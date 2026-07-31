6 țări în care autoritățile pot verifica telefonul la frontieră în anumite situații. Ce trebuie să știe călătorii
Telefonul mobil a devenit unul dintre cele mai importante obiecte pe care le luăm cu noi în orice călătorie. Pe el păstrăm biletele de avion, rezervările la hotel, aplicațiile bancare, fotografiile și conversațiile private.
Puțini știu însă că, în unele state, autoritățile de frontieră au competențe legale care le permit, în anumite situații, să verifice dispozitivele electronice ale călătorilor. Aceste controale nu sunt de rutină și nu se aplică tuturor persoanelor care intră în țară, însă legislația diferă de la un stat la altul și este bine să o cunoști înainte de plecare.
Iată șase țări în care astfel de verificări sunt prevăzute de lege sau pot avea loc în anumite circumstanțe.
Marea Britanie
În Regatul Unit, autoritățile de frontieră beneficiază de competențe extinse în baza Schedule 7 din Terrorism Act 2000. În anumite situații, ofițerii pot opri și interoga persoane fără a fi necesară existența unor suspiciuni prealabile.
Dacă un călător este direcționat către un control suplimentar, autoritățile pot solicita acces la dispozitivele electronice. Refuzul de a coopera poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțe.
China
Legislația privind securitatea națională oferă autorităților chineze competențe foarte largi în materie de controale la frontieră.
Persoanele care lucrează în domenii sensibile sau care au un anumit profil de risc pot fi supuse unor verificări suplimentare. De asemenea, și turiștii pot fi selectați pentru controale aprofundate, însă acestea nu reprezintă o procedură aplicată tuturor călătorilor.
Rusia
Autoritățile ruse au extins în ultimii ani măsurile de control la frontieră, inclusiv prin utilizarea datelor biometrice.
Mai multe state au emis avertismente pentru cetățenii care călătoresc în Rusia, recomandând prudență în ceea ce privește informațiile stocate pe telefoane și laptopuri. Deși verificarea dispozitivelor nu este obligatorie pentru toți călătorii, aceasta poate avea loc în anumite situații.
Israel
Israelul aplică unele dintre cele mai stricte măsuri de securitate pentru persoanele care intră în țară.
În funcție de istoricul călătoriilor, destinațiile vizitate anterior sau alte elemente evaluate de autorități, unii pasageri pot fi supuși unor controale suplimentare, care pot include și verificarea dispozitivelor electronice.
Noua Zeelandă
Noua Zeelandă are una dintre cele mai clare legislații privind examinarea dispozitivelor electronice la frontieră.
În anumite condiții prevăzute de lege, autoritățile vamale pot solicita acces la telefon sau laptop. Refuzul de a furniza informațiile necesare pentru accesarea dispozitivului poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi consistente.
Canada
În Canada, verificarea telefoanelor nu face parte din controalele obișnuite efectuate asupra tuturor călătorilor.
Agenția pentru Servicii de Frontieră precizează că dispozitivele electronice pot fi examinate atunci când există indicii privind o posibilă încălcare a legislației vamale sau de frontieră. În ultimii ani, instanțele canadiene au consolidat protecția vieții private, limitând posibilitatea efectuării unor astfel de controale fără justificare.
Cum te pregătești înainte de o călătorie
Specialiștii în securitate cibernetică recomandă câteva măsuri simple înainte de orice deplasare internațională:
- realizează o copie de siguranță a datelor importante;
- șterge sau mută în cloud documentele sensibile de care nu ai nevoie în călătorie;
- deconectează-te din aplicațiile pe care nu le vei folosi;
- folosește un cod PIN puternic în locul unui cod ușor de ghicit;
- dacă telefonul conține informații profesionale confidențiale, ia în calcul utilizarea unui dispozitiv dedicat călătoriilor.
Înainte de a pleca într-o țară din afara Uniunii Europene, este recomandat să verifici regulile locale privind controalele la frontieră, deoarece acestea pot diferi semnificativ de la un stat la altul. Astfel, vei ști la ce să te aștepți și vei evita eventualele neplăceri la intrarea în țara de destinație.