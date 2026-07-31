6 țări în care autoritățile pot verifica telefonul la frontieră în anumite situații. Ce trebuie să știe călătorii

Iată șase țări în care astfel de verificări sunt prevăzute de lege sau pot avea loc în anumite circumstanțe.

Marea Britanie

În Regatul Unit, autoritățile de frontieră beneficiază de competențe extinse în baza Schedule 7 din Terrorism Act 2000. În anumite situații, ofițerii pot opri și interoga persoane fără a fi necesară existența unor suspiciuni prealabile.

Dacă un călător este direcționat către un control suplimentar, autoritățile pot solicita acces la dispozitivele electronice. Refuzul de a coopera poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțe.

China

Legislația privind securitatea națională oferă autorităților chineze competențe foarte largi în materie de controale la frontieră.

Persoanele care lucrează în domenii sensibile sau care au un anumit profil de risc pot fi supuse unor verificări suplimentare. De asemenea, și turiștii pot fi selectați pentru controale aprofundate, însă acestea nu reprezintă o procedură aplicată tuturor călătorilor.

Rusia

Autoritățile ruse au extins în ultimii ani măsurile de control la frontieră, inclusiv prin utilizarea datelor biometrice.

Mai multe state au emis avertismente pentru cetățenii care călătoresc în Rusia, recomandând prudență în ceea ce privește informațiile stocate pe telefoane și laptopuri. Deși verificarea dispozitivelor nu este obligatorie pentru toți călătorii, aceasta poate avea loc în anumite situații.