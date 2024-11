UNESCO avertizează: Influencerii online au nevoie urgentă de instruire pentru a învăța să verifice informațiile

România traversează un moment controversat după primul tur al alegerilor prezidențiale, în care Călin Georgescu a ieșit pe primul loc, stârnind dezbateri aprinse despre influența rețelelor sociale asupra deciziei de vot. Suspiciunile că algoritmii platformei TikTok au fost manipulați pentru a amplifica mesajele acestui candidat, precum și regretul exprimat public de unii influenceri care l-au susținut, au scos la iveală vulnerabilitățile în gestionarea dezinformării. Mulți dintre acești creatori de conținut recunosc acum că nu s-au documentat suficient despre doctrina și opiniile lui Georgescu înainte de a-i oferi sprijin, subliniind o problemă mai largă a ecosistemului digital.

În acest context, avertizarea UNESCO despre nevoia urgentă de instruire a influencerilor pentru a verifica informațiile devine mai relevantă ca niciodată. Conform unui raport recent al organizației, două treimi dintre creatorii de conținut online nu verifică acuratețea materialelor distribuite, ceea ce contribuie la răspândirea dezinformării și la influențarea percepției publicului, scrie The Guardian.

Dezinformarea online, un pericol real pentru democrație

Cazul României nu este unul izolat, dar subliniază modul în care lipsa educației media în rândul influencerilor poate afecta procese democratice critice, cum ar fi alegerile. Studiul UNESCO, bazat pe un sondaj realizat pe 500 de creatori de conținut din 45 de țări, arată că șase din zece influenceri nu verifică informațiile pe care le postează. Aceștia se bazează adesea pe experiențe personale sau pe popularitatea surselor, măsurată în numărul de aprecieri și vizualizări, în loc să consulte surse oficiale sau verificate.

Astfel, influenceri importanți de pe TikTok care l-au susținut pe Călin Georgescu și-au exprimat public regretele, invocând lipsa de informare ca motiv principal. „Îmi pare rău că am fost folosit precum un câine,” a declarat unul dintre ei, recunoscând că nu și-a dat seama de implicațiile reale ale sprijinului său. Acest incident evidențiază rolul crucial al educației media pentru influenceri, care trebuie să înțeleagă mai bine responsabilitatea asociată audiențelor lor vaste.

Inițiative UNESCO pentru educație media

Pentru a preveni astfel de situații, UNESCO colaborează cu Knight Center for Journalism in the Americas pentru a oferi un curs online gratuit intitulat „Cum să fii o voce de încredere online”. Programul include module despre verificarea informațiilor, redactarea responsabilă a conținutului și conștientizarea impactului mesajelor distribuite în contexte sensibile, precum alegerile sau crizele.

Până în prezent, 9.000 de influenceri s-au înscris în acest program. Adeline Hulin, specialist UNESCO, a subliniat că mulți creatori de conținut sunt surprinși să afle că munca lor poate fi percepută ca jurnalism. „Nu realizează că ceea ce postează poate influența direct opinia publică,” a spus aceasta.

De asemenea, Salomé Saqué, o jurnalistă franceză care activează ca „news influencer”, susține că mulți creatori nu cunosc practicile jurnalistice de bază și că acest lucru poate avea consecințe grave asupra încrederii publicului. Ea încurajează jurnaliștii profesioniști să își extindă prezența pe rețelele sociale pentru a combate dezinformarea.

Lecțiile din România și pașii viitori

Cazul Călin Georgescu oferă o lecție importantă despre puterea și responsabilitatea influencerilor în epoca digitală. Pe fondul reglementărilor insuficiente și al lipsei de transparență, astfel de situații subliniază urgența alfabetizării media și a unor bune practici în gestionarea conținutului online.

UNESCO atrage atenția asupra faptului că aproape jumătate dintre influenceri nu au o înțelegere clară a legilor privind libertatea de exprimare, defăimarea sau drepturile de autor din țările lor. În România, acest lucru este cu atât mai relevant, în condițiile în care platformele digitale devin principalele canale de informare pentru electoratul tânăr.

Pe măsură ce viitorul devine tot mai interconectat digital, educația media nu mai este un lux, ci o necesitate. Influencerii au un rol cheie în modelarea opiniei publice și, așa cum arată situația din România, lipsa de responsabilitate poate avea consecințe profunde asupra democrației.