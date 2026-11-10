Afecțiunile proctologice pot fi tratate cu disconfort minim: „Problema nu este tratamentul, ci tendința pacienților de a se autodiagnostica”

„Sângerarea rectală, cel mai frecvent simptom alarmant, este uneori atribuită greșit hemoroizilor, amânând depistarea unor afecțiuni mult mai grave precum cancer rectal sau anal. O durere acută poate fi semnul unui abces perianal, care, netratat rapid, se transformă în fistulă sau septicemie. Fisura anală tratată greșit, acasă, cu creme de hemoroizi devine cronică și va necesita operație în loc de tratament simplu. În proctologie, cea mai mare problemă o reprezintă autodiagnosticul greşit. E foarte important să mergem la medic pentru cele mai uşoare simptome pentru a nu ajunge la cele mai grave. Un consult făcut la timp îl poate scuti pe pacient de multe neplăceri”, a explicat dr. Radu Lantoş.

Pe lângă sângerare, simptomele care ar trebui să ne trimită la medicul proctolog sunt: dureri ano-rectale însoţite de usturimi, senzaţia de arsură, presiune, umflături la nivelul anusului, secreţiile anale însoţite sau nu de pururit şi prolapsul anal, care se simte ca o umflătură care a ieşit din orificiul anal. Chiar dacă pacientul se află într-o criză dureroasă, medicul va folosi geluri care conţin anestezic local astfel încât toţi pacienţii vor putea suporta o examinare ano-rectală video, neinvazivă care pune diagnosticul corect.

Tehnici moderne de tratament: mai puțină durere și recuperare mai rapidă

În anumite stadii, afecţiunile rectului, canalului anal şi zonei perianale nu mai pot fi tratate cu medicamente şi necesită o intervenţie chirurgicală.

„Proctologia chirurgicală se adresează afecțiunilor perianale şi anale, ale canalului anal şi rectului inferior, cele mai frecvente fiind abcesul perianal, hemoroizii interni în stadii avansate, tromboza hemoroidală, fisura anală cronică, fistula perianală, polipii anali, boala pilonidală şi mariscele hemoroidale, care nu mai pot fi tratate medicamentos, necesitând intervenții chirurgicale sau proceduri minim invazive.

Frica pacienților este de înțeles, deoarece zona anală este extrem de sensibilă și bogat inervată, dar tehnologia modernă a schimbat considerabil experiența operației. Intervențiile moderne păstrează anatomia naturală a anusului, fără răni mari deschise care să necesite pansamente zilnice chinuitoare şi sângerari abundente, scăzând considerabil durerea postoperatorie, începând de la intervențiile minim invazive pentru stadii incipiente, precum ligaturile hemoroidale şi până la cele mai complexe în care ne putem ajuta de laser.

Ligatura hemoroidală este o procedură care presupune aspirarea pachetului hemoroidal şi aplicarea unui inel de cauciuc la baza lui la care se adaugă şi fotocoagulare cu infrarosu. Intervenţia durează maxim 2 minute, nu presupune înţepături sau incizii, se pot efectua ambulator cu minim disconfort post procedural şi reluarea activitațiilor zilnice precoce.

Pentru stadiile mai avansate avem la dispoziţie tehnologia laser (LHP) care presupune introducerea unei fibre optice laser fină printr-o mini puncție de doar 2-3 mm, direct în interiorul hemoroidului. Energia laser aplicată controlat cauterizează și sigilează vasele de sânge care alimentează pachetul hemoroidal. Absența inciziilor în zona anală sensibilă elimină durerile severe asociate chirurgiei clasice. Procedura se realizează prin anestezie rahidiană sau bloc pudendal, oferind confort maxim pacientului pe durata intervenției. Nu se folosesc suturi strânse, eliminând senzația de corp străin și disconfortul la eliminarea scaunului.