De ce apusurile și răsăriturile sunt roșii, când soarele este albastru? Ce spun oamenii de știință

Pentru a complica lucrurile și mai mult, pe Marte apusurile sunt albastre.

„Deci, Soarele emite energie la toate lungimile de undă, de la radio la raze gamma”, a explicat NASA înainte de eclipsa din 2017, „dar emite cea mai mare parte a energiei sale în jurul a 500 nm, care este aproape de lumina albastru-verde. s-ar putea spune că soarele este albastru-verde!”.

Desigur, nu vedem așa, datorită modului în care funcționează ochii noștri.

Acum că am înțeles că Soarele este albastru-verde, dar este perceput ca alb, de ce apusurile și răsăriturile sunt roșii?

Când Soarele lovește atmosfera noastră, lumina din spectrul albastru este împrăștiată mai eficient decât lumina roșie de către particulele din interiorul acesteia, cunoscută sub numele de împrăștiere Rayleigh. Cu mai puțină lumină albastră care îți lovește ochii, vei percepe Soarele ca fiind ușor galben. Cu cât lumina trebuie să traverseze mai multă atmosferă – să zicem la răsăritul și apusul soarelui – cu atât lumina albastră este împrăștiată, făcând Soarele să pară mai galben sau roșu.

NASA exposes first ever footage of a blue sunset on #Mars pic.twitter.com/EE8abNnnS6

— Space (@redditSpaceView) December 3, 2021