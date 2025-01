Cum faci un cocktail simplu din 1930 cu gin, calvados și lichior de caise – The Empire cu Le Tribute

Când vine vorba de rețete clasice de cocktailuri, mixuri care te ajută să dobândești bazele mixologiei în confortul căminului sau într-un context profesional, una dintre cele mai bune soluții vine sub forma cărții Savoy Cocktail Book a lui Harry Craddock din 1930. Tot acolo se regăsește și The Empire Cocktail.

Un mix aparent simplu de gin, calvados și lichior de caise, The Empire este atât de bun precum ingredientele din spate. Din acest motiv, ar fi bine să te orientezi către un gin în care ai încredere, să investești într-o sticlă ”serioasă” de calvados și una de lichior de caise. Înainte să te arunci însă la orice fel de achiziții, ar fi bine să înțelegi un pic care este treaba cu Calvados, de ce este mai mult decât un simplu brandy, distilat din mere.

Ce este Calvados

Calvados este un tip de băutură alcoolică, specifică regiunii Normandia din Franța, obținută prin distilarea cidrului de mere sau pere. Este recunoscut pentru aroma sa distinctă și caracterul complex, fiind apreciat atât de cunoscători, cât și de cei care caută o băutură cu personalitate.

Originea și procesul de producție

Calvados își are originile în Normandia, o zonă renumită pentru livezile sale extinse de meri și peri. Băutura se produce din cidru fermentat, care este distilat pentru a obține un brandy. După distilare, Calvados este maturat în butoaie de stejar, unde capătă aromele și complexitatea specifice. Perioada de maturare poate varia între doi ani și câteva decenii, influențând gustul și calitatea băuturii.

Pentru a fi numit Calvados, băutura trebuie să respecte reglementări stricte. Una dintre cerințe este utilizarea merelor și perelor din Normandia și procesarea acestora conform metodelor tradiționale.

Arome și utilizare

Calvados se distinge printr-o gamă largă de arome, de la note fructate, cum ar fi merele coapte, până la tonuri mai complexe de vanilie, lemn sau condimente, dobândite în timpul maturării.

Această băutură poate fi savurată simplu, ca digestiv, sau utilizată în bucătărie pentru a aromatiza diverse preparate, cum ar fi sosurile, deserturile sau carnea. De asemenea, este frecvent utilizată în cocktailuri rafinate.

Calvados reprezintă o parte importantă a patrimoniului culinar francez, fiind o alegere excelentă pentru momentele în care dorești să te bucuri de o băutură rafinată și plină de istorie

Cum faci un cocktail Empire din The Savoy Cocktail Book

Rețete precum The Empire Cocktail ar trebui să-ți dea încredere când vine vorba de numărul mare de cocktailuri pe care le poți face cu doar câteva sticle. Nu de alte, dar această rețetă implică doar trei ingrediente și este doar una dintre multele incluse în The Savoy Cocktail Book cu același nivel de ”simplitate”. Am pus ultimul cuvânt în ghilimele pentru că orice cocktail implică un pic de măiestrie, talent și experiență când vine vorba de o execuție cum se cuvine.