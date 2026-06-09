10 greșeli care îți pot dubla costul concediului cu mașina în Grecia, Italia sau Bulgaria. Cum ajung șoferii să cheltuiască sute de euro în plus

Greșelile care îi costă cel mai mult pe turiști

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plecarea la drum fără o verificare tehnică a mașinii. O defecțiune minoră care ar putea fi rezolvată acasă cu câteva sute de lei se poate transforma într-o reparație costisitoare într-un service din străinătate.

Mulți șoferi ignoră și taxele de drum. În afara carburantului, există vignete, taxe de autostradă, poduri sau tuneluri care trebuie luate în calcul înainte de plecare. În unele cazuri, acestea pot adăuga zeci sau chiar sute de euro la costul total al vacanței.

O altă greșeală frecventă este alimentarea exclusivă la benzinăriile aflate pe autostrăzi. Prețurile sunt, de regulă, mai mari decât cele din localitățile apropiate, iar diferența devine semnificativă după mai multe alimentări.

De asemenea, mulți turiști aleg să plătească în lei atunci când folosesc cardul în străinătate. Specialiștii recomandă alegerea monedei locale, deoarece conversia făcută direct la POS poate include un curs de schimb mai puțin avantajos.

Amenzile și taxele ascunse care pot strica vacanța

Parcarea este un alt capitol la care mulți șoferi pierd bani. În orașele turistice din Grecia și Italia, amenzile pentru parcarea neregulamentară pot fi considerabile, iar în unele situații mașina poate fi ridicată.

Depășirea limitelor de viteză reprezintă o altă sursă importantă de cheltuieli. Italia este una dintre țările europene cu numeroase sisteme automate de monitorizare a traficului, iar amenzile pot ajunge rapid la sume importante.

Mulți turiști uită să verifice dacă hotelul sau apartamentul rezervat oferă și loc de parcare. În marile orașe sau în stațiunile aglomerate, parcarea poate costa între 10 și 30 de euro pe zi.