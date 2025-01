iPhone SE 4, probabil cel mai așteptat telefon Apple din ultimul deceniu. Cum stârnește curiozitate înainte de lansare

iPhone SE 4, următorul model accesibil al Apple, promite să atragă atenția pasionaților de tehnologie din întreaga lume. Cu un design care combină elemente clasice cu tehnologii moderne, telefonul a fost subiectul mai multor scurgeri de informații și imagini. În ciuda zvonurilor despre adoptarea designului Dynamic Island, se pare că Apple optează pentru un ecran cu crestătură tradițională. Haide să vedem ce știm până acum despre acest dispozitiv mult așteptat.

Ultimele imagini și videoclipuri, distribuite de cunoscutul leaker Majin Bu, arată un telefon cu o construcție ce păstrează linia familiară a modelelor SE anterioare. Acesta vine în versiuni pe alb și negru, având o singură cameră principală pe spate, în stilul minimalist al seriei SE.

Un detaliu important este prezența unui port USB-C, ceea ce reprezintă o premieră pentru această gamă. Schimbarea este în linie cu noile reglementări europene, care obligă toți producătorii să adopte standardul USB-C pentru a reduce deșeurile electronice.

În mod surprinzător, ecranul telefonului are o crestătură tradițională, similară cu modelele mai vechi precum iPhone 14, în ciuda zvonurilor anterioare care indicau includerea designului Dynamic Island. Această alegere poate fi o încercare de a păstra costurile scăzute și de a oferi o alternativă accesibilă pentru utilizatori.

Here’s what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025