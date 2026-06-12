A stat peste 50 de zile în închisoare din cauza unei erori AI. Recunoașterea facială greșită i-a distrus viața unui bărbat nevinovat
Un bărbat din Carolina de Nord a fost eliberat după ce a petrecut peste 50 de zile în închisoare, fiind acuzat pe nedrept într-un dosar construit parțial pe baza unei tehnologii de recunoaștere facială cu inteligență artificială. Cazul lui Jalil Richardson readuce în discuție una dintre cele mai mari probleme ale utilizării AI în anchetele penale: atunci când sistemele greșesc, consecințele nu sunt simple erori tehnice, ci vieți distruse.
Richardson fusese acuzat că ar fi furat un vehicul în Jacksonville, Florida, după ce poliția a introdus imagini de supraveghere provenite de la o firmă privată într-un sistem de recunoaștere facială integrat cu AI, potrivit Futurism. Sistemul l-a indicat pe Richardson ca posibil suspect, cu o potrivire facială de 85%. Această identificare, combinată cu două mărturii considerate relevante de autorități, a fost suficientă pentru stabilirea cauzei probabile, deși bărbatul avea un alibi solid: în momentul faptei, era pontat la locul de muncă, la sute de kilometri distanță.
O potrivire AI de 85% a fost suficientă pentru arestare
Cazul ridică o întrebare esențială despre felul în care poliția folosește recunoașterea facială. O potrivire de 85% nu înseamnă certitudine, dar, în practică, poate ajunge să cântărească enorm într-o anchetă, mai ales dacă nu este verificată riguros prin metode clasice. În cazul lui Richardson, alibiul său putea fi verificat rapid, dar acest lucru nu s-a întâmplat înainte ca bărbatul să fie arestat.
După aproape două luni petrecute în detenție, Richardson și avocații săi au reușit să demonstreze în instanță că acesta nu se afla în Florida la momentul furtului. Procurorii au renunțat ulterior la dosar, însă prejudiciul era deja făcut. Bărbatul a declarat că nimeni nu a făcut o anchetă reală pentru a verifica dacă fusese măcar în statul Florida în perioada respectivă.
Pentru el, eroarea nu a însemnat doar pierderea libertății timp de peste 50 de zile. A pierdut locul de muncă, locuința și custodia a doi dintre copiii săi. Cazul arată cât de rapid se poate prăbuși viața unei persoane atunci când o tehnologie imperfectă este tratată ca un instrument aproape infailibil de identificare.
Problema devine și mai gravă pentru că recunoașterea facială este adesea prezentată ca o metodă obiectivă, rece și matematică. În realitate, aceste sisteme depind de calitatea imaginilor, de bazele de date folosite, de algoritmii antrenați și de modul în care oamenii interpretează rezultatele. O sugestie generată de AI poate deveni rapid o acuzație, dacă anchetatorii nu o tratează cu prudență.
Cazurile de arestări greșite devin tot mai greu de ignorat
Richardson nu este singurul caz de acest tip asociat autorităților din Jacksonville. Un alt bărbat, Robert Dillon, a fost identificat anterior de un sistem de recunoaștere facială ca potrivire de 93% și acuzat pe nedrept că ar fi încercat să atragă și să răpească un copil de 12 ani. Și în acel caz, bărbatul se afla departe de locul faptei.
Potrivit experților în drepturi digitale, cazul Richardson ar fi al 14-lea cunoscut în care o persoană a fost arestată pe nedrept din cauza recunoașterii faciale. Organizații precum Electronic Frontier Foundation avertizează de ani buni că tehnologia este prea riscantă pentru a fi folosită de poliție, mai ales în lipsa unor reguli stricte, a transparenței și a verificărilor independente.
Un alt aspect important este riscul de discriminare. Criticii susțin că erorile afectează disproporționat persoanele de culoare, în special persoanele de culoare de sex masculin. Chiar dacă instituțiile de aplicare a legii resping acuzațiile de discriminare tehnologică, istoricul cazurilor greșite face tot mai dificilă ignorarea problemei.
Recunoașterea facială poate părea utilă într-o anchetă, dar devine periculoasă atunci când este folosită ca scurtătură în locul investigației propriu-zise. Un algoritm ar trebui, cel mult, să indice o pistă care trebuie verificată atent, nu să devină baza unei arestări. În cazul lui Richardson, exact această diferență pare să fi fost ignorată.
Cazul arată limita dureroasă a promisiunilor AI în justiție. O tehnologie poate identifica tipare, poate compara imagini și poate produce scoruri de probabilitate, dar nu poate înlocui responsabilitatea umană. Când poliția tratează un rezultat algoritmic ca pe o certitudine, o persoană nevinovată poate ajunge în spatele gratiilor.
Pentru Jalil Richardson, eroarea a fost corectată juridic, dar nu și personal. Libertatea i-a fost redată, însă viața pe care o avea înainte de arestare a fost grav afectată. Iar acesta este, poate, cel mai puternic argument împotriva folosirii necontrolate a recunoașterii faciale: atunci când AI greșește, oamenii plătesc prețul real.