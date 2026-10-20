A vândut tot ce avea și a călătorit 2.000 de kilometri pentru a-și întâlni iubita cunoscută pe internet. Femeia era creată de inteligența artificială
O poveste de dragoste începută pe internet s-a transformat într-o experiență dureroasă pentru un brazilian de 49 de ani, care a renunțat la toate bunurile sale și a parcurs aproximativ 2.000 de kilometri pentru a întâlni femeia de care se îndrăgostise. Când a ajuns la destinație, bărbatul a descoperit că iubita sa nu exista în realitate, ci era un personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit publicației CNN Brasil.
Cazul scoate în evidență riscurile relațiilor virtuale și modul în care tehnologiile AI pot fi folosite pentru a construi identități false, suficient de convingătoare încât să determine oamenii să ia decizii radicale.
A crezut că și-a găsit iubirea și a renunțat la tot pentru ea
Edimar Rocha Martins, un zidar brazilian în vârstă de 49 de ani, a cunoscut-o pe Jessica Oliveira după ce a descoperit întâmplător un profil al acesteia pe rețelele sociale. Femeia, prezentată drept o blondă atrăgătoare, susținea că locuiește la o fermă și că își dorește să găsească un partener dispus să se mute alături de ea.
Oferta părea greu de refuzat. Jessica promitea că îl va întreține financiar pe bărbatul care va accepta să locuiască împreună cu ea la fermă. Pentru Edimar, perspectiva unei vieți noi, alături de o femeie de care se îndrăgostise, a devenit suficient de convingătoare încât să își schimbe complet existența.
Brazilianul a decis să își vândă toate bunurile și să plece într-o călătorie de aproximativ 2.100 de kilometri, din orașul Imperatriz, statul Maranhão, până în Belo Horizonte. Nu era vorba despre o simplă vizită, ci despre o mutare care ar fi trebuit să marcheze începutul unei noi etape din viața sa.
Numai că, odată ajuns la destinație, realitatea s-a dovedit complet diferită de ceea ce își imaginase. Jessica Oliveira nu exista. Fotografiile și videoclipurile femeii fuseseră generate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar interacțiunile online îi creaseră impresia că vorbește cu o persoană reală.
Bărbatul s-a trezit astfel departe de casă, fără bunurile pe care le vânduse și fără persoana alături de care sperase să își construiască viitorul. În cele din urmă, a apelat la serviciile de asistență socială pentru a primi ajutor să se întoarcă acasă.
Cine se afla în spatele femeii virtuale și ce s-a întâmplat cu brazilianul
Povestea a fost relatată și de publicația braziliană Folha de S.Paulo. Potrivit relatărilor, Edimar a povestit că singurătatea resimțită după moartea mamei sale l-a determinat să își dorească un nou început.
Personajul virtual, cunoscut online și sub numele de „Jéssica Fazendeira”, adunase peste 300.000 de urmăritori pe TikTok. În videoclipurile publicate, femeia se prezenta drept proprietara unei ferme și promitea o viață lipsită de griji financiare celui care ar fi acceptat să locuiască împreună cu ea.
Ulterior, administratorul contului a susținut că personajul fusese creat pentru a atrage urmăritori și pentru a promova produse. Acesta a negat că ar fi purtat conversații private cu Edimar sau că l-ar fi invitat personal la fermă. Prin urmare, deși brazilianul a declarat că a interacționat cu profilul prin intermediul unor răspunsuri automate, nu este confirmat că administratorul ar fi orchestrat intenționat o înșelătorie împotriva sa.
După ce a rămas fără bani, Edimar a primit ajutor din partea serviciilor sociale din Belo Horizonte. Autoritățile i-au oferit sprijin pentru întoarcere, iar presa locală a relatat că, până pe 15 octombrie, bărbatul revenise în Imperatriz și locuia temporar la rude.
Când inteligența artificială transformă relațiile online într-o iluzie
Cazul brazilianului arată cât de dificil poate deveni să faci diferența dintre o persoană reală și un personaj digital. Instrumentele moderne de inteligență artificială pot genera fotografii, videoclipuri și voci convingătoare, în timp ce sistemele automate de conversație pot crea impresia unei interacțiuni personale.
Fenomenul ridică întrebări și despre responsabilitatea celor care administrează astfel de profiluri. Chiar dacă scopul declarat este divertismentul, promovarea unor produse sau obținerea de vizualizări, conținutul care nu este identificat clar drept artificial poate induce în eroare utilizatorii.
În cazul lui Edimar, consecințele au depășit cu mult o simplă dezamăgire sentimentală. Bărbatul și-a vândut bunurile, a traversat o parte importantă a Braziliei și a rămas fără resurse financiare, convins că urma să înceapă o nouă viață.
Povestea reprezintă și un avertisment privind fraudele online și identitățile false din mediul digital. Înainte de a trimite bani, de a călători sau de a lua decizii financiare importante pentru cineva cunoscut exclusiv pe internet, verifică identitatea persoanei prin surse independente. Fotografiile, videoclipurile și numărul mare de urmăritori nu mai reprezintă dovezi suficiente că cineva există în realitate.
Pentru Edimar, întâlnirea romantică la care visa nu a avut loc niciodată. În schimb, experiența sa a devenit un exemplu despre felul în care inteligența artificială, combinată cu vulnerabilitatea emoțională, poate influența decizii cu urmări foarte reale.