Sute de milioane de euro, banii pentru antreprenorii românii. Ce trebuie să știi despre Start Up Nation 2024, noul program guvernamental

Programul Start Up Nation 2024 marchează o nouă etapă importantă pentru antreprenorii din România, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa finanțări substanțiale pentru a-și dezvolta afacerile.

Cu un buget generos de 400 de milioane de euro disponibil pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), programul guvernamental promite să stimuleze inovația și creșterea economică prin sprijinirea antreprenoriatului.

O oportunitate majoră pentru IMM-uri

Programul Start Up Nation 2024, finanțat din fonduri europene, reprezintă o oportunitate majoră pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. Sub egida Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, programul vizează susținerea și propulsarea afacerilor la început de drum sau în faze incipiente de dezvoltare.

”400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o nouă linie de finanţare. O nouă etapă Start Up Nation(2024) începând cu al doilea trimestru al acestui an!!! În urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană am obținut acordul finanţării din bani europeni a programului Start Up Nation Ediția 2024, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Spre deosebire de edițiile anterioare, finanțarea din bani europeni și descentralizarea fondurilor către ministerul de resort subliniază un angajament clar pentru dezvoltarea economiei românești prin antreprenoriat​​​​​​.

Criterii de eligibilitate și așteptări

„Finanţarea Start Up Nation din bani europeni, obiectiv ratat de toate guvernele anterioare, şi. descentralizarea fondurilor alocate IMM-urilor către ministerul de resort, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care trebuie sa fie/să devină numărul unu în elaborarea de politici publice şi finanţări pentru economie. A fost un efort pe care l-am derulat de la începutul acestui an cu colegul meu de Guvern, Ştefan Radu Oprea care sunt convins ca va duce acest program la bun sfârşit așa cum a făcut-o şi în trecut”, a adăugat oficialul.

Pentru a fi eligibile, întreprinderile trebuie să îndeplinească anumite criterii, precum înregistrarea societății după o dată specificată, absența datoriilor la bugetul de stat și restricții privind beneficiarii anteriori ai programului. De asemenea, programul va acorda o atenție specială sectoarelor care stimulează inovația, tehnologia, energia verde, industriile creative și culturale, agricultura și procesarea alimentară, precum și sănătatea și biotehnologia. Aceste domenii au fost identificate ca având potențialul de a aduce valoare adăugată economiei și de a fi în concordanță cu trendurile economice globale​​.

Cum se vor utiliza fondurile

Start Up Nation 2024 încurajează investițiile în tehnologie și digitalizare, recunoscând importanța acestora pentru creșterea competitivității pe piață. Programul va acoperi o gamă largă de cheltuieli eligibile, inclusiv pentru achiziția de echipamente și mașini, software și licențe, materii prime, salariile angajaților, marketing și promovare, cheltuieli cu chirii și utilități, precum și pentru consultanță și servicii profesionale. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru IMM-uri de a accesa resursele necesare pentru extindere și inovare​​.

Noul program guvernamental Start Up Nation 2024 subliniază angajamentul României de a susține inovația și antreprenoriatul în rândul IMM-urilor, oferindu-le acestora șansa de a accesa finanțări generoase pentru a-și dezvolta afacerile. Cu accent pe sectoarele cheie ale economiei și pe digitalizare, programul se anunță a fi un catalizator important pentru creșterea economică și dezvoltarea durabilă în România.