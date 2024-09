Serialul din anii ’90 care a cucerit mii de inimi: „ER” sărbătorește 30 de ani. Ce fac acum actorii din „Spitalul de Urgență”?

Pe 19 septembrie 2024, popularul serial medical ER sărbătorește 30 de ani de la debutul său. Difuzat pentru prima dată în 1994, ER a cucerit rapid publicul și a devenit unul dintre cele mai longevive seriale medicale, câștigând 23 de Premii Primetime Emmy pe parcursul a 15 sezoane. Actori precum Anthony Edwards, George Clooney, Julianna Margulies și Maura Tierney au devenit cunoscuți datorită acestui show.

Ce fac actorii principali acum?

Anthony Edwards (Mark Greene)

După ce a interpretat rolul lui Mark Greene în 182 de episoade ale serialului ER, Anthony Edwards a continuat să joace în diverse producții. Recent, el a apărut în Tales of the Walking Dead în 2022, interpretând rolul Dr. Charles Everett. De asemenea, a jucat în serialul WeCrashed și în miniseria Inventing Anna. După încheierea ER, Edwards a apărut în filme precum Motherhood (2009), Flipped (2010) și Planes, o animație Disney. Edwards a câștigat un premiu Emmy pentru rolul din filmul biografic Temple Grandin (2009), și a fost nominalizat de patru ori la Emmy pentru rolul său în ER.

George Clooney (Doug Ross)

Unul dintre cei mai faimoși actori care au făcut parte din distribuția ER, George Clooney, a interpretat rolul lui Doug Ross în 108 episoade. De la încheierea serialului, Clooney a devenit o figură proeminentă în industria filmului. Recent, el a apărut în filmul Wolfs, care va fi lansat pe platforma Apple TV+, jucând alături de Brad Pitt. Clooney a câștigat două premii Oscar, unul pentru Syriana (2006) și altul pentru Argo (2012). Pe lângă activitatea sa în film, Clooney a fost nominalizat de două ori la Emmy pentru rolul din ER.

Cariera după ER

Julianna Margulies (Carol Hathaway)

După ce a jucat rolul asistentei Carol Hathaway în 135 de episoade din ER, Julianna Margulies a avut o carieră de succes în televiziune. Recent, ea a apărut în două sezoane din The Morning Show alături de Jennifer Aniston și Reese Witherspoon. Totuși, ea nu va reveni pentru sezonul 4. Margulies a câștigat recunoaștere pentru rolul său din The Good Wife, unde a jucat alături de Chris Noth și Christine Baranski. A câștigat două premii Emmy pentru acest rol și a fost nominalizată de șase ori pentru rolul său din ER.

Maura Tierney (Abby Lockhart)

Maura Tierney a interpretat rolul medicului Abby Lockhart în 189 de episoade din ER. După finalul serialului, Tierney a continuat să joace în producții notabile precum The Affair, pentru care a fost nominalizată la Emmy, și Your Honor. Recent, ea a apărut în filmul The Iron Claw și în seria American Rust. Tierney rămâne o prezență activă în industrie, consolidându-și statutul de actriță versatilă.

Serialul ER nu doar că a influențat cultura populară și televiziunea, dar a oferit și o rampă de lansare pentru mulți actori care au continuat să aibă cariere impresionante. La 30 de ani de la debut, ER rămâne un punct de referință în lumea serialelor medicale, iar fanii continuă să fie interesați de evoluția carierei actorilor care i-au cucerit inițial.