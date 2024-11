Telefoanele, tabletele și alte tehnologii digitale pot ajuta copiii mici să se dezvolte, dar părinții sunt încă precauți, sugerează un nou studiu

Un nou studiu desfășurat în Marea Britanie arată că tehnologia digitală poate oferi oportunități valoroase pentru dezvoltarea copiilor mici, chiar dacă utilizarea acesteia la o vârstă fragedă a fost deseori descurajată. Proiectul, intitulat „Toddlers, Tech and Talk” și finanțat de Economic and Social Research Council, a fost condus de cercetători de la Universitatea Metropolitană din Manchester (MMU) și alte universități britanice. Studiul a analizat modul în care copiii sub trei ani interacționează cu tehnologia, de la dispozitive precum Amazon Alexa până la camere video sau sonerii inteligente, și cum aceste interacțiuni le influențează dezvoltarea limbajului și alte abilități esențiale, scrie The Guardian.

Explorare senzorială și cognitivă prin intermediul tehnologiei

Cercetătorii au descoperit că tinerii copii nu doar interacționează cu dispozitivele inteligente, ci și beneficiază de ele în dezvoltarea abilităților de comunicare și limbaj. Potrivit raportului, activitățile digitale implică adesea o explorare senzorială – copiii sunt stimulați să folosească simțurile tactile, vizuale și auditive. Această experiență senzorială ajută la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a lumii și le îmbunătățește abilitățile cognitive.

De exemplu, copiii mici pot învăța să facă diferența între sunete, să recunoască fețele în apeluri video și chiar să învețe să comunice prin mișcări și gesturi, stimulând dezvoltarea cogniției într-o manieră integrată. De asemenea, mulți părinți observă că, prin folosirea tehnologiei, copiii au posibilitatea să exploreze noi lumi, să se conecteze cu alte persoane și să-și dezvolte abilitățile într-un mod care nu era disponibil generațiilor anterioare.

Comunicarea și învățarea limbilor străine prin video call-uri

Un aspect interesant descoperit de cercetători a fost legat de apelurile video. În familiile multilingve, aceste apeluri au oferit copiilor oportunități bogate de a învăța cuvinte și fraze din mai multe limbi, în timp ce comunicau cu rudele din alte țări. Aceasta nu doar că a ajutat copiii să dobândească cunoștințe lingvistice, dar a contribuit și la dezvoltarea cognitivă prin facilitarea unei tranziții naturale între limbi diferite. Cercetătorii au subliniat că această abilitate de a comuta între limbi la o vârstă fragedă poate avea efecte pozitive pe termen lung asupra capacităților cognitive ale copiilor.

Pe lângă dezvoltarea lingvistică, aceste interacțiuni online au contribuit la construirea relațiilor de familie, consolidând legăturile emoționale dintre copii și membrii familiei, chiar și atunci când aceștia locuiesc în alte părți ale lumii. Astfel, studiul sugerează că tehnologia poate juca un rol esențial în dezvoltarea personalității și a inteligenței emoționale a copiilor mici.

Preocupările părinților și efectele utilizării excesive

Chiar dacă studiul subliniază multiple beneficii ale tehnologiei în dezvoltarea copiilor mici, părinții rămân precauți în privința utilizării acesteia în exces. Unii părinți au raportat că, deși copiii lor au învățat expresii și cuvinte noi din programele TV sau aplicațiile de învățare, aceștia sunt preocupați că prea mult timp petrecut în fața ecranului ar putea afecta dezvoltarea altor abilități esențiale, precum cele sociale și fizice.

Pentru a păstra un echilibru, mulți părinți preferă să combine momentele de utilizare a tehnologiei cu activități clasice de joacă și de învățare, care să le ofere copiilor o varietate de experiențe. De asemenea, cercetătorii au observat că unii copii sunt capabili să folosească resurse tradiționale de joc într-un mod dezvoltat și creativ, chiar și atunci când televizorul rămâne aprins în fundal, sugerând că nu sunt complet absorbiți de tehnologie.

Concluzii și recomandări pentru viitor

Studiul „Toddlers, Tech and Talk” a generat o serie de recomandări menite să informeze politici și bune practici privind utilizarea tehnologiei de către copiii mici. Profesorul Rosie Flewitt, specialist în comunicarea timpurie la MMU, subliniază că părinții sunt bine conștienți de oportunitățile și riscurile asociate utilizării tehnologiei digitale. Majoritatea părinților își doresc ca accesul la tehnologie să fie sigur și benefic, dar consideră necesare măsuri suplimentare pentru protejarea confidențialității și securității copiilor.

În concluzie, tehnologia digitală poate fi un instrument util pentru dezvoltarea copiilor mici, dar numai atunci când este folosită cu discernământ și echilibru. Studiul subliniază importanța de a oferi copiilor experiențe diverse, atât digitale, cât și tradiționale, pentru a sprijini o dezvoltare sănătoasă și completă.