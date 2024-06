Ted Bundy, subiectul unor dezvăluiri după 50 de ani. Ultimele scrisori terifiante ale criminalului în serie, dezvăluite de familia sa

Scrisorile finale trimise de Ted Bundy din celula sa de pe coridorul morții dezvăluie încercările disperate ale celui mai notoriu criminal în serie de a-și convinge familia de nevinovăția sa, în timp ce execuția sa se apropia iminent. Aceste scrisori, recent făcute publice, oferă o privire intimă asupra minții tulburate a unui om care a terorizat o națiune întreagă.

Negarea și comparațiile surprinzătoare ale lui Bundy

Scrisorile scrise de mână arată cum Ted Bundy își certa rudele pentru că au crezut în „bârfe, zvonuri și acuzații” legate de crimele sale și le îndemna să ignore dovezile clare și incriminatoare. Într-una dintre aceste scrisori extraordinare, Bundy își compara detenția cu luptele pentru libertate ale liderului indian Mahatma Gandhi, o analogie șocantă și deranjantă.

Edna Cowell Martin, verișoara lui Bundy, acum în vârstă de 70 de ani, a vorbit cu DailyMail.com înainte de lansarea cărții sale, „Dark Tide: Growing up with Ted Bundy”. Această carte include scrisorile pe care Edna le-a schimbat cu Bundy în timp ce acesta aștepta execuția pentru mai multe crime, investigatori cred că adevăratul număr al victimelor sale depășește cu mult cele 30 pe care le-a mărturisit cu câteva ore înainte de moarte.

O copilărie normală și o trădare devastatoare

„Îți spun atât, nu am ucis pe nimeni,” scria Bundy într-una din scrisorile sale de pe coridorul morții. „Nu am vină, remușcări sau regrete pentru nimic din ce am făcut. Ce s-a făcut este făcut.” Edna, care îl descria pe Bundy mai degrabă ca pe un „frate”, a spus că realizarea faptului că el comisese aceste crime a fost terifiantă și dezgustătoare. „Nu era Ted pe care îl cunoșteam și îl iubeam, m-am simțit trădată și manipulată de el.”

Edna este primul membru al familiei care a crescut alături de Bundy și care detaliază ce a însemnat să ai cel mai notoriu criminal în serie din lume ca rudă. La 50 de ani de la arestarea sa inițială în 1975, ea a decis să dezvăluie pentru DailyMail.com poveștile pe care le-a păstrat în tăcere timp de decenii.

De la prima victimă până la execuție: Povestea unui criminal în serie

Prima victimă cunoscută a lui Ted Bundy, reporterul de schi Lisa Ann Healy, a fost ucisă în 1974. Edna dezvăluie că a întâlnit-o de mai multe ori în timp ce studia la Universitatea din Washington. Zeci de femei au fost ucise sau dispărute înainte ca Bundy să fie acuzat de crimă pentru prima dată în 1976. Ulterior, a evadat din închisoare în Colorado în 1977 și a comis alte crime, inclusiv uciderea a două surori dintr-o fraternitate și a unei fete de 12 ani în Florida. Pentru aceste crime, a fost condamnat la moarte pe scaunul electric.

În scrisorile sale, Edna îl implora pe Ted să mărturisească înainte de a fi executat, sperând că amintirile din copilăria petrecută împreună în Tacoma l-ar convinge. „Ani de zile ți-am scris sute de scrisori în mintea mea… doar pentru a le rupe în bucăți de frustrare,” începea o scrisoare datată 31 mai 1986, la câteva zile după ce a fost stabilită prima dată de execuție a lui Ted. „Ted, mi-a luat mult timp să accept faptul că cineva pe care l-am considerat nu doar un prieten apropiat, ci ocazional un confident, ar fi putut comite vreodată actele de violență de care ești vinovat.”

Încercările disperate de a obține mărturisiri

Pe măsură ce se apropia execuția sa, Edna și-a intensificat eforturile de a obține o mărturisire din partea lui Ted. „Încercam cu adevărat să-l conving să facă ceea ce este corect,” a spus Edna pentru DailyMail.com. „L-au mutat chiar lângă camera de execuție și timpul său era scurt… ar fi putut cel puțin să ofere familiilor o oportunitate de a ști unde sunt îngropate unele dintre fiicele lor.”

Într-o scrisoare din 10 iunie 1986, după ce nu a primit niciun răspuns, Edna a încercat să pătrundă în motivațiile lui Bundy. „Cum justifici crima, Ted? Ai spus… Ei bine, aceste fete meritau pentru că au venit la mine?” a întrebat ea. „Aș dori să știu ce anume te-a făcut să treci linia. Sau a început totul mult mai devreme decât știe oricine? Ai început să ucizi fete de hârtie în timpul liber pentru a exersa sau ce?”

Gândurile finale ale lui Bundy

În august 1986, Bundy a răspuns în sfârșit, explicând că nu a răspuns mai devreme deoarece „nu eram sigur că scrisoarea spunea ceea ce voiam să spun.” „Nu voi ignora complet acuzațiile tale. Voi spune atât, nu am ucis pe nimeni,” a scris Bundy, adăugând două versete biblice. „Lasă morții să-și îngroape morții (Luca 9:60), căci nu este un Dumnezeu al morților, ci al celor vii: căci toți trăiesc pentru el (Luca 20:38).”

