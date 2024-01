Un nou gigant și-a anunțat intrarea în România. Lanțul de magazine, o alternativă perfectă la Dedeman, Hornbach și Leroy Merlin

Pe piața de bricolaj din România, topul retailerilor este dominat de câteva nume importante, dintre care se remarcă în special Dedeman, Hornbach și Leroy Merlin, dar un nou jucător important va încerca să facă valuri în piață.

Cel mai nou jucător de pe piața autohtonă a magazinelor de bricolaj se anunță a fi Mr. DIY. Denumirea este o referință la Do It Yourself (Rezolvă singur) și accentul din portofoliul de produse se va pune pe prețuri cât se poate de accesibile. Gigantul vine din Malaezia și, după ce și-a anunțat intrarea pe piața din Polonia, vrea să intre și în România și Bulgaria, făcând deja pași importanți în acest sens.

Cine este Mr. DIY, alternativa la Hornach, Dedeman și Leroy Merlin

Lanțul de magazine Mr. DIY, originar din Malaezia, este cunoscut pentru comercializarea unei game largi de produse pentru casă și grădină, oferind articole de la ustensile și accesorii până la decorațiuni și soluții pentru organizarea spațiului. Această companie a fost lansată în 2005 și, de-a lungul timpului, și-a extins prezența în mai multe țări, inclusiv în Turcia, Spania și, recent, în România și Bulgaria.

Magazinele Mr. DIY se remarcă printr-o suprafață medie de aproximativ 1.000 de metri pătrați și oferă o varietate de aproximativ 18.000 de produse, incluzând articole de gospodărie, electrice, mobilier, articole de papetărie și sport, jucării, cadouri, accesorii pentru calculatoare și telefoane mobile, bijuterii și produse cosmetice. Această diversitate de produse, împreună cu politica de prețuri competitivă, contribuie la popularitatea lor în rândul consumatorilor.

Strategia companiei include extinderea brandului în întreaga Europă de Est, având deja o prezență semnificativă în Turcia, unde continuă să se extindă rapid. Lansarea în România reprezintă un pas important în această strategie de extindere a prezenței Mr. DIY pe piața europeană.

Mr. DIY în România

Conform datelor Termene.ro, preluate de Economedia.ro, Mr. DIY România SRL a fost înființată la 28 august 2023 și are sediul social în Calea Grivitei 84-98 din București. Activitate principală a firmei este de „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate”. Ca administrator al societății figurează Sathis Manoharen, care deține funcția de VP Group Strategy & Corporate Finance și este director & board member pentru MR DIY Turkey, Greece, Poland, Romania, Bulgaria, India și Vietnam, potrivit datelor listate de el pe LinkedIn.

La momentul de față, doar Mr. DIY Turcia face o treabă foarte bună să se extindă rapid pe piață, cu 78 de puncte de vânzare în prezent, de la 30 la sfârșitul anului 2022. Prezența gigantului în Spania, care a încheiat anul 2022 cu 15 sucursale, nu s-a extins la fel de rapid. Chiar și așa, are în prezent 24 de puncte de vânzare.