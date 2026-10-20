A vândut tot ce avea și a călătorit 2.000 de kilometri pentru a-și întâlni iubita cunoscută pe internet. Femeia era creată de inteligența artificială

A crezut că și-a găsit iubirea și a renunțat la tot pentru ea

Edimar Rocha Martins, un zidar brazilian în vârstă de 49 de ani, a cunoscut-o pe Jessica Oliveira după ce a descoperit întâmplător un profil al acesteia pe rețelele sociale. Femeia, prezentată drept o blondă atrăgătoare, susținea că locuiește la o fermă și că își dorește să găsească un partener dispus să se mute alături de ea.

Oferta părea greu de refuzat. Jessica promitea că îl va întreține financiar pe bărbatul care va accepta să locuiască împreună cu ea la fermă. Pentru Edimar, perspectiva unei vieți noi, alături de o femeie de care se îndrăgostise, a devenit suficient de convingătoare încât să își schimbe complet existența.

Brazilianul a decis să își vândă toate bunurile și să plece într-o călătorie de aproximativ 2.100 de kilometri, din orașul Imperatriz, statul Maranhão, până în Belo Horizonte. Nu era vorba despre o simplă vizită, ci despre o mutare care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi etape din viața sa.

Numai că, odată ajuns la destinație, realitatea s-a dovedit complet diferită de ceea ce își imaginase. Jessica Oliveira nu exista. Fotografiile și videoclipurile femeii fuseseră generate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar interacțiunile online îi creaseră impresia că vorbește cu o persoană reală.

Bărbatul s-a trezit astfel departe de casă, fără bunurile pe care le vânduse și fără persoana alături de care sperase să își construiască viitorul. În cele din urmă, a apelat la serviciile de asistență socială pentru a primi ajutor să se întoarcă acasă.

Cine se afla în spatele femeii virtuale și ce s-a întâmplat cu brazilianul

Povestea a fost relatată și de publicația braziliană Folha de S.Paulo. Potrivit relatărilor, Edimar a povestit că singurătatea resimțită după moartea mamei sale l-a determinat să își dorească un nou început.

Personajul virtual, cunoscut online și sub numele de „Jéssica Fazendeira”, adunase peste 300.000 de urmăritori pe TikTok. În videoclipurile publicate, femeia se prezenta drept proprietara unei ferme și promitea o viață lipsită de griji financiare celui care ar fi acceptat să locuiască împreună cu ea.