult mai greu să inventeze coerent toate detaliile unui proiect real atunci când întrebările continuă.
Un interviu bun trebuie să verifice adâncimea experienței, nu doar capacitatea de prezentare. Dacă în CV scrie că persoana a optimizat un proces, întrebarea nu este „cum ai optimizat procesul?”, pentru că poate primi un răspuns pregătit. Întrebările utile sunt mai precise: care era problema inițială, cine a cerut schimbarea, ce variantă ai respins, ce date ai folosit, ce a mers prost, ce ai face diferit, cine s-a opus, cum ai măsurat rezultatul după trei luni. Un candidat care chiar a fost implicat va putea răspunde cu detalii. Un candidat care doar a preluat o formulare bună se va pierde.
Același principiu se aplică și competențelor tehnice. Dacă CV-ul menționează instrumente, frameworkuri, platforme sau metodologii, recruiterul sau specialistul din interviu trebuie să ceară exemple de utilizare, nu doar confirmări. Nu este suficient ca cineva să spună că a lucrat cu Python, Power BI, Salesforce, SAP, HubSpot, Figma, Jira sau Google Analytics. Contează ce a făcut acolo, cât de autonom, în ce proiect, cu ce constrângeri și cu ce rezultat.
AI-ul obligă companiile să reducă dependența de întrebări standard. Întrebările clasice, de tipul „care sunt punctele tale forte?”, „unde te vezi peste cinci ani?” sau „povestește despre o provocare”, sunt ușor de pregătit cu ajutorul unui chatbot. Nu sunt inutile, dar nu mai pot fi centrul evaluării. În schimb, interviurile bazate pe studii de caz, simulări, exerciții practice și discuții aplicate devin mai relevante.
Asta nu înseamnă că fiecare candidat trebuie supus unui test lung și obositor. Există o limită etică și practică. Companiile nu ar trebui să ceară muncă gratuită mascată în probă de recrutare. Dar pot construi exerciții scurte, legate de rol, care verifică gândirea, prioritizarea și capacitatea de a explica. De exemplu, pentru un rol de marketing, candidatul poate evalua două variante de mesaj. Pentru un rol de suport, poate răspunde la un caz fictiv de client. Pentru un rol tehnic, poate discuta o problemă de arhitectură. Pentru un rol de management, poate prioritiza o situație cu resurse limitate.
Un alt element important este transparența față de folosirea AI. Companiile pot întreba direct candidații dacă au folosit AI pentru CV, scrisoare de intenție sau pregătirea interviului. Răspunsul nu ar trebui tratat automat negativ. Un candidat care spune deschis „da, am folosit AI pentru structură și claritate, dar exemplele și rezultatele sunt ale mele” poate fi mai credibil decât unul care pretinde că nu a folosit nimic, deși documentul arată ca un șablon generat.
Mai mult, pentru anumite roluri, capacitatea de a folosi bine AI poate fi chiar un avantaj. Un angajat care știe să transforme un instrument AI într-un asistent productiv, fără să își abandoneze judecata profesională, este valoros. Dar asta trebuie evaluat explicit. Poți întreba candidatul cum folosește AI în munca lui, ce limite îi vede, ce verifică, ce nu ar introduce niciodată într-un astfel de instrument și cum se asigură că rezultatul este corect. Răspunsurile la aceste întrebări spun mult mai mult decât un CV perfect.
Într-o lume cu CV-uri generate sau optimizate de AI, interviul devine locul în care verifici autenticitatea, discernământul și capacitatea de a gândi în timp real. Nu cauți omul care a produs cel mai frumos document, ci omul care poate susține acel document cu experiență, claritate și maturitate.
Ce ar trebui să facă recruiterii și candidații de acum înainte
Pentru recruiteri, prima schimbare este mentală. Un CV nu mai trebuie tratat ca probă solidă, ci ca ipoteză de lucru. El spune ce pretinde candidatul că poate face, nu demonstrează automat că poate face acel lucru. Rolul procesului de recrutare este să testeze ipoteza, nu să se lase sedus de ambalaj. Asta presupune întrebări mai bune, criterii mai clare și o colaborare mai strânsă între HR și managerii tehnici sau operaționali.
Un pas util este refacerea grilelor de evaluare. În loc să punctezi doar prezența anumitor cuvinte-cheie, e mai important să punctezi dovezile. Candidatul a explicat clar contribuția proprie? A oferit exemple verificabile? A recunoscut limite? A putut vorbi despre greșeli? A arătat înțelegerea contextului, nu doar a rezultatului? A demonstrat că știe să folosească AI responsabil, nu doar că știe să sune bine?
Companiile ar trebui să fie atente și la propriile anunțuri de angajare. Dacă anunțurile sunt pline de clișee, vor primi CV-uri pline de clișee. Dacă descrierea rolului este vagă, AI-ul candidatului va produce o potrivire vagă. Cu cât anunțul este mai specific în privința responsabilităților, a contextului și a criteriilor de succes, cu atât candidații vor fi împinși spre răspunsuri mai concrete.
Pentru candidați, lecția este că AI trebuie folosit ca editor, nu ca autor al unei identități profesionale false. Poate ajuta la structură, claritate, ton și adaptare. Poate sugera formulări mai bune. Poate scoate în evidență rezultate pe care le-ai fi formulat modest. Dar nu ar trebui să inventeze competențe, să mărească artificial responsabilități sau să transforme fiecare sarcină într-o realizare strategică.
Un CV bun în era AI nu este cel mai strălucitor, ci cel mai defensabil. Fiecare afirmație trebuie să poată fi explicată într-un interviu. Fiecare rezultat numeric trebuie să aibă o poveste. Fiecare competență trebuie să fie susținută de un exemplu. Fiecare proiect trebuie să arate clar rolul candidatului. În loc să urmărești perfecțiunea, merită să urmărești credibilitatea.
De asemenea, candidații ar trebui să lase în CV urme ale propriei gândiri. Detaliile specifice contează enorm: tipul proiectului, constrângerea principală, dimensiunea echipei, instrumentele folosite, decizia dificilă, lecția învățată. AI-ul poate ajuta la formularea acestor lucruri, dar nu le poate înlocui. Un CV prea generic, oricât de fluent, riscă să pară fabricat. Un CV specific, chiar dacă mai puțin spectaculos, pare viu.
În final, AI-ul nu distruge recrutarea, dar distruge unele scurtături comode. Distruge iluzia că un CV frumos este suficient. Distruge filtrarea leneșă bazată pe cuvinte-cheie. Distruge avantajul celor care confundă talentul cu abilitatea de a împacheta bine un document. În același timp, poate ajuta oameni competenți să se prezinte mai bine și poate forța companiile să devină mai riguroase.
CV-ul perfect poate fi un semn prost atunci când perfecțiunea lui ascunde lipsa de substanță. Poate fi un semn bun atunci când clarifică o experiență reală, coerentă și verificabilă. Diferența nu se vede întotdeauna pe prima pagină. Se vede în întrebările de după, în exemple, în ezitări, în detalii și în felul în care omul din fața ta își poate purta propria poveste profesională fără să mai aibă nevoie de un chatbot care să vorbească în locul lui.