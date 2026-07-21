Admitere UMF „Carol Davila” 2026. Număr record de candidați pentru cele aproape 2.000 de locuri disponibile. La ce facultate este cea mai mare concurență
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București înregistrează, în sesiunea de admitere din iulie 2026, cel mai mare număr de candidați din istoria recentă a instituției. Pentru cele 1.947 de locuri disponibile la programele de licență s-au înscris 6.916 candidați, potrivit datelor anunțate de universitate.
Comparativ cu anul trecut, numărul înscrierilor a crescut cu 3.039 de candidați, iar față de admiterea din 2024 sunt cu 2.712 mai multe persoane care încearcă să obțină un loc la una dintre facultățile UMF „Carol Davila”.
Aproape 7.000 de candidați pentru 1.947 de locuri
În total, universitatea pune la dispoziție 1.947 de locuri pentru anul universitar 2026-2027, dintre care 1.291 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 656 sunt cu taxă.
Repartizarea locurilor este următoarea:
- Medicină – 985 de locuri (725 la buget și 260 cu taxă);
- Medicină Dentară – 274 de locuri (190 la buget și 84 cu taxă);
- Farmacie – 114 locuri (94 la buget și 20 cu taxă);
- Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – 574 de locuri (314 la buget și 260 cu taxă).
Universitatea precizează că, începând din acest an, admiterea la toate programele de licență din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală se desfășoară exclusiv pe bază de dosar.
Unde este cea mai mare concurență
Cea mai ridicată concurență dintre programele care presupun susținerea unei probe scrise se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară. Aici, 800 de candidați concurează pentru cele 190 de locuri finanțate de la buget.
Și la Facultatea de Medicină interesul rămâne foarte ridicat. Pentru cele 725 de locuri bugetate s-au înscris 2.727 de candidați. Dintre aceste locuri, 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs.
La polul opus se află Facultatea de Farmacie, unde pentru cele 94 de locuri la buget s-au înscris 107 candidați.
În ceea ce privește distribuția înscrierilor, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală a atras cei mai mulți candidați, respectiv 3.282, urmată de Facultatea de Medicină, cu 2.727 de înscriși. La Medicină Dentară s-au înscris 800 de persoane, iar la Farmacie 107.
Cât costă studiile cu taxă și când are loc examenul
Senatul UMF „Carol Davila” a stabilit pentru anul universitar 2026-2027 următoarele taxe de școlarizare:
- 19.000 de lei pe an pentru programele de Medicină și Medicină Dentară;
- 10.000 de lei pe an pentru Facultatea de Farmacie;
- 8.000 de lei pe an pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.
Candidații care susțin examenul scris vor intra în concurs duminică, 26 iulie, de la ora 09:00.
Reprezentanții universității consideră că numărul record de înscrieri confirmă interesul tot mai mare pentru studiile medicale și consolidează poziția UMF „Carol Davila” printre cele mai căutate instituții de învățământ superior din România.