Testul care îți pune la încercare percepția culorilor: Cât de bine poți să potrivești nuanțele?

Te-ai gândit vreodată cât de bună este percepția ta asupra culorilor? Un nou test online, The Colour Matching Game, îți oferă șansa să afli. Dezvoltat de compania Colorlite Lens, specializată în lentile care corectează deficiențele de percepție a culorilor, acest test te provoacă să potrivești nuanțele afișate pe ecran, într-un joc care pare simplu la prima vedere, dar devine tot mai dificil pe măsură ce avansezi.

Acest test, deși aparent banal, îți poate schimba complet felul în care privești culorile și poate scoate la iveală cât de fină este percepția ta cromatică. Poți să-l faci chiar aici.

Cum funcționează testul și ce provocări aduce

În fiecare rundă a jocului, pe ecran vor apărea două dreptunghiuri colorate, unul pe stânga și unul pe dreapta. Scopul tău este să folosești un cursor pentru a ajusta nuanța dreptunghiului din dreapta astfel încât să fie identică cu cea din stânga. Pare simplu? Nu te grăbi să tragi concluzii.

După ce consideri că ai găsit culoarea corectă, apeși pe butonul „Get the next colour!”, iar un raport detaliat îți va arăta cât de bine te-ai descurcat. Sistemul îți va oferi valoarea de referință a nuanței corecte, valoarea nuanței tale și diferența dintre ele. Cu cât această diferență este mai mare, cu atât percepția ta asupra culorilor este mai slabă. Cei cu o vedere cromatică excelentă pot obține un scor perfect de zero, adică fără nicio diferență între cele două nuanțe.

Jocul are trei niveluri de dificultate: ușor, mediu și greu. Pentru a avansa la următorul nivel, trebuie să obții o diferență medie mai mică de 8 puncte pe toate cele șapte culori pe care trebuie să le potrivești (roșu, portocaliu, galben, verde, turcoaz, albastru și violet). Pe măsură ce treci prin fiecare nivel, culorile devin din ce în ce mai greu de potrivit. De exemplu, la nivelul ușor vei începe prin a ajusta un roz strălucitor pentru a se potrivi cu un albastru închis. Însă la nivelul greu, va trebui să distingi între două nuanțe foarte similare de albastru-închis, ceea ce îți va pune la încercare abilitățile vizuale.

Iluzia Delboeuf și modul în care ne percepem culorile

Testul percepției culorilor nu este singurul mod prin care putem fi provocați vizual. O altă iluzie optică cunoscută este iluzia Delboeuf, care a fost studiată intens în psihologie. În această iluzie, un punct mic, înconjurat de un cerc mare, pare mai mic decât un punct de aceeași dimensiune înconjurat de un cerc mic. Acest truc optic funcționează deoarece creierul nostru percepe dimensiunea punctului în funcție de contextul cercului din jur.

Iluzia Delboeuf este folosită, de exemplu, pentru a demonstra cum percepem cantitatea de mâncare în funcție de dimensiunea farfuriei. Teoria sugerează că farfuriile mai mici pot părea mai pline, ceea ce ne face să credem că avem mai multă mâncare decât în realitate. Totuși, cercetările recente arată că oamenii care sunt flămânzi nu sunt la fel de ușor păcăliți de această iluzie, deoarece foamea activează o analiză mai detaliată a porțiilor.

În concluzie, fie că vorbim despre jocuri de potrivire a culorilor sau iluzii optice, aceste teste vizuale scot în evidență cât de complicat și fascinant este modul în care percepem lumea din jurul nostru. Dacă ești curios cât de bine percepi culorile, ia parte la The Colour Matching Game și descoperă cât de ascuțit este ochiul tău.