Elon Musk, în extaz când Trump promite să ducă americanii pe Marte la ceremonia de inaugurare

Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a fost protagonistul unui moment surprinzător în timpul ceremoniei de inaugurare a președintelui Donald Trump, desfășurată în Rotunda Capitoliului din Washington, DC. Reacția sa entuziastă la promisiunea președintelui de a trimite astronauți americani pe Marte a captat atenția publicului și a utilizatorilor platformei X (fosta Twitter).

Promisiunea cosmică a lui Trump

În discursul său inaugural, Trump a anunțat o nouă eră pentru Statele Unite, declarând că administrația sa va „pursue our manifest destiny into the stars” (urmări destinul nostru manifest în stele). Acesta a subliniat intenția de a lansa misiuni spațiale ambițioase care să ducă steagul american pe Planeta Roșie.

„Vom lansa astronauți americani pentru a planta steagul Stars and Stripes pe Marte”, a declarat Trump, adăugând că noul său mandat va deschide „noi orizonturi frumoase” pentru națiune.

Reacția lui Elon Musk: entuziasm pur

Printre invitații de onoare prezenți la ceremonie s-a aflat și Elon Musk, unul dintre cei mai vocali susținători ai expansiunii umanității în spațiu. Cunoscut pentru ambițiile sale de a coloniza Marte prin SpaceX, Musk a fost filmat zâmbind larg și aplaudând entuziasmat. La un moment dat, acesta a fost surprins „bătând din picior” cu bucurie când Trump a menționat Planeta Roșie.

În schimb, Barron Trump, fiul de 18 ani al președintelui, care stătea lângă Musk, a rămas rezervat, aplaudând cu calm fără să împărtășească entuziasmul evident al lui Musk.

Reacțiile online la momentul lui Musk

Comportamentul plin de energie al lui Musk a generat rapid comentarii pe platforma X. Un utilizator a scris: „$MARS este destinația”, în timp ce altul a remarcat: „Elon este ca un copil mare! 😂 Face ziua mai frumoasă! 😊”. Reacțiile au evidențiat optimismul legat de direcția ambițioasă anunțată de Trump pentru explorarea spațială.

O nouă eră pentru explorarea spațială

Această promisiune face parte dintr-o viziune mai amplă a lui Trump, care a declarat că „era de aur a Americii începe acum” și că dorește să fie recunoscut ca „pacificator și unificator”. În acest context, expansiunea spre Marte simbolizează ambițiile Statelor Unite de a deveni lider global în explorarea spațială.

Elon Musk, care a dedicat o mare parte din cariera sa dezvoltării tehnologiilor necesare pentru colonizarea spațială, are acum un aliat puternic în Casa Albă. Această colaborare ar putea accelera misiunile interplanetare și ar putea transforma în realitate visul american al cuceririi stelelor.