Cu toate acestea, Edna a dezvăluit că scrisoarea lui Ted a fost reținută de personalul închisorii. Într-o altă scrisoare din 13 noiembrie 1986, Bundy și-a descris viața zilnică pe „coridorul morții” și s-a comparat din nou cu Gandhi: „Ce este viața aici? Trăiesc într-un spațiu de 9×12 picioare. Există un pat, o toaletă și un chiuvetă. Suntem reduși la elementele de bază aici. Experiența de a fi în închisoare poate elibera sau închide. Gandhi a găsit experiențele sale în închisoare ca fiind eliberatoare, umilitoare.”

O viață dublă descoperită

Pe tot parcursul copilăriei sale în Washington, Edna își amintește că Ted era o persoană carismatică și caldă, trăsături care ulterior i-au stârnit teamă, deoarece au evidențiat viața sa dublă. Dar apropierea sa de vărul ei a fost evidentă în numeroase scrisori trimise din închisoare, inclusiv una din iulie 1986, în care îi spunea lui Bundy că familia lor „răsufla ușurată” când execuția sa programată a fost amânată.

„Tatăl meu și cu mine am încercat să o sunăm pe mama ta aseară… am vrut să-i spunem că suntem încă o familie și că ne pasă,” a scris ea.

Ca mulți dintre prietenii și membrii familiei lui Bundy, Edna a recunoscut că a crezut în nevinovăția lui Ted ani de zile, alegând să-și amintească doar vărul de care se apropiase atât de mult.

Bundy a scris părinților Ednei, Eleanor și Jack, după arestarea sa din 1975, oferind o perspectivă surprinzătoare asupra calmului său. „Sunt mai puțin preocupat de nuanțele vieții în închisoare decât eram inițial,” a scris el. „Știu regulile de bază și sunt regulile care se aplică grupului meu de oameni aflați sub stres.”

În ciuda crimelor pentru care era suspectat la acea vreme, el a spus că își făcea doar „de treabă”, inclusiv „exerciții mentale” și „absorbindu-mă într-o carte.” „Mintea este puternică. Spiritul de luptă trăiește,” a concluzionat el.

Scrisorile trimise de părinții Ednei în 1975, imediat după prima sa arestare, îl menționau pe criminalul în serie ca „săracul Ted”, exprimându-și compasiunea pentru el. „Oh, Doamne! Vărul Louise tocmai m-a sunat. Ted este reținut în Utah pentru uciderea și dispariția unui număr de femei de acolo,” scria tatăl ei, John, într-o scrisoare din 4 octombrie 1975. „De asemenea, încearcă să-i încadreze uciderea a 8 femei din King County. Îți voi trimite mai multe informații. Îmi pare cu adevărat rău pentru Ted. Este cu adevărat bizar și teribil.”

Zile mai târziu, pe 8 octombrie, într-o altă scrisoare: „Am sunat-o pe Ginny – gâfâie despre sărmanul Ted… Încearcă să rămâi pozitivă și să nu te frămânți prea mult pentru Ted. Se va face tot ce e posibil.”

Familia a împărtășit și pe 3 noiembrie 1975 bucuria lor la aflarea veștii că cauțiunea lui Ted a fost redusă de la 150.000 de dolari la 15.000 de dolari, simțind că „asta înseamnă că nu aveau un caz real.” „Am vorbit mult despre reducerea cauțiunii lui Ted de zece ori,” scriau părinții Ednei, care l-au ajutat să-l crească pe Bundy. „Arată că nu-l mai consideră un criminal nebun.”

Atenția națională și execuția finală

Timpul petrecut de Bundy pe coridorul morții a captat atenția națională, americanii fiind alimentați cu fragmente de informații despre viața sa zilnică de-a lungul anilor, inclusiv conversațiile sale neautorizate cu John Hinckley Jr., cel care l-a împușcat pe Ronald Reagan.

Execuția sa inițială a fost stabilită pentru 1986 – un interval de timp neobișnuit de scurt după condamnare, datorită indignării publicului față de crimele sale – deși mai multe amânări și întârzieri au făcut ca aceasta să fie în cele din urmă realizată pe 24 ianuarie 1989.

Într-un ultim interviu cu o zi înainte de moartea sa, Bundy a dat vina pe crimele sale pe o obsesie cu pornografia, pe care experții au teoretizat-o ulterior ca fiind o altă încercare de a se eschiva de responsabilitate.

Mulțimi s-au adunat în fața închisorii statului Florida în ziua execuției sale, ținând pancarte precum „Fry Bundy, Fry!” și lansând artificii când a fost anunțată moartea sa.

După incinerare, ultima dorință a lui Bundy a fost îndeplinită, iar, conform testamentului său, cenușa sa a fost împrăștiată de-a lungul unui lanț muntos din statul Washington, unde a îngropat un număr de victime.