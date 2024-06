Zack Snyder dezvăluie trailerul Rebel Moon – Part Two: The Scargiver VIDEO

Zack Snyder dezvăluie trailerul Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, oferind o privire completă asupra continuării epopeii sale științifico-fantastice.

Trailerul nou lansat dezvăluie mai mult din ceea ce urmează în următorul film al lui Snyder. Rebel Moon – Part Two: The Scargiver promite o mulțime de acțiune epică, în timp ce Kora și echipa ei se confruntă cu Amiralul Noble și Imperiul.

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver are trailer nou

Jimmy și alți membri ai distribuției par să aibă roluri mai prominente în continuare, dar nu toți sunt susceptibili să supraviețuiască. Primul film din seria operațiunii spațiale a lui Snyder a fost lansat pe Netflix în decembrie, prezentând-o pe Sofia Boutella în rolul lui Kora și povestea ei împotriva Imperiului, inspirată în mod liber de Șapte Samurai ai lui Akira Kurosawa. Finalul Rebel Moon – Part One: A Child of Fire pregătește terenul pentru un film exploziv, care este de așteptat să încheie povestea lui Kora.

Înainte de data de lansare a Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, Snyder a împărtășit primul trailer al filmului pe Vero. Trailerul prezintă o mulțime de secvențe de acțiune cu efecte speciale, sugerând o mare confruntare între Kora și Amiralul Noble, în timp ce conflictul cu Imperiul se intensifică. Cu echipa lui Kora acum pusă la punct, se pare că Veldt va servi ca fundal principal pentru acțiune, deși unele cadre arată lupta dintre Kora și Noble la bordul unei nave spațiale masive.

Recenziile pentru primul Rebel Moon al lui Snyder au fost în mare parte negative, cu critici care au avut probleme cu personajele unidimensionale, povestea familiară și accentul pe acțiune. Deocamdată, nu este clar dacă această continuare va avea o primire mai bună din partea criticilor, dar trailerul sugerează că Rebel Moon – Part Two: The Scargiver va fi și mai plin de acțiune decât primul. În orice caz, publicul nu mai are mult timp de așteptat pentru a afla, cu doar o lună până la lansarea sequel-ului lui Snyder.