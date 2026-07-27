10 greșeli pe care le faci când folosești aerul condiționat și care îți măresc factura la energie. Așa pierzi zeci de lei lunar
În prezent, aerul condiționat este nelipsit din tot mai multe locuințe și spații comerciale, mai ales în timpul verilor caniculare. Totuși, chiar dacă majoritatea oamenilor folosesc zilnic un aparat de aer condiționat, puțini știu că anumite obiceiuri aparent banale pot duce la un consum mai mare de energie, la uzura prematură a echipamentului și, implicit, la facturi mai mari la electricitate.
Iată cele mai frecvente greșeli pe care specialiștii recomandă să le eviți.
1. Alegi un aparat de aer condiționat nepotrivit pentru locuință
Un aparat prea puternic va răci încăperile foarte repede și se va opri și porni frecvent, fără să elimine eficient umiditatea din aer. În schimb, un aparat cu o capacitate prea mică va funcționa aproape continuu pentru a face față temperaturilor ridicate, ceea ce îi reduce durata de viață și crește consumul de energie.
De aceea, alegerea aparatului trebuie făcută în funcție de suprafața locuinței, gradul de izolație, orientarea camerelor și numărul persoanelor care locuiesc în casă.
2. Lași aerul condiționat pornit când nu este nimeni acasă
Răcirea unei locuințe goale înseamnă energie consumată inutil.
Dacă petreci multe ore în afara casei, este recomandat să folosești un termostat programabil sau funcțiile inteligente disponibile pe multe aparate moderne, astfel încât temperatura să crească atunci când locuința este goală și să revină la un nivel confortabil înainte să ajungi acasă.
3. Termostatul sau gurile de ventilație sunt amplasate greșit
Termostatul nu ar trebui montat în bătaia directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi cuptorul, televizorul sau alte electrocasnice.
În aceste situații, aparatul poate interpreta greșit temperatura din încăpere și va funcționa mai mult decât este necesar.
De asemenea, gurile de ventilație nu trebuie blocate de mobilier, perdele sau alte obiecte, deoarece circulația aerului rece este afectată.
4. Nu folosești ventilatoarele pentru a distribui aerul rece
Ventilatoarele de tavan sau cele portabile ajută la distribuirea uniformă a aerului răcit în întreaga încăpere.
Astfel, poți seta aerul condiționat la o temperatură puțin mai ridicată fără să simți disconfort, reducând consumul de energie.
În timpul verii, ventilatoarele de tavan ar trebui să se rotească în sens invers acelor de ceasornic pentru a împinge aerul rece în jos.
5. Ții geamurile sau ușile deschise
Este una dintre cele mai frecvente greșeli.
Aerul rece iese din locuință, iar aerul cald și umed intră în interior. În consecință, aparatul trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura dorită, ceea ce duce la un consum mai mare de energie.
6. Uiți să cureți filtrele
Filtrele murdare reduc circulația aerului și obligă aparatul să funcționeze mai intens.
Specialiștii recomandă curățarea sau înlocuirea filtrelor aproximativ o dată pe lună în sezonul cald sau chiar mai des dacă locuința este expusă la praf ori dacă ai animale de companie.
Un filtru curat poate reduce consumul de energie cu până la 15%.
7. Lași murdăria să se adune în jurul unității exterioare
Frunzele, praful, iarba sau alte resturi pot bloca circulația aerului în jurul condensatorului.
Pentru o funcționare eficientă, unitatea exterioară trebuie curățată periodic și trebuie să existe suficient spațiu liber în jurul acesteia. De asemenea, arborii și arbuștii nu ar trebui să fie plantați foarte aproape de aparat.
8. Nu faci reviziile periodice
Mulți proprietari solicită intervenția unui specialist doar atunci când aparatul nu mai răcește corespunzător.
În realitate, verificările periodice pot preveni defectele costisitoare. În cadrul unei revizii se verifică, printre altele, etanșeitatea instalației, componentele electrice, scurgerea condensului și starea ventilatoarelor.
9. Montezi unitatea exterioară în bătaia directă a soarelui
Locul în care este instalată unitatea exterioară influențează eficiența aparatului.
Dacă aceasta este expusă permanent razelor soarelui, sistemul trebuie să depună un efort mai mare pentru a evacua căldura, ceea ce poate duce la un consum mai ridicat de energie.
Ideal este ca unitatea să fie amplasată într-o zonă umbrită și bine ventilată.
10. Încerci să repari singur problemele tehnice
Unele defecțiuni, precum pierderile de agent frigorific sau problemele compresorului, pot fi diagnosticate și remediate doar de un tehnician autorizat.
O intervenție necorespunzătoare poate agrava defectul și poate genera costuri mult mai mari decât o revizie periodică efectuată de un specialist.
Întreținerea regulată, utilizarea corectă și evitarea acestor greșeli simple pot reduce consumul de energie, pot prelungi durata de viață a aparatului și te pot ajuta să economisești bani la factura de electricitate, mai ales în perioadele în care aerul condiționat funcționează zilnic.