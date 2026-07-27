10 greșeli pe care le faci când folosești aerul condiționat și care îți măresc factura la energie. Așa pierzi zeci de lei lunar

1. Alegi un aparat de aer condiționat nepotrivit pentru locuință

Un aparat prea puternic va răci încăperile foarte repede și se va opri și porni frecvent, fără să elimine eficient umiditatea din aer. În schimb, un aparat cu o capacitate prea mică va funcționa aproape continuu pentru a face față temperaturilor ridicate, ceea ce îi reduce durata de viață și crește consumul de energie.

De aceea, alegerea aparatului trebuie făcută în funcție de suprafața locuinței, gradul de izolație, orientarea camerelor și numărul persoanelor care locuiesc în casă.

2. Lași aerul condiționat pornit când nu este nimeni acasă

Răcirea unei locuințe goale înseamnă energie consumată inutil.

Dacă petreci multe ore în afara casei, este recomandat să folosești un termostat programabil sau funcțiile inteligente disponibile pe multe aparate moderne, astfel încât temperatura să crească atunci când locuința este goală și să revină la un nivel confortabil înainte să ajungi acasă.

3. Termostatul sau gurile de ventilație sunt amplasate greșit

Termostatul nu ar trebui montat în bătaia directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi cuptorul, televizorul sau alte electrocasnice.

În aceste situații, aparatul poate interpreta greșit temperatura din încăpere și va funcționa mai mult decât este necesar.

De asemenea, gurile de ventilație nu trebuie blocate de mobilier, perdele sau alte obiecte, deoarece circulația aerului rece este afectată.