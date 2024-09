Soluția românească la problema vizelor pentru SUA. Cum speră Guvernul să elimine că ne calificăm pentru Visa Waiver înainte de alegeri pe bani publici

România se află la un pas de a îndeplini ultima cerință tehnică pentru includerea în Programul Visa Waiver al Statelor Unite ale Americii, care ar permite cetățenilor români să călătorească în SUA fără viză pentru turism sau afaceri.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a anunțat recent că țara noastră este la „câteva săptămâni distanță” de a atinge pragul necesar pentru rata de respingere a vizelor. „Suntem la câteva săptămâni distanță de a bifa și ultima cerință tehnică – rata de respingere – înainte de a considera acest proiect finalizat”, a scris diplomatul pe contul său de Facebook.

Strategia Guvernului pentru reducerea ratei de respingere

Pentru a îndeplini criteriul esențial impus de autoritățile americane—o rată de respingere a vizelor sub 3%—Guvernul României a implementat o strategie inedită. Conform informațiilor obținute de Europa Liberă, statul a decontat costul vizelor pentru un număr semnificativ de angajați din instituțiile publice, inclusiv din sistemul de apărare și ordine publică.

Acești angajați au fost încurajați să aplice pentru vize turistice sau de afaceri, chiar dacă nu aveau intenția reală de a călători în SUA. Scopul a fost creșterea numărului de vize acordate și, implicit, scăderea ratei de respingere.

Ministerul Finanțelor, de exemplu, a confirmat că a decontat taxa de viză pentru 99 de angajați până la data de 12 septembrie, cu un cost total de peste 84.000 de lei. Alte ministere și instituții publice ar fi adoptat strategii similare, conform surselor din administrație.

Importanța ratei de respingere și pașii următori

Rata de respingere reprezintă procentul cererilor de viză refuzate de autoritățile americane. Pentru a fi eligibilă pentru Programul Visa Waiver, o țară trebuie să mențină această rată sub 3%. În anul fiscal 2022, România avea o rată de 12,61%, care a scăzut la sub 8% în 2023. Surse apropiate procesului afirmă că pentru anul fiscal 2024, care se încheie pe 30 septembrie, rata ar fi coborât deja sub pragul critic de 3%.

După încheierea anului fiscal, autoritățile române vor primi datele oficiale privind rata de respingere. Urmează un proces tehnic care include evaluări și vizite din partea experților americani pentru a confirma îndeplinirea tuturor criteriilor necesare.

„Urmează un proces tehnic care debutează în octombrie și care se întinde pe mai multe luni, perioadă în care vor avea loc evaluări din partea autorităților americane și o vizită la nivel de experți pentru confirmarea rezultatelor pozitive pentru care s-a muncit foarte mult în ultimii aproape trei ani”, a explicat ambasadorul Andrei Muraru.

Obiectivul: eliminarea vizelor înainte de alegeri

Guvernul României speră ca toate procedurile birocratice să fie finalizate până la sfârșitul mandatului actualei administrații Biden, care se încheie în ianuarie 2025. „Ne dorim, pe cât posibil, ca procedurile birocratice să fie încheiate de către partea americană până la finalul mandatului actualei administrații Biden, urmând ca intrarea efectivă în program să aibă loc anul viitor”, a adăugat ambasadorul.

Modificări legislative și eforturi suplimentare

Pe lângă strategia de reducere a ratei de respingere, România a făcut și alte eforturi pentru a îndeplini criteriile impuse de SUA:

Modificarea Legii cetățeniei : Ministerul Justiției a introdus colectarea de date biometrice în procesul de acordare a cetățeniei, un criteriu esențial pentru aderarea la Programul Visa Waiver.

: Ministerul Justiției a introdus colectarea de date biometrice în procesul de acordare a cetățeniei, un criteriu esențial pentru aderarea la Programul Visa Waiver. Crearea unui comitet dedicat : A fost înființat Comitetul pentru aderarea României la Programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, coordonat de Valentin Vătăjelu, fost atașat de Afaceri Interne în SUA.

: A fost înființat Comitetul pentru aderarea României la Programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii, coordonat de Valentin Vătăjelu, fost atașat de Afaceri Interne în SUA. Campanii de informare: Guvernul a desfășurat campanii media pentru a încuraja cetățenii să aplice pentru vize, subliniind importanța acestui demers pentru eliminarea vizelor în viitor.

Controverse și critici

Strategia Guvernului de a deconta taxele de viză pentru angajații din sectorul public a stârnit controverse. Criticii susțin că se cheltuiesc bani publici pentru a manipula statisticile și a îndeplini criteriile impuse de SUA, fără a exista o reală intenție de călătorie din partea solicitanților.

Cu toate acestea, autoritățile române argumentează că beneficiile pe termen lung, precum facilitarea călătoriilor pentru toți cetățenii și consolidarea relațiilor bilaterale cu SUA, justifică aceste cheltuieli.

Ce înseamnă eliminarea vizelor pentru români

Dacă România va fi acceptată în Programul Visa Waiver, cetățenii români vor putea călători în SUA pentru turism sau afaceri, fără viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile. Este important de menționat că eliminarea vizelor se aplică doar pentru anumite tipuri de călătorii; alte categorii de vize, precum cele pentru muncă sau studii, vor rămâne în continuare necesare.

România se apropie de un moment istoric în relația sa cu Statele Unite. Eforturile concertate ale autorităților pentru reducerea ratei de respingere și îndeplinirea celorlalte criterii tehnice ar putea duce la eliminarea vizelor pentru cetățenii români începând de anul viitor. Rămâne de văzut dacă strategia adoptată va fi suficientă și dacă procedurile birocratice vor fi finalizate în timp util pentru a îndeplini acest obiectiv ambițios, conform Europa Liberă.