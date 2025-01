Fiul de preot care muncește pe tractor și face senzație pe Internet: ”Nu vreau să-i cer bani tatei”

Într-un colț de Românie, în satul Ghireni din comuna Coțușca, județul Botoșani, un tânăr de doar 16 ani, fiul unui preot, reușește să impresioneze prin pasiunea și maturitatea sa. Teofan Sasca, elev la Seminarul Teologic din Botoșani, își petrece zilele de weekend muncind pe tractor și împărtășindu-și experiențele online, transformând agricultura într-o adevărată poveste captivantă pentru mii de urmăritori.

Familia Sasca, formată din trei copii și un preot de țară, a descoperit agricultura ca o soluție pentru nevoile gospodăriei. Teofan povestește cu sinceritate cum această activitate, începută inițial pentru a suplimenta veniturile, s-a transformat într-o pasiune profundă.

”Suntem trei frați, iar parohia tatălui meu este mică. Nu putea să ne întrețină doar din salariul de preot, așa că am început cu agricultura. Lucrăm doar noi, băieții, și tata. De la trei ani am avut animale în familie!

Am început doar cu două animale și am ajuns la peste 30. Trebuia să hrănim vitele, așa că am cumpărat primul tractor, U 650. L-am ținut patru ani, după care am cumpărat, rând pe rând, alte tractoare. Pentru mine este efectiv o pasiune”, povestește Teofan, potrivit adevarul.ro.