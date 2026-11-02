Actualizare software blocată la același procent: baterie, memorie sau conexiune, ce faci în siguranță

De ce actualizarea poate avansa greu sau poate fi amânată

În timpul descărcării, o conexiune slabă poate încetini transferul sau îl poate întrerupe. În etapa de pregătire, sistemul poate verifica integritatea pachetului și spațiul disponibil. Dacă actualizarea folosește un suport USB, formatul acestuia și fișierele cerute trebuie să respecte instrucțiunile oficiale. Lipsa memoriei sau un pachet incompatibil sunt posibilități de verificat, nu explicații care pot fi stabilite doar privind procentul. Nu șterge fișiere de sistem și nu încerca un pachet destinat altei versiuni de echipare.

Alimentarea este o condiție importantă. La anumite automobile, o baterie de 12 volți insuficient încărcată poate împiedica instalarea, inclusiv atunci când acumulatorul de tracțiune are energie. Ford precizează în documentația sa că instalarea depinde de îndeplinirea unor condiții ale vehiculului, printre care starea bateriei de joasă tensiune. Nu există însă un prag universal și nici o soluție valabilă pentru toate modelele. Un mesaj de amânare trebuie interpretat după manual, fără să presupui automat că actualizarea s-a corupt.

Cum procedezi fără să întrerupi o instalare importantă

Verifică instrucțiunile afișate și intervalul estimat pentru actualizarea respectivă. Dacă apare explicit o instalare în curs, păstrează condițiile cerute și evită repornirile forțate, scoaterea suportului sau deconectarea bateriei. Nu porni la drum și nu schimba starea vehiculului dacă procedura interzice acest lucru. Unele actualizări permit utilizarea mașinii, altele o imobilizează temporar; diferența trebuie confirmată pentru operațiunea ta. Nu există o regulă sigură de tipul „după zece minute scoți alimentarea”.

Dacă durata depășește semnificativ estimarea, apare o eroare sau mașina nu mai răspunde normal, notează versiunea, procentul și mesajul, apoi contactează asistența constructorului. O fotografie a ecranului poate ajuta. Aplică o repornire doar dacă documentația pentru acea situație sau suportul tehnic o indică. Nu încerca menținerea alimentării prin metode improvizate și nu lăsa un motor termic pornit într-un spațiu închis. După finalizare, verifică mesajul de succes și funcțiile principale; o instalare declarată nereușită trebuie investigată, nu ascunsă prin ștergerea avertizării. Răbdarea și respectarea etapei corecte sunt mai utile decât repetarea unor resetări găsite pentru alt model.