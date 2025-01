FiRMA – Concert & Lansare Single/Maraton Steven Spielberg/Mariage Fest 2025 și alte evenimente în București, weekendul acesta

În weekendul 24-26 ianuarie 2025, Bucureștiul găzduiește o serie de evenimente diverse, potrivite pentru toate vârstele și preferințele. De la spectacole de teatru și concerte, până la festivaluri de film și târguri de nunți, capitala oferă multiple opțiuni de petrecere a timpului liber.

Spectacole de teatru și divertisment

Gunoierul

Pe 24 ianuarie, la ora 19:30, Teatrul Roșu prezintă piesa „Gunoierul”. Această comedie spumoasă explorează întâlnirea neașteptată dintre un domn și un gunoier care analizează resturile menajere, dezvăluind aspecte surprinzătoare despre viața sa și a vecinilor. Distribuția îi include pe Daniel Hara, Livia Taloi și Pavel Bârsan. Spectacolul este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 12 ani.

Aventuri în Epoca de Piatră

Pentru cei mici, pe 26 ianuarie, la ora 11:00, Teatrul Vasilache organizează spectacolul muzical „Aventuri în Epoca de Piatră” la Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”. Inspirat de celebrele personaje Fred și Barney, spectacolul interactiv oferă momente de distracție și învățare pentru întreaga familie. Recomandat copiilor cu vârsta de peste 4 ani.

Concerte și evenimente muzicale

FiRMA – Concert & Lansare Single

Vineri, 24 ianuarie, începând cu ora 19:00, trupa FiRMA susține un concert special cu ocazia lansării noului lor single. Evenimentul are loc în clubul Quantic și promite o seară plină de energie și muzică de calitate.

RETROTECA de la Patinoar

Tot pe 24 ianuarie, de la ora 14:00, Caro IceLand găzduiește „RETROTECA de la Patinoar”, un eveniment care combină muzica retro cu distracția pe gheață. Este ocazia perfectă pentru a te bucura de hituri din trecut în timp ce patinezi alături de prieteni și familie.

Festivaluri și târguri

Maraton Steven Spielberg

În perioada 24-26 ianuarie, Cinema Europa organizează un maraton dedicat filmelor regizorului Steven Spielberg. Cinefilii au oportunitatea de a viziona unele dintre cele mai apreciate producții ale acestuia, într-un cadru confortabil și prietenos.

Mariage Fest 2025

Pentru cei care planifică o nuntă, între 24 și 26 ianuarie, Palatul Parlamentului devine gazda „Mariage Fest 2025”. Târgul reunește expozanți din industria nunților, oferind idei și soluții pentru organizarea evenimentului perfect.

Conferințe și workshop-uri

Conferință excepțională cu Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan și Neale Donald Walsch

Sâmbătă, 25 ianuarie, la ora 17:00, Sala Palatului găzduiește o conferință deosebită susținută de Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin-Dulcan și Neale Donald Walsch. Evenimentul abordează teme legate de spiritualitate și dezvoltare personală, oferind participanților perspective noi și inspirație.

Workshop „Think, Act, and Perform like a Champion”

Tot pe 25 ianuarie, de la ora 14:00, se desfășoară workshop-ul „Think, Act, and Perform like a Champion”. Acesta este dedicat celor interesați de dezvoltarea abilităților de leadership și performanță, oferind instrumente practice și strategii eficiente.

Acest weekend în București se anunță plin de activități captivante, potrivite pentru toate gusturile. Indiferent dacă ești pasionat de teatru, muzică, film sau dezvoltare personală, cu siguranță vei găsi un eveniment pe placul tău.