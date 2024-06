România, prima la prețuri umflate când vine vorba de viciul preferat al românilor. Așa înțelegi valoarea accizelor, banii pe care îi dai la stat

România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate prețuri la țigări, raportat la puterea de cumpărare. Aproape 80% din prețul unui pachet de țigări ajunge la stat sub formă de taxe și impozite, iar această politică fiscală influențează atât consumul cât și contrabanda cu țigarete.

Prețurile țigărilor și puterea de cumpărare

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, prețul unui pachet de țigarete în România, raportat la puterea de cumpărare, este de 10,19 dolari, ceea ce plasează țara noastră pe locul trei în Europa, după Irlanda și Franța. În aceste țări, prețurile ridicate ale țigărilor sunt direct corelate cu nivelurile ridicate de contrabandă. De exemplu, în Irlanda, piața neagră atinge 24,4%, iar în Franța 32,4%, cel mai mare nivel al comerțului ilegal din Europa.

„Dacă ne uităm la prețuri, România e în top 3 printre țările europene cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumpărare. Sunt datele Organizației Mondiale a Sănătății, preluate recent și de Euronews. Observăm că în România prețul unui pachet de țigarete raportat la puterea de cumpărare este de 10,19 dolari, pe locul trei după Irlanda și Franța.

Există o corelație clară între acest indicator și nivelul contrabandei: în țările unde tigările sunt scumpe, piața neagră are cele mai mari cote: în Irlanda 24,4%, iar în Franța 32,4%, cel mai mare nivel al comerțului ilegal din Europa”, a declarat Oana Claudia Iacob, Government Relations Manager JTI Romania, la webinarul „Contrabanda, dușmanul ignorat al pieței libere și al bugetului”, organizat de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).

Oana Claudia Iacob, Government Relations Manager la JTI Romania, a subliniat în cadrul unui webinar organizat de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) că majorarea accizelor și schimbările bruște ale politicii fiscale contribuie semnificativ la creșterea contrabandei.

Impactul accizelor asupra prețurilor și contrabandei

Anul trecut, autoritățile române au decis să modifice calendarul de accizare, ceea ce a dus la o creștere mai rapidă și mai mare a accizelor decât era planificat inițial. În prezent, acciza totală pe pachetul de țigarete este de 673 lei, față de 657 lei, cât era prevăzut inițial. Această creștere a contribuit la un avans semnificativ al contrabandei, care a atins 9,8% din totalul consumului în martie, comparativ cu 7,7% în ianuarie.

Experiențele anterioare arată că majorările bruște ale accizelor au dus la creșteri semnificative ale contrabandei. În 2010, când acciza a fost mărită brusc cu 50% în mai puțin de un an, contrabanda în România a ajuns la peste 36%. Franța, de exemplu, se confruntă acum cu o situație similară celei din România de acum 14 ani.

Compararea prețurilor și accizelor în Europa

România nu este singura țară cu accize ridicate la țigarete, dar diferențele față de țările vecine sunt notabile. În Bulgaria, acciza este de aproximativ 90 de euro, în Polonia de 110 euro, iar în România de 135 de euro. Aceste diferențe influențează comportamentul consumatorilor, care sunt tentați să cumpere țigări din țările vecine unde prețurile sunt mai mici.

„Fenomenul bulgăresc”, unde țigările mai ieftine din Bulgaria sunt aduse în România și vândute la prețuri mai mari, este în creștere. Acest mic trafic profitabil afectează bugetul național, deoarece încurajează piața neagră și reduce veniturile fiscale legitime.

Pierderile pentru bugetul național

Nivelul contrabandei cu țigarete, înregistrat în martie la aproape 10%, înseamnă pierderi anualizate la buget de circa 400 de milioane de euro. Într-un an electoral și cu un deficit în creștere, aceste pierderi sunt deosebit de semnificative.

„Contrabanda este influențată de politica fiscală. Ori de câte ori au existat creșteri bruște și neplanificate ale accizei, contrabanda s-a majorat. România a experimentat deja ceea ce se întâmplă în Franța în momentul de față. În 2010, când acciza s-a mărit brusc în mai puțin de un an cu 50%, contrabanda a ajuns la peste 36%. Franța se află din acest punct de vedere unde am fost noi acum 14 ani și unde nu vrem să mai revenim. Autoritățile au argumentat de fiecare dată că acciza din România nu e la nivelul din vest.

Dar, haideți să ne uităm la țările vecine. În Bulgaria, acciza abia dacă a depășit 90 de euro, în Polonia se situează undeva la 110 euro, în România este de 135 euro. În afara acestui argument, am adus în dezbatere o nouă perspectivă. Aceea a prețului raportat la puterea de cumpărare, foarte importantă pentru consumator. Se vede că acolo unde prețul e mai scăzut raportat la puterea de cumpărare, și nivelul pieței negre e redus – 0,4% in Luxemburg, sub 5% în Danemarca și Suedia.

La noi a apărut, de exemplu, „fenomenul bulgăresc”, vizibil și în cercetarea Novel, care arată că Bulgaria a devenit a doua sursă pentru contrabandă, cu țigări mai ieftine cumpărate din țara vecină. Omul plecat în vacanță preferă să cumpere de acolo de unde e mai ieftin. A luat amploare și micul trafic, pentru că e profitabil să vinzi mai scump ceea ce cumperi mai ieftin”, a adăugat Oana Claudia Iacob, conform Adevărul.

Oana Claudia Iacob subliniază că orice creștere a accizelor trebuie să țină cont de realitățile geografice și economice, precum și de puterea de cumpărare a consumatorilor. Ce poate părea ieftin în România comparativ cu țările din vest poate fi de fapt foarte scump pentru consumatorii români.

Politica fiscală în domeniul tutunului are un impact direct asupra prețurilor și contrabandei. Pentru a echilibra nevoile bugetare cu realitățile economice, autoritățile trebuie să adopte măsuri bine planificate și să evite creșterile bruște ale accizelor. În același timp, este esențial să se combată contrabanda pentru a proteja veniturile fiscale și a asigura o piață echitabilă pentru toți participanții