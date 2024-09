Trailerul The Last of Us sezonul doi: Ellie, în pericol și Joel la... terapie? VIDEO

HBO a lansat un nou trailer pentru sezonul doi al serialului The Last of Us, aducând în prim-plan momente tensionate și noi personaje. Pe 26 septembrie, cunoscut drept Ziua The Last of Us, fanii au fost răsfățați cu primul trailer oficial al noului sezon, care promite să fie la fel de intens și dramatic ca primul. Printre secvențele emblematice, vedem un Joel (Pedro Pascal) emoționat, aparent în timpul unei ședințe de terapie, și o Ellie (Bella Ramsey) prinsă într-o situație periculoasă.

Trailerul nu doar că intensifică suspansul, dar aduce și noi elemente din jocul The Last of Us Part II, inclusiv apariția unor personaje importante și secvențe pline de adrenalină.

Noi personaje și momente iconice din joc

Unul dintre punctele culminante ale trailerului este introducerea unor personaje noi, printre care Abby, interpretată de Kaitlyn Dever, și un personaj jucat de Catherine O’Hara, care pare a fi terapeutul lui Joel. O secvență terifiantă o arată pe Abby aproape zdrobită sub un gard din plasă de lanțuri de o mulțime infectată, ceea ce sugerează că tensiunea va fi la cote maxime în acest sezon.

Fanii jocului vor recunoaște, de asemenea, multe momente iconice, cum ar fi scena în care Ellie cântă la chitară pentru Dina (Isabela Merced) sau întâlnirea ei cu un infectat într-un supermarket abandonat. Alte elemente importante includ segmentul din metrou, apariția grupării religioase Seraphites și reîntoarcerea personajului interpretat de Jeffrey Wright, liderul unei facțiuni militante.

Este evident că serialul își propune să fie fidel materialului sursă, oferind totodată noi perspective asupra acțiunii și psihologiei personajelor principale.

Ce urmează pentru fanii The Last of Us

Din păcate, trailerul nu oferă o dată exactă de lansare pentru sezonul doi, însă se știe că HBO plănuiește să lanseze noile episoade în prima jumătate a anului 2025. Acest lucru ar putea însemna că sezonul va fi eligibil pentru următoarea ediție a premiilor Emmy, așa cum a indicat recent Casey Bloys, șeful HBO. În plus, sezonul următor din The White Lotus este și el așteptat în aceeași perioadă.

În paralel cu lansarea trailerului, studioul Naughty Dog sărbătorește și el Ziua The Last of Us într-un mod unic. Fanii pot achiziționa o serie de noi avataruri și emoji tematice prin Steam Points, alături de un nou videoclip de start pentru Steam Deck inspirat de universul jocului. De asemenea, abonații PS Plus Extra și Premium au acces gratuit la remake-ul pentru PS5 al primului joc, un cadou special pentru cei care doresc să retrăiască începutul poveștii lui Joel și Ellie.

Așadar, fanii The Last of Us au acum o mulțime de motive să fie încântați, de la noul trailer care promite un sezon plin de emoții și acțiune, până la bonusurile oferite de Naughty Dog. Cu toate acestea, așteptarea pentru lansarea din 2025 pare deja prea lungă pentru mulți.