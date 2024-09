Scene incredibile la Indian Welles. Meciul dintre Alcaraz – Zverev a fost întrerurpt, iar fanii s-au panicat. ”Cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat”

Meciul dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, în sferturile de la Indian Wells, a fost marcat de un moment cum rar se vede pe un teren de tenis. Partida a fost întreruptă, iar fanii chiar s-au panicat. Ce s-a întâmplat.

Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, l-a învins pe Alexander Zverev în sferturile de la Indian Wells, scor 6-3, 6-1. Sâmbătă, spaniolul urmează să joace în semifinale cu italianul Jannik Sinner, într-un meci pentru locul 2 ATP. Cei doi s-au întâlnit de șapte ori până acum, scorul fiindu-i favorabil jucătorului din Cizmă, care a câștigat ultimele două directe.

Meciul Alcaraz – Zverev a fost marcat de un moment incredibil. A fost întrerupt după doar două gameuri, după ce mii de albine au pătruns pe arena centrală de la Indian Wells. Spaniolul chiar a fost înțepat, fiind extrem de speriat. Cei doi sportivi au plecat la vestiare.

Un apicultor, cu un aspirator şi fără niciun fel de protecţie pe faţă sau pe mâini, cu excepţia ochelarilor de soare, a avut misiunea să scoată albinele din arenă.

„Este, fără îndoială, cel mai neobișnuit joc pe care l-am avut în întreaga mea carieră. Nu am experimentat niciodată așa ceva, nu am văzut niciodată așa ceva. Cred că o să-mi amintesc acest joc pentru asta, cred că toată lumea își va aminti această situație.

Zverev vs Alcaraz game still suspended due to ‘Bee Invasion’

Beekeeper on ground.

Never seen this before 😂 #IndianWells

pic.twitter.com/AGXvRHy7cT

— Ghost Tips 🦍 (@The_Ghosted) March 14, 2024