Gigantul american care pleacă din România cu concedieri masive. Au rămas fără loc de muncă peste noapte

O altă firmă mare părăsește România, lăsând în urmă angajați care, peste noapte, și-au pierdut locurile de muncă. Cognizant Softvision, o companie americană de consultanță IT cu rădăcini în India, a anunțat închiderea operațiunilor sale din țara noastră, o decizie care afectează direct 64 de angajați ai diviziei sale din București.

Încă o firmă cu capital străin se închide

Această mișcare vine într-un moment sensibil pentru economia românească, care se confruntă cu o creștere a numărului de firme internaționale ce decid să plece, precum și cu o rată îngrijorătoare a falimentelor în rândul companiilor locale.

Angajații din București care lucrau în cadrul diviziei Cognizant Mobility, într-un proiect pentru clientul Stripe, au fost notificați recent că, începând cu 31 ianuarie 2025, nu vor mai avea loc de muncă. Potrivit lui Doru Șupeală, expert în marketing și consultanță, vestea a venit brusc, iar angajații nu au fost pregătiți pentru o astfel de schimbare.

„Încă un val de concedieri la Cognizant Softvision România: 64 de angajați ai diviziei Cognizant Mobility din București au fost anunțați că rămân fără job. Li se oferă doar două salarii compensatorii, vestea a venit peste noapte, iar alternative nu există. Oamenilor li s-a spus că firma este foarte mulțumită de performanța lor”, a declarat expertul.

Deși angajații au primit asigurări că decizia nu are legătură cu competențele lor, ci este una „strict de business”, acest lucru nu diminuează impactul resimțit de cei afectați. Cognizant Softvision a transmis că retragerea din România este o decizie strategică. Compania a decis să își mute operațiunile din București în Filipine, unde costurile de operare sunt mai mici. Astfel, întreaga divizie Cognizant Mobility din România va fi închisă.

„Decizia nu are legătură cu competențele angajaților. Este una pur economică. Operațiunile sunt mutate în Manila, Filipine, iar divizia din România, care a funcționat independent mai mult timp, va fi complet desființată”, a explicat sursa citată.

Când a fost înființată firma Cognizant

Cognizant este o companie americană de consultanță IT cu o poveste cel puțin interesantă. Fondată în India în 1994, sub numele de Dun & Bradstreet, compania a devenit rapid un lider global în consultanță tehnologică și digitalizare. Sub actualul nume, „Cognizant”, care înseamnă „cunoscător” în engleză, firma a continuat să se extindă și să-și diversifice portofoliul.

În 2024, Cognizant și-a anunțat parteneriatul cu Microsoft pentru a explora inteligența artificială generativă și a accelera inovația în mai multe sectoare industriale. Cu toate acestea, decizia de a părăsi România marchează o etapă dificilă pentru companie pe piața europeană.

Pentru angajații care și-au pierdut locurile de muncă, situația este cu atât mai frustrantă cu cât performanțele lor au fost apreciate de companie. Însă, fără opțiuni de reintegrare, aceștia sunt nevoiți să își caute rapid alte oportunități pe o piață a muncii care devine tot mai competitivă.