Australian Open aduce tenisul în lumea jocurilor video: meciuri animate în timp real cu personaje ca în Wii

Australian Open surprinde fanii tenisului cu o inovație spectaculoasă: meciuri redate în timp real sub formă de animații inspirate din jocurile video. Turneul de Grand Slam, care are loc până pe 26 ianuarie, transmite pe canalul său de YouTube fluxuri animate ce reflectă desfășurarea partidelor din cele trei arene principale, relatează Associated Press.

Tenis reinventat cu personaje virtuale

Jucătorii sunt reprezentați de personaje animate care amintesc de avatarurile din jocurile Wii. Deși nu sunt reproduceri perfecte ale sportivilor, cum ar fi Coco Gauff sau Novak Djokovic, animațiile redau corect culorile echipamentelor, accesoriile purtate și acțiunea din meciuri, cu o întârziere de aproximativ un punct.

Leylah Fernandez, finalistă la US Open 2021, a declarat: „Uneori mi se pare că reprezintă foarte bine jucătorul real. E ciudat. Amuzant și ciudat”. Ea a mărturisit că a descoperit aceste reluări animate căutând pe YouTube meciuri pentru a-și studia adversarii.

Inovație tehnologică în sport

Tennis Australia a creat modele personalizate pentru a reprezenta jucătorii, arbitrii de scaun și copiii de mingi. Machar Reid, directorul de inovație al Tennis Australia, a explicat: „Partea fascinantă este că mișcările jucătorilor și traiectoria mingii sunt reale. Transformăm realul în imaginar. Asta face parte din magie”.

Carlos Alcaraz, campion de patru ori la Grand Slam la doar 21 de ani, a descris inițiativa ca fiind „o alternativă bună” pentru publicul tânăr.

Succesul unei idei curajoase

Această abordare a fost testată inițial anul trecut pe un singur teren, dar anul acesta a captat atenția publicului. În primele patru zile ale turneului, fluxurile animate au strâns peste 950.000 de vizualizări, comparativ cu doar 140.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Această tendință de integrare a animațiilor în transmisiunile sportive a fost adoptată și de alte ligi sportive majore, precum NFL, NBA și NHL, cu scopul de a atrage fanii tineri și pasionații de jocuri video.

Machar Reid a subliniat că, deși este puțin probabil ca această metodă să devină principala modalitate de a urmări sportul, inovația continuă în domeniul divertismentului sportiv. „Lumea sportului și a divertismentului evoluează rapid, dar cred că vom fi mereu atrași de performanțele sportivilor reali”, a concluzionat Reid.

Australian Open reușește astfel să combine sportul tradițional cu tehnologia modernă, oferind o experiență captivantă pentru toate categoriile de public.