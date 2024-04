Suferințele unei mari artiste. Viața și necazurile actriței iubite de milioane de români, Barbra Streisand

Barbra Streisand este fata veselă cu accentul pur de Brooklyn și talentul pentru comedie muzicală care i-a adus un debut pe Broadway când abia ieșise din adolescență.

Dar copilăria lui Barbra Streisand nu a fost doar distracție și jocuri, la fel cum nici viața pe care a dus-o nu a fost cea care a făcut-o femeia puternică și de succes care este acum. De fapt, a avut un început tragic care a contribuit la definirea restului vieții sale.

Streisand s-a născut pe 24 aprilie 1942, în Brooklyn, New York, fiind fiica Dianei și a lui Emmanuel Streisand.

Părea că va avea o copilărie perfect normală până când totul s-a schimbat când avea doar 1 an. Tatăl ei, profesor de engleză, a murit în urma unui atac epileptic la vârsta de 35 de ani, lăsând-o pe mama ei singură să o crească pe ea și pe fratele mai mare, Sheldon.

Barbra Streisand a crescut însetată afecțiune

Diana Streisand era o mamă singură în anii ’40 când majoritatea femeilor nu lucrau. Dar nu a avut de ales și s-a angajat ca secretară, mutându-se în cele din urmă cu cei doi copii mici la părinții ei.

În momentul în care Streisand avea doar 7 ani și se întorcea acasă din tabăra de vară, a avut parte de un șoc, mama ei se recăsătorise și familia se mutase în propria lor locuință.

Mama ei a născut curând o altă fiică, iar sora mai mare nu a primit prea multă iubire din partea mamei și a tatălui vitreg.

Încă de când a absolvit liceul, Barbra Streisand știa că vrea o carieră artistică. Începuse deja să studieze actoria la Cherry Lane Theater după ce a obținut o bursă în schimbul căreia a lucrat ca bonă pentru cei care au ajutat-o.

La 18 ani locuia în Manhattan, dar găsirea unui loc de muncă pe Broadway era un lucru absolut imposibil. Așadar, a început să cânte în barurile gay din Greenwich Village, care erau considerate tabu la acea vreme.

A câștigat un concurs de muzică la Lion care a ajutat-o să se susțină până când i-a venit șansa cea mare, conform The New York Times.

În timp ce pentru unele persoane poate dura ani să reușească pe Broadway, lui Streisand i-a luat doar unul. La vârsta de 19 ani, s-a prezentat la o audiție pentru un rol în „I Can Get It for You Wholesale” și a obținut rolul. Acolo l-a întâlnit și pe bărbatul care avea să îi fie soț, Elliott Gould. Totuși, această căsătorie nu avea să reziste.

Deși a avut din prima noroc în carieră, dragostea a ocolit-o mulți ani pe Barbra Straisand

Deși a avut noroc în carieră, nu același lucru se poate spune despre viața amoroasă. A avut o relație scurtă producătorul de film Jon Peters, dar și o serie de alte relații mai scurte de-a lungul anilor. În anii ’80 și ’90, presa scria despre relațiile cu Andre Agassi, Don Johnson și Liam Neeson.

Apoi, în 1997, l-a întâlnit actorul James Brolin, și pe 1 iulie 1998 s-au căsătorit la casa ei din Malibu. Din fericire pentru artistă, cei doi sunt împreună chiar și în zilele noastre, semn că ghinionul în dragoste al Barbrei Straisand s-a spart. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

Mai mult decât atât, imediat după pandemia de COVID-19, James Brolin a vorbit la emisiunea de la CBS „The Talk” despre viața lor la un an de Coronavirus.

„Pentru mulți oameni, căsniciile nu au funcționat bine în acești 15 luni” a spus el. „Noi chiar ne-am îndrăgostit în acest timp, petrecând timp împreună în fiecare zi și reușind să facem totul să funcționeze.

Niciunul dintre noi nu a ieșit pe ușă după o ceartă și suntem buni la a rezolva lucrurile prin discuții. Și cei 23 de ani sunt mai buni ca niciodată, trebuie să spun asta”.