A stat peste 50 de zile în închisoare din cauza unei erori AI. Recunoașterea facială greșită i-a distrus viața unui bărbat nevinovat

O potrivire AI de 85% a fost suficientă pentru arestare

Cazul ridică o întrebare esențială despre felul în care poliția folosește recunoașterea facială. O potrivire de 85% nu înseamnă certitudine, dar, în practică, poate ajunge să cântărească enorm într-o anchetă, mai ales dacă nu este verificată riguros prin metode clasice. În cazul lui Richardson, alibiul său putea fi verificat rapid, dar acest lucru nu s-a întâmplat înainte ca bărbatul să fie arestat.

După aproape două luni petrecute în detenție, Richardson și avocații săi au reușit să demonstreze în instanță că acesta nu se afla în Florida la momentul furtului. Procurorii au renunțat ulterior la dosar, însă prejudiciul era deja făcut. Bărbatul a declarat că nimeni nu a făcut o anchetă reală pentru a verifica dacă fusese măcar în statul Florida în perioada respectivă.

Pentru el, eroarea nu a însemnat doar pierderea libertății timp de peste 50 de zile. A pierdut locul de muncă, locuința și custodia a doi dintre copiii săi. Cazul arată cât de rapid se poate prăbuși viața unei persoane atunci când o tehnologie imperfectă este tratată ca un instrument aproape infailibil de identificare.

Problema devine și mai gravă pentru că recunoașterea facială este adesea prezentată ca o metodă obiectivă, rece și matematică. În realitate, aceste sisteme depind de calitatea imaginilor, de bazele de date folosite, de algoritmii antrenați și de modul în care oamenii interpretează rezultatele. O sugestie generată de AI poate deveni rapid o acuzație, dacă anchetatorii nu o tratează cu prudență.

Cazurile de arestări greșite devin tot mai greu de ignorat

Richardson nu este singurul caz de acest tip asociat autorităților din Jacksonville. Un alt bărbat, Robert Dillon, a fost identificat anterior de un sistem de recunoaștere facială ca potrivire de 93% și acuzat pe nedrept că ar fi încercat să atragă și să răpească un copil de 12 ani. Și în acel caz, bărbatul se afla departe de locul faptei.

Potrivit experților în drepturi digitale, cazul Richardson ar fi al 14-lea cunoscut în care o persoană a fost arestată pe nedrept din cauza recunoașterii faciale. Organizații precum Electronic Frontier Foundation avertizează de ani buni că tehnologia este prea riscantă pentru a fi folosită de poliție, mai ales în lipsa unor reguli stricte, a transparenței și a verificărilor independente.

Un alt aspect important este riscul de discriminare. Criticii susțin că erorile afectează disproporționat persoanele de culoare, în special persoanele de culoare de sex masculin. Chiar dacă instituțiile de aplicare a legii resping acuzațiile de discriminare tehnologică, istoricul cazurilor greșite face tot mai dificilă ignorarea problemei.