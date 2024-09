Un celebru restaurant din București pune lacătul pe ușă, iar patronul dă un mesaj clar pentru industria Horeca

Tudor Gourmet Burgers, un nume consacrat în peisajul culinar bucureștean, își închide ultima locație fizică de pe strada Tudor Arghezi. Într-un mesaj ferm către întreaga industrie HoReCa, proprietarul localului subliniază dificultățile cu care se confruntă acest sector, punând accent pe fiscalitatea neprietenoasă, deficitul de forță de muncă și inflația ridicată din ultimii ani. Planurile viitoare ale antreprenorului se orientează spre francize și retail, o mișcare pe care o consideră mai sustenabilă în actualul context economic.

Obstacolele care au forțat închiderea renumitului restaurant din Capitală

După un deceniu de activitate în HoReCa, Tudor Aposteanu a luat decizia de a închide ultima locație fizică a Tudor Gourmet Burgers din București. Deși inițial a avut succes, locația de pe Tudor Arghezi nu a reușit să atingă așteptările financiare.

Tudor Aposteanu a recunoscut că dificultățile întâlnite în colaborarea cu un partener, dar și amplasarea mai puțin favorabilă au contribuit la declinul localului.

”Nici locația nu mergea excelent, nici n-am avut timp să o facem să meargă excelent”, a declarat antreprenorul pentru Profit.ro.

Pe lângă problemele interne de organizare, Tudor Aposteanu a indicat și provocările majore cu care se confruntă industria HoReCa. Printre acestea se numără deficitul de personal calificat și creșterea costurilor pentru materii prime, care s-au triplat din cauza inflației.

”Trebuie să faci volumul unui McDonald’s ca să reziști”, a subliniat el, indicând că modelul actual de afaceri din HoReCa devine din ce în ce mai dificil de susținut în fața provocărilor economice.

Probleme cu forța de muncă și fiscalitatea

Un alt punct crucial menționat de Tudor Aposteanu este dificultatea de a găsi și păstra personal calificat în România.

”Tot ce a fost calitativ a plecat în afară”, spune el, atrăgând atenția asupra fenomenului migrației forței de muncă.

Lipsa de personal calificat a dus la o scădere a calității serviciilor și, implicit, la dificultăți în menținerea standardelor ridicate ale restaurantului. În plus, antreprenorul a criticat și cadrul fiscal din România, despre care spune că sporește evaziunea fiscală.

”Fiscalitatea este, de asemenea, un motiv, care nu face decât să sporească evaziunea”, a subliniat Tudor Aposteanu, evidențiind nevoia de reforme care să sprijine mai bine afacerile din sectorul HoReCa.

Extinderea în francize și focusul pe retail

Deși Tudor Gourmet Burgers se retrage din București, brandul va continua să existe prin intermediul francizelor. În prezent, două locații francizate funcționează în Galați și Timișoara, iar până la finalul anului, Tudor Aposteanu plănuiește să deschidă francize noi în Oradea și Brașov. Totuși, el a recunoscut că nu toate francizele au funcționat bine în trecut, din cauza încălcării rețetelor și standardelor de calitate.

”Am închis francizele pentru că am găsit rețete încălcate, produse de proastă calitate”, a declarat antreprenorul.

Pe lângă extinderea prin francize, Tudor Aposteanu își va concentra eforturile pe producția de sosuri și condimente sub brandul Tudor Gourmet. El a intrat deja pe eMAG Marketplace și speră ca produsele sale să fie disponibile și în lanțul de retail Selgros până la sfârșitul anului.

”E mai important să intru pe retail și să-mi văd de calitate și de producție”, a afirmat el, indicând o schimbare majoră de strategie în direcția produselor ready-to-eat, care au un mare potențial de creștere.

Fabrica de sosuri din București, care are o capacitate de producție de 10 tone pe lună, va continua să deservească atât francizele, cât și retailul. În plus, Tudor Aposteanu va deschide un magazin propriu de condimente, sosuri și carne marinată, sub brandul Tudor Gourmet.

