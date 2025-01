Anul în care Soarele a strălucit albastru. Misterul erupției vulcanice care a răcit planeta în 1831, deslușit

Cu aproape 200 de ani în urmă, lumea a fost martora unui fenomen bizar: Soarele părea că strălucește în nuanțe ciudate de albastru, mov și verde. Acest spectacol neobișnuit a coincis cu o perioadă de doi ani de răcire accentuată a climei globale. De-a lungul timpului, cercetătorii au suspectat că un vulcan a fost responsabil pentru acest efect, dar nu au reușit să identifice sursa exactă – până acum.

Descoperirea sursei misterioase

O echipă de cercetători de la Universitatea St Andrews din Scoția a identificat recent vinovatul din spatele acestui fenomen: caldera Zavaritskii, situată pe insula nelocuită Simushir, parte a Insulelor Kurile din Extremul Orient Rus, aproape de Japonia. Această descoperire a fost posibilă datorită analizelor geochimice detaliate efectuate asupra probelor de gheață extrase din calotele glaciare, care au relevat o potrivire perfectă a compoziției chimice a particulelor de cenușă cu cele provenite de la această erupție, scrie IFLScience.

Dr. Will Hutchison, autorul principal al studiului, a explicat că analiza chimică a gheții, realizată cu o precizie temporală ridicată, a permis stabilirea exactă a perioadei erupției în primăvara-vara anului 1831 și confirmarea caracterului extrem de exploziv al acesteia. „Momentul în care am analizat cenușa vulcanică și am comparat-o cu cea din nucleul de gheață a fost o adevărată revelație. Nu-mi venea să cred că datele se potrivesc perfect”, a declarat Hutchison.

Impactul global al erupției din 1831

Efectele acestei erupții au fost resimțite la nivel global. Temperatura medie a planetei a scăzut cu aproximativ 1°C între 1831 și 1833. Celebrul compozitor german Felix Mendelssohn a descris vara anului 1831, într-o scrisoare din Alpi, astfel: „Vreme deznădăjduitoare, a plouat toată noaptea și dimineața, este la fel de frig ca iarna, iar dealurile apropiate sunt deja acoperite cu zăpadă”.

Relatări din acea perioadă, venite din China, Europa, SUA și Caraibe, descriu Soarele strălucind în nuanțe de albastru, mov și verde – un fenomen cauzat probabil de dispersia neobișnuită a luminii solare de particulele vulcanice și gazele eliberate în atmosferă.

Vulcanii și influența lor asupra climei

Această descoperire subliniază forța devastatoare a erupțiilor vulcanice și impactul lor asupra climatului global. Vulcanii pot elibera cantități uriașe de gaze și particule în atmosferă, provocând răcirea temporară a planetei. Un exemplu recent este erupția vulcanului Pinatubo din Filipine, în 1991, care a determinat o scădere a temperaturii globale cu aproximativ 0,5°C pentru o perioadă de unu până la trei ani.

Dr. Hutchison avertizează că există numeroȟi vulcani similari, ceea ce face extrem de dificilă prezicerea următoarei erupții de magnitudine mare. „Ca oameni de știință și ca societate, trebuie să gândim o strategie de răspuns internațional atunci când va avea loc următoarea erupție majoră”, a conchis el.

Această descoperire nu doar că rezolvă un mister istoric, dar reaminteȟte lumii de puterea naturii și de impactul imprevizibil al vulcanilor asupra planetei.