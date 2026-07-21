Admitere UMF „Carol Davila” 2026. Număr record de candidați pentru cele aproape 2.000 de locuri disponibile. La ce facultate este cea mai mare concurență

Aproape 7.000 de candidați pentru 1.947 de locuri

În total, universitatea pune la dispoziție 1.947 de locuri pentru anul universitar 2026-2027, dintre care 1.291 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 656 sunt cu taxă.

Repartizarea locurilor este următoarea:

Medicină – 985 de locuri (725 la buget și 260 cu taxă);

Medicină Dentară – 274 de locuri (190 la buget și 84 cu taxă);

Farmacie – 114 locuri (94 la buget și 20 cu taxă);

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – 574 de locuri (314 la buget și 260 cu taxă).

Universitatea precizează că, începând din acest an, admiterea la toate programele de licență din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală se desfășoară exclusiv pe bază de dosar.

Unde este cea mai mare concurență

Cea mai ridicată concurență dintre programele care presupun susținerea unei probe scrise se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară. Aici, 800 de candidați concurează pentru cele 190 de locuri finanțate de la buget.

Și la Facultatea de Medicină interesul rămâne foarte ridicat. Pentru cele 725 de locuri bugetate s-au înscris 2.727 de candidați. Dintre aceste locuri, 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs.

La polul opus se află Facultatea de Farmacie, unde pentru cele 94 de locuri la buget s-au înscris 107 candidați.

În ceea ce privește distribuția înscrierilor, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală a atras cei mai mulți candidați, respectiv 3.282, urmată de Facultatea de Medicină, cu 2.727 de înscriși. La Medicină Dentară s-au înscris 800 de persoane, iar la Farmacie 107.