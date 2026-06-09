10 greșeli care îți pot dubla costul concediului cu mașina în Grecia, Italia sau Bulgaria. Cum ajung șoferii să cheltuiască sute de euro în plus
Pentru mulți români, vacanța cu mașina rămâne cea mai convenabilă variantă pentru a ajunge în destinații precum Grecia, Italia sau Bulgaria. Libertatea de mișcare, posibilitatea de a transporta mai multe bagaje și costurile aparent mai mici îi determină pe numeroși turiști să aleagă această opțiune în fiecare vară.
Totuși, ceea ce pare inițial o vacanță accesibilă poate deveni rapid o cheltuială mult mai mare decât cea planificată. De la amenzi și taxe neprevăzute până la alegeri greșite făcute pe drum, există numeroase situații care pot adăuga sute de euro la bugetul concediului.
Greșelile care îi costă cel mai mult pe turiști
Una dintre cele mai frecvente greșeli este plecarea la drum fără o verificare tehnică a mașinii. O defecțiune minoră care ar putea fi rezolvată acasă cu câteva sute de lei se poate transforma într-o reparație costisitoare într-un service din străinătate.
Mulți șoferi ignoră și taxele de drum. În afara carburantului, există vignete, taxe de autostradă, poduri sau tuneluri care trebuie luate în calcul înainte de plecare. În unele cazuri, acestea pot adăuga zeci sau chiar sute de euro la costul total al vacanței.
O altă greșeală frecventă este alimentarea exclusivă la benzinăriile aflate pe autostrăzi. Prețurile sunt, de regulă, mai mari decât cele din localitățile apropiate, iar diferența devine semnificativă după mai multe alimentări.
De asemenea, mulți turiști aleg să plătească în lei atunci când folosesc cardul în străinătate. Specialiștii recomandă alegerea monedei locale, deoarece conversia făcută direct la POS poate include un curs de schimb mai puțin avantajos.
Amenzile și taxele ascunse care pot strica vacanța
Parcarea este un alt capitol la care mulți șoferi pierd bani. În orașele turistice din Grecia și Italia, amenzile pentru parcarea neregulamentară pot fi considerabile, iar în unele situații mașina poate fi ridicată.
Depășirea limitelor de viteză reprezintă o altă sursă importantă de cheltuieli. Italia este una dintre țările europene cu numeroase sisteme automate de monitorizare a traficului, iar amenzile pot ajunge rapid la sume importante.
Mulți turiști uită să verifice dacă hotelul sau apartamentul rezervat oferă și loc de parcare. În marile orașe sau în stațiunile aglomerate, parcarea poate costa între 10 și 30 de euro pe zi.
Lipsa unei asigurări de asistență rutieră poate transforma o simplă pană sau o problemă tehnică într-o cheltuială neașteptată. Costurile pentru tractări în străinătate sunt adesea foarte ridicate.
Cum poți reduce costurile unei vacanțe cu mașina
Specialiștii recomandă planificarea atentă a traseului și verificarea tuturor costurilor înainte de plecare. Este important să te informezi despre taxele de drum, regulile de circulație și costurile de parcare din țările pe care urmează să le tranzitezi.
Totodată, plata în moneda locală, verificarea mașinii înainte de plecare și alegerea unor benzinării aflate în afara autostrăzilor pot contribui la economii importante.
Un concediu reușit nu înseamnă doar alegerea unei destinații atractive, ci și evitarea greșelilor care pot transforma o vacanță relaxantă într-o experiență mult mai costisitoare decât ai planificat inițial